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Princ Harry s Meghan se vrátili do Británie. Z čeho žijí a co za tím může být
Seznam hostů získal list Mail on Sunday a zjistil, že na něm chybějí jména vévody a vévodkyně ze Sussexu, což mnohé překvapilo, zvlášť když tématem obřadu jsou „láska, laskavost a péče jeden o druhého“.
Obřadu se obvykle neúčastní král s chotí, neboť nechtějí odvádět pozornost od pořádající vévodkyně a její rodiny. Mezi hosty ale pravidelně bývají členové královské rodiny, například vévodkyně z Edinburghu Sophie, Zara a Mike Tindallovi nebo princ Michael z Kentu. Nechybějí ani rodiče vévodkyně z Walesu Carole a Michael Middletonovi, její bratr James a jeho manželka Alizee.
Pozvánku loni dostaly i princezny Beatrice a Eugenie, ale odmítly se zúčastnit kvůli snaze držet se v ústraní po odebrání titulů jejich otci.
Princezna Catherine nekomentovala důvod, proč nepozvala svého švagra s manželkou, ačkoli nyní žijí ve Velké Británii, kam se vrátili po šesti letech života v Kalifornii.
Catherine se postupně vrací ke královským povinnostem po léčbě rakoviny. V pondělí odcestuje se svým manželem, princem Williamem, na svou první oficiální zahraniční cestu po čtyřech letech. Pojedou do Indie, kde stráví tři dny.
Lékaři ji minulý týden upozornili, že její cesta k zotavení nebude přímočará a že má čekat „dobré i špatné dny“. Postupný návrat k povinnostem a cestování po světě jí ale nezakázali.
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Britská královská rodina