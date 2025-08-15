Únos, převoz zesnulé královny i záhadná nehoda. Princezna Anna slaví 75 let

Oficiální titul princezny Anny, jejíž celé jméno je Anne Elizabeth Alice Louise, v angličtině zní Princess Royal, tedy královská princezna. Je to titul pro nejstarší dceru panujícího monarchy, který jí ale nenáleží automaticky a je pokaždé udělován panujícím monarchou.
Princezna Anna je aktuálně až 18. v pořadí nástupnictví na britský trůn po svých mladších bratrech, jejich dětech i vnoučatech svých mužských sourozenců.
Anna v mládí proslula jako vynikající jezdkyně na koni, v roce 1971 získala titul evropské šampionky a patřila do družstva, kterému na olympiádě v Montrealu v roce 1976 jen těsně unikla bronzová medaile.
V roce 1973 se vdala za neurozeného Marka Phillipse, se kterým ji spojovala láska ke koním a jezdectví. Jejich svatbu sledovalo po celém světě na 100 milionů lidí. Narodily se jim dvě děti, syn Peter a dcera Zara. Nemají žádné šlechtické tituly, aby se vyhnuli nežádoucí publicitě.
První manželství princezně nevydrželo a v dubnu 1992 se rozvedla. Hned v prosinci téhož roku se Anna vdala podruhé - jejím vyvoleným se stal o pět let mladší námořní důstojník Timothy Laurence.
V roce 1974 se jedinou dceru královny Alžběty II. pokusili unést. Princezna Anna vyvázla bez zranění, ale její bodyguard byl postřelen.
Převážnou většinu svého času věnuje princezna Anna svým reprezentačním povinnostem a práci pro charitu. Je nejaktivnější členkou britské královské rodiny a ročně měla dokonce více akcí než její matka Alžběta II. Princezna je patronkou více než dvou stovek veřejně prospěšných organizací. V roce 2007 navštívila Prahu.
Když královna Alžběta II. v září 2022 zemřela na zámku Balmoral, byla u jejího lože a dohlížela pak také na převoz jejího těla do Londýna. Přesně tak, jak si to její matka přála.
V červnu 2024 princezna skončila na jednotce intenzivní péče. Po nehodě nejasného původu na svém sídle Gatcombe Park v Gloucestershiru utrpěla otřes mozku a zranění hlavy. Spekulovalo se o tom, že ji kopl kůň. Podle nových informací byla skutečná závažnost jejích zranění „mnohem horší“, než jaké Buckinghamský palác veřejnosti původně přiznal.
Princezna později řekla, že si na samotnou událost vůbec nepamatuje. Vzpomíná si jen matně, že měla namířeno za slepicemi, jako to dělala pravidelně, ale netuší, jak se na místě nehody ocitla. „Je to důkaz, že člověk nikdy neví, co se může stát – a že se z toho také nemusí úplně zotavit,“ dodala.
