Únos, převoz zesnulé královny i záhadná nehoda. Princezna Anna slaví 75 let

Autor:
  10:37
Jediná dcera zesnulé britské královny Alžběty II. a jejího manžela prince Philipa, princezna Anna se narodila 15. srpna 1950 jako druhá ze čtyř královských dětí. Sestra současného krále Karla III. je první členkou britské královské rodiny, která se účastnila olympiády. Před lety se ji dokonce pokusili unést.
Timothy Laurence a princezna Anna na portrétu k 75. narozeninám sestry krále...

Timothy Laurence a princezna Anna na portrétu k 75. narozeninám sestry krále Karla III. (2025) | foto: Profimedia.cz

Princezna Anna na portrétu ke svým 75. narozeninám (15. srpna 2025)
Královna Mary, Alžběta II. (ještě coby princezna) a královna matka na křtu...
Královna Alžběta II. (ještě jako princezna), princ Philip a jejich děti princ...
Princezna Anna a princ Charles na zámku Balmoral (14. listopadu 1952)
58 fotografií

Oficiální titul princezny Anny, jejíž celé jméno je Anne Elizabeth Alice Louise, v angličtině zní Princess Royal, tedy královská princezna. Je to titul pro nejstarší dceru panujícího monarchy, který jí ale nenáleží automaticky a je pokaždé udělován panujícím monarchou.

Princezna Anna je aktuálně až 18. v pořadí nástupnictví na britský trůn po svých mladších bratrech, jejich dětech i vnoučatech svých mužských sourozenců.

Princezna Anna a princ Charles (Balmoral, 14. listopadu 1952)

Anna v mládí proslula jako vynikající jezdkyně na koni, v roce 1971 získala titul evropské šampionky a patřila do družstva, kterému na olympiádě v Montrealu v roce 1976 jen těsně unikla bronzová medaile.

V roce 1973 se vdala za neurozeného Marka Phillipse, se kterým ji spojovala láska ke koním a jezdectví. Jejich svatbu sledovalo po celém světě na 100 milionů lidí. Narodily se jim dvě děti, syn Peter a dcera Zara. Nemají žádné šlechtické tituly, aby se vyhnuli nežádoucí publicitě.

První manželství princezně nevydrželo a v dubnu 1992 se rozvedla. Hned v prosinci téhož roku se Anna vdala podruhé - jejím vyvoleným se stal o pět let mladší námořní důstojník Timothy Laurence.

Princ Philip, princezna Anna, princ Edward, královna Alžběta II., princ Andrew a princ Charles na zámku Frogmore ve Windsoru v dubnu 1968

V roce 1974 se jedinou dceru královny Alžběty II. pokusili unést. Princezna Anna vyvázla bez zranění, ale její bodyguard byl postřelen.

Převážnou většinu svého času věnuje princezna Anna svým reprezentačním povinnostem a práci pro charitu. Je nejaktivnější členkou britské královské rodiny a ročně měla dokonce více akcí než její matka Alžběta II. Princezna je patronkou více než dvou stovek veřejně prospěšných organizací. V roce 2007 navštívila Prahu.

Když královna Alžběta II. v září 2022 zemřela na zámku Balmoral, byla u jejího lože a dohlížela pak také na převoz jejího těla do Londýna. Přesně tak, jak si to její matka přála.

Královna Alžběta II. a její dcera princezna Anna na Windsorském zámku na portrétu od Annie Leibovitzové

V červnu 2024 princezna skončila na jednotce intenzivní péče. Po nehodě nejasného původu na svém sídle Gatcombe Park v Gloucestershiru utrpěla otřes mozku a zranění hlavy. Spekulovalo se o tom, že ji kopl kůň. Podle nových informací byla skutečná závažnost jejích zranění „mnohem horší“, než jaké Buckinghamský palác veřejnosti původně přiznal.

Princezna později řekla, že si na samotnou událost vůbec nepamatuje. Vzpomíná si jen matně, že měla namířeno za slepicemi, jako to dělala pravidelně, ale netuší, jak se na místě nehody ocitla. „Je to důkaz, že člověk nikdy neví, co se může stát – a že se z toho také nemusí úplně zotavit,“ dodala.

SPECIÁL

Britská královská rodina

SPECIÁL: Britská královská rodina
Vstoupit do diskuse

Oblíbenec Alžběty II. Britská královská rodina zruší svůj vlak, je moc drahý

Britská královská rodina v roce 2027 ukončí provoz královské vlakové soupravy....

VIDEO Britská královská rodina v roce 2027 ukončí provoz královské vlakové soupravy, která vozí členy...

Chci být jako Attenborough, říká princ William. Představil seriál o práci rangerů

Princ William se stal tváří nového šestidílného dokumentárního seriálu BBC...

Princ William (42) se stal tváří nového šestidílného dokumentárního seriálu stanice BBC Earth s...

V muzeu Madame Tussauds odhalili novou sochu Kate. Pracovalo na ní 12 umělců

Nová figurína princezny Kate byla umístěna v Muzeu Madam Tussauds v Londýně...

VIDEO V londýnském muzeu Madame Tussauds byla ve středu odhalena nová vosková socha princezny Kate,...

Odhalené klíny i pokecané šaty. Módní trapasy se nevyhýbají ani královnám

Mají kolem sebe armádu sloužících a svazuje je přísný protokol. Přesto se...

Mají kolem sebe armádu sloužících a svazuje je přísný protokol. Přesto se členům a členkám...

Střídmost a tutlání informací. Jak se změnil šatník princezny Kate po nemoci

Princezna Kate (30. ledna 2025)

VIDEO Princezna Kate se po náročném boji s rakovinou vrací do veřejného života. Ač vypadá krásná a svěží...

Princezna Kate poprvé prozradila, co si myslí o zarostlém Williamovi

Princ William a princezna Kate (10. března 2025)

Princezna Kate (43) se vůbec poprvé vyjádřila k vousům prince Williama (42). Na oslavě Dne svatého...

Nejčtenější

Irenka z Dědictví aneb Kurvahošigutntág oslavila 52. narozeniny, je k nepoznání

Šárka Vojtková se proslavila ve svých devatenácti letech rolí erotické masérky Irenky ve filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntág. Hereckou kariéru poté pověsila na hřebík a před nechtěnou slávou a...

První československá účastnice Miss World Alžbeta Štrkulová slaví 80. narozeniny

Československá Dívka roku 1967 (obdoba dnešní Miss), Alžbeta Štrkulová, slaví 14. srpna své 80. narozeniny. Jako úplně první zástupkyně své země stanula i ve světové soutěži krásy. Na finále Miss...

Sharon Stone přišla na premiéru naostro. Ukázala bradavky i adoptivní syny

Sharon Stone (67) vyrazila na premiéru filmu Nikdo 2 v tmavomodrých přiléhavých rolákových šatech. Kromě toho, že zvýraznily její sexy postavu, odhalily, že si herečka nevzala podprsenku. V Los...

Protekční šlapka, špína jako její fotr, píší Grossové. Díky hejtům vznikl song

Natálie Grossová (22) je terčem útoků a šikany na sociálních sítích už odmalička. Jak sama uvedla v několika rozhovorech, snaží se vzkazy plné nenávisti ignorovat a nevěnovat jim příliš pozornosti....

Je Den ženského orgasmu. Poznáte v kvízu, které herečky se svlékly před kamerou?

Pro většinu hereček není problém svléknout se před kamerou. Některé dokonce dokážou předvést vyvrcholení tak věrohodně, že divák občas neví, jestli to bylo jenom hrané. U příležitosti Dne ženského...

Únos, převoz zesnulé královny i záhadná nehoda. Princezna Anna slaví 75 let

Jediná dcera zesnulé britské královny Alžběty II. a jejího manžela prince Philipa, princezna Anna se narodila 15. srpna 1950 jako druhá ze čtyř královských dětí. Sestra současného krále Karla III. je...

15. srpna 2025  10:37

Policisté na Ibize prošacovali DiCapria, slavnou hvězdu poznali až díky dokladům

Leonardo DiCaprio (50) má za sebou nečekaný zážitek. Na Ibize ho prošacovala a zkontrolovala policie. Muži zákona podle svědků na místě vůbec nepoznali, že se jedná o slavnou hollywoodskou hvězdu a...

15. srpna 2025  9:03

Zemřela matka miliardáře Jeffa Bezose. Syna měla v 17 letech

Miliardář Jeff Bezos (61) oznámil, že po dlouhé nemoci zemřela jeho matka Jackie. Bylo jí 78 let. Přežil ji manžel Mike Bezos, tři děti – Jeff, Christina a Mark – a také 11 vnoučat a pravnouče.

15. srpna 2025  7:42

Vítězkou show Farma je modelka z Brna známá ze Survivora, odnáší si milion korun

Po týdnech společné práce, plnění soutěžních úkolů a soužití v podmínkách, které prověřily odhodlání i schopnosti všech účastníků, zná show Farma Česko svou vítězku. Stala se jí modelka a...

15. srpna 2025  7:40

Seklo to s ním i s jeho expřítelkyní. Vojtěch Vondráček popisuje svůj kolaps

„Jasně, že jsem přemýšlel, jestli nejsem na takovou postavu moc mladý. Ale mám spoustu kamarádů, kteří už v pětadvaceti byli na poměrně vysokých pozicích, protože na to měli makovici,“ říká Vojtěch...

15. srpna 2025

Denis Šafařík se bojí psů. Měl jsem z nich srdeční arytmii, říká

Zmizel jako pára nad hrncem. Na dlouhých třicet dní. Denis Šafařík si potřeboval pročistit hlavu, uspořádat myšlenky, a tak se vydal na svatojakubskou pouť. Vyrazil z Lisabonu a došel až do Fisterry.

15. srpna 2025

Máma plakala a já dělala, že je to skvělé. Nesvačilová o drsných hereckých začátcích

Premium

Ve filmu Kouzlo derby hraje fotbalovou fanynku. Vrátila se tak do dětství – pochází ze sportovní rodiny, ve které se dbalo na výkon. Jenže ona odmala říkala: Budu herečka a režisérka.

14. srpna 2025

Bývalý fotbalový brankář Petr Čech oznámil rozchod se ženou po 26 letech

Bývalý fotbalový brankář Petr Čech oznámil, že se rozchází se svou ženou Martinou Čechovou, s kterou tvořili pár šestadvacet let. Manželství uzavřeli v roce 2003, mají spolu dceru Adélu a syna...

14. srpna 2025  19:30

Dcera Steva Jobse se vdala. Fotku z luxusní třídenní svatby ukázala po týdnech

Dcera zesnulého zakladatele Applu Steva Jobse Eve Jobsová (27) se po tříletém vztahu provdala za britského olympijského jezdce Harryho Charlese (26). Pár utajovanou třídenní svatbu zorganizoval v...

14. srpna 2025  12:45

První československá účastnice Miss World Alžbeta Štrkulová slaví 80. narozeniny

Československá Dívka roku 1967 (obdoba dnešní Miss), Alžbeta Štrkulová, slaví 14. srpna své 80. narozeniny. Jako úplně první zástupkyně své země stanula i ve světové soutěži krásy. Na finále Miss...

14. srpna 2025  10:20

Protekční šlapka, špína jako její fotr, píší Grossové. Díky hejtům vznikl song

Natálie Grossová (22) je terčem útoků a šikany na sociálních sítích už odmalička. Jak sama uvedla v několika rozhovorech, snaží se vzkazy plné nenávisti ignorovat a nevěnovat jim příliš pozornosti....

14. srpna 2025  9:05

Měla jsem pocit, že už je konec. Herečka Hamalčíková otevřeně nejen o rakovině

Premium

Měla rozjetou hereckou kariéru, užívala si života a zrovna se vrátila z dovolené. Pak ale tehdy třiadvacetiletá herečka Markéta Hamalčíková zažila šok, kdy si nahmatala bulku na krku. Zprvu...

14. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.