Kdykoliv si členka královské rodiny obleče oděv, v němž se již dříve na veřejnosti ukázala, v rámci etikety je to přijímáno jako projev praktičnosti a udržitelnosti. Zatímco zřejmě nejznámější je tímto dlouhodobě princezna Kate, nově v tomto směru zazářila i pětasedmdesátiletá princezna Anna.
Bílý dlouhý háv se zdobnými výřezy na rukávech měla na sobě naposledy v osmnácti letech – konkrétně na premiéře britského dramatu Run Wild, Run Free v roce 1969, která byla zároveň charitativní akcí tehdejší nadace Textiles Benevolent Association.
Zatímco do londýnského divadla Odeon Leicester Square si k němu tehdy vzala bílé šaty se stejně laděným dekorem, tentokrát si jediná dcera zesnulé královny Alžběty II. svůj oděv nechala upravit o elegantní límec.
Na hlavě přitom měla tiáru s motivem řeckého meandru Greek Key, kterou princezna Alice z Battenbergu – matka Annina otce, prince Philipa – dostala v roce 1903 jako svatební dar ke sňatku s řecko-dánským princem Andrewem.
Nešlo přitom o jedinou březnovou událost, kde bylo možno spatřit členy královské rodiny. Princezna Anna a královna Camilla se zúčastnily také národních koňských závodů Cheltenham, které se konaly 11. března – tehdy pro změnu v tradiční tvídové módě anglické šlechty. Ve stejném boxu s nimi tentokrát fandila i Carole Middletonová, tchyně následníka britského trůnu prince Williama.
