Princezna Anna po záhadné nehodě. Zranění byla o dost vážnější, než se vědělo

„Její nehoda byla mnohem vážnější, než se vědělo, a trvalo dlouho, než se opět cítila jako dřív,“ uvedl zdroj blízký jediné dceři zesnulé královny Alžběty II. pro The Sunday Times.

Princezna, které je 74 let, je známá jako jedna z nejpracovitějších členek královské rodiny. Kvůli nehodě vynechala minimálně devět oficiálních akcí, včetně plánované cesty do Kanady či banketu při japonské státní návštěvě v Londýně.

Princezna Anna na oslavách Trooping the Color v Londýně (2. června 2022)

Princezna Anna, která jako zkušená jezdkyně reprezentovala Velkou Británii na olympiádě v Montrealu v roce 1976, se podle všeho procházela po svém pozemku, když k nehodě došlo. V nemocnici Southmead v Bristolu lékaři zjistili, že její zranění odpovídají kopnutí od koně.

Princezna později řekla, že si na samotnou událost vůbec nepamatuje. Vzpomíná si jen matně, že měla namířeno za slepicemi, jako to dělala pravidelně, ale netuší, jak se na místě nehody ocitla. „Je to důkaz, že člověk nikdy neví, co se může stát – a že se z toho také nemusí úplně zotavit,“ dodala.

Královna Alžběta II. a její dcera princezna Anna na Windsorském zámku na portrétu od Annie Leibovitzové

Po pětidenní hospitalizaci si princezna dala ještě další tři týdny na zotavenou, než se pomalu vrátila ke svým pracovním povinnostem. „Zatím to vypadá, že žádné trvalé následky nemám – alespoň mi zatím nikdo neřekl nic jiného. Každý den je dar,“ sdělila veřejnosti po nehodě. Na otázku, zda plánuje odejít do důchodu, odpověděla jednoznačně: „Tohle není něco, co bych si dokázala představit. Pro mě to není možnost.“

Princezna Anna dnes zůstává pilířem královské rodiny a v době, kdy její bratr král Karel III. bojuje s rakovinou, hraje klíčovou roli v podpoře monarchie. I letos, těsně před svými 75. narozeninami, které oslaví 15. srpna, pokračuje v plnění stovek oficiálních povinností ročně. Fanoušci královské rodiny oceňují její nezdolnou pracovní morálku a často ji přirovnávají k mladší generaci, například k princezně Charlotte, která podle nich zdědila „loajalitu a vytrvalost“ po pratetě.