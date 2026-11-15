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Princezna Catherine nepozvala Harryho s Meghan na vánoční bohoslužbu

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  13:10
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Princ Harry a Meghan, vévoda a vévodkyně ze Sussexu, na návštěvě Epic Partners,...

Princ Harry a Meghan, vévoda a vévodkyně ze Sussexu, na návštěvě Epic Partners, charitativní organizace pro mládež v Nottinghamu, 15. října 2026. (REUTERS/Hannah McKay) | foto: Reuters

Princ William, princ George, princezna Charlotte, princ Louis a princezna Kate...
Princ Harry, vévodkyně Meghan a princezna Kate ve Westminsterském sále u rakve...
Princ William, vévodkyně Kate, princ Harry a vévodkyně Meghan (Londýn, 10....
Meghan Markle a princ Harry na bohoslužbě za Catherine a Williamem
74 fotografií
Princezna z Walesu každý rok pořádá vánoční bohoslužbu s koledami Together at Christmas ve Westminsterském opatství. Účastní se jí 1600 hostů z řad královské rodiny, celebrit a lidí oceněných za službu svým komunitám. Na seznam pozvaných se ale nedostali princ Harry a jeho žena Meghan, kteří se nedávno přestěhovali zpět do Velké Británie.

Princ Harry s Meghan se vrátili do Británie. Z čeho žijí a co za tím může být

Seznam hostů získal list Mail on Sunday a zjistil, že na něm chybějí jména vévody a vévodkyně ze Sussexu, což mnohé překvapilo, zvlášť když tématem obřadu jsou „láska, laskavost a péče jeden o druhého“.

Obřadu se obvykle neúčastní král s chotí, neboť nechtějí odvádět pozornost od pořádající vévodkyně a její rodiny. Mezi hosty ale pravidelně bývají členové královské rodiny, například vévodkyně z Edinburghu Sophie, Zara a Mike Tindallovi nebo princ Michael z Kentu. Nechybějí ani rodiče vévodkyně z Walesu Carole a Michael Middletonovi, její bratr James a jeho manželka Alizee.

Pozvánku loni dostaly i princezny Beatrice a Eugenie, ale odmítly se zúčastnit kvůli snaze držet se v ústraní po odebrání titulů jejich otci.

Princ Harry a Meghan, vévoda a vévodkyně ze Sussexu, na návštěvě Epic Partners, charitativní organizace pro mládež v Nottinghamu, 15. října 2026. (REUTERS/Hannah McKay)
Princ William, princ George, princezna Charlotte, princ Louis a princezna Kate na vánoční bohoslužbě Together At Christmas ve Westminsterském opatství v Londýně (5. prosince 2025)
Princ Harry, vévodkyně Meghan a princezna Kate ve Westminsterském sále u rakve s ostatky královny Alžběty II. (Londýn, 14. září 2022)
Princ William, vévodkyně Kate, princ Harry a vévodkyně Meghan (Londýn, 10. července 2018)
74 fotografií

Princezna Catherine nekomentovala důvod, proč nepozvala svého švagra s manželkou, ačkoli nyní žijí ve Velké Británii, kam se vrátili po šesti letech života v Kalifornii.

Catherine se postupně vrací ke královským povinnostem po léčbě rakoviny. V pondělí odcestuje se svým manželem, princem Williamem, na svou první oficiální zahraniční cestu po čtyřech letech. Pojedou do Indie, kde stráví tři dny.

Princezna Kate a její syn Louis na vánoční bohoslužbě s koledami (6. prosince 2024)

Lékaři ji minulý týden upozornili, že její cesta k zotavení nebude přímočará a že má čekat „dobré i špatné dny“. Postupný návrat k povinnostem a cestování po světě jí ale nezakázali.

SPECIÁL

Britská královská rodina

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