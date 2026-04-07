Královská recyklace. Princezna Anna se ukázala v kabátu, který nosila v osmnácti

Autor:
  9:31
Britská princezna Anna se nedávno spolu se svým bratrem, králem Karlem III., zúčastnila slavnostního večera na počest návštěvy nigerijského prezidenta. Pro princezniny příznivce byla její garderoba něčím povědomým – stejný plášť totiž měla na sobě před rovnými 57 lety.
Princezna Anna v letech 2026 a 1969

Princezna Anna v letech 2026 a 1969 | foto: Koláž iDNES.cz

Princezna Anna v letech 2026 a 1969
Tim Lawrence, princ Edward, princezna Kate, princ William a princezna Anna na...
Princezna Anna na londýnské premiéře filmu Run Wild, Run Free (4. června 1969)
Tim Laurence a princezna Anna na banketu ve Windsoru u příležitosti návštěvy...
42 fotografií

Kdykoliv si členka královské rodiny obleče oděv, v němž se již dříve na veřejnosti ukázala, v rámci etikety je to přijímáno jako projev praktičnosti a udržitelnosti. Zatímco zřejmě nejznámější je tímto dlouhodobě princezna Kate, nově v tomto směru zazářila i pětasedmdesátiletá princezna Anna.

Bílý dlouhý háv se zdobnými výřezy na rukávech měla na sobě naposledy v osmnácti letech – konkrétně na premiéře britského dramatu Run Wild, Run Free v roce 1969, která byla zároveň charitativní akcí tehdejší nadace Textiles Benevolent Association.

Princezna Anna v letech 2026 a 1969

Zatímco do londýnského divadla Odeon Leicester Square si k němu tehdy vzala bílé šaty se stejně laděným dekorem, tentokrát si jediná dcera zesnulé královny Alžběty II. svůj oděv nechala upravit o elegantní límec.

Na hlavě přitom měla tiáru s motivem řeckého meandru Greek Key, kterou princezna Alice z Battenbergu – matka Annina otce, prince Philipa – dostala v roce 1903 jako svatební dar ke sňatku s řecko-dánským princem Andrewem.

Princezna Kate zazářila v oblíbené tiáře. Ráda ji nosila i princezna Diana

Královna Camilla si na banket ve Windsoru nyní vzala safírovou tiáru Parure, která patřila zesnulé královně Alžbětě II. Princezna z Walesu Kate zvolila oblíbenou Cambridgeskou korunku s uzly lásky a vévodkyně z Gloucesteru Birgitte přišla s tiárou Iveagh.

Nešlo přitom o jedinou březnovou událost, kde bylo možno spatřit členy královské rodiny. Princezna Anna a královna Camilla se zúčastnily také národních koňských závodů Cheltenham, které se konaly 11. března – tehdy pro změnu v tradiční tvídové módě anglické šlechty. Ve stejném boxu s nimi tentokrát fandila i Carole Middletonová, tchyně následníka britského trůnu prince Williama.

SPECIÁL

Britská královská rodina

SPECIÁL: Britská královská rodina

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Měním status na „Šťastně vdaná“, oznámila Lucie Bílá

Nejčtenější

Sweeney je moc prsatá a sexy, pro roli mne samé ji vybrali špatně, míní Novaková

Sydney Sweeney v reklamě na spodní prádlo své značky SYRN (2026)

Kim Novaková (93) nesouhlasí s tím, že ji v připravovaném filmu hraje Sydney Sweeney (28). Dceru českých emigrantů mladá herečka ztvárňuje v novém snímku nazvaném Scandalous! Ten mapuje vztah Kim s...

Svobodná maminka Martina dostala v Naked Attraction rovnou nabídku k sňatku

Martina v Naked Attraction

Žádost o ruku v nahé seznamce ještě nikdy nebyla a to ani v zahraničních verzích. Pro svobodnou maminku Martinu (32) to bude také rozhodující faktor při výběru z nahých mužů. Touží po zralém...

Jitka Boho brání svou desetiletou dceru, lidem vadí její klučičí účes a styl

Jitka Boho na Instagramu (březen 2026)

Zpěvačka, modelka a Česká Miss 2010 Jitka Boho (34), se ocitla pod palbou kritiky, která nesměřuje na ni, ale na její dceru. Lidem na sociálních sítích vadí účes i styl oblékání Rosalie, která se...

Petra Kvitová se pochlubila fotkou dvojčat. Prozradila také jejich jména

Petra Kvitová

Tenistka Petra Kvitová se na sociálních sítích pochlubila fotkou dvojnásobného přírůstku do rodiny. Její dvojčata přišla na svět 30. března. Sportovkyně prozradila také jejich jména.

Měním status na „Šťastně vdaná“, oznámila Lucie Bílá. Svatbu měsíc tajila

Radek Filipi a Lucie Bílá se vzali 10. března 2026.

Skoro celý měsíc se Lucii Bílé podařilo utajit svou další svatbu. S Radkem Filipim se vzali 10. března 2026 na Svaté Hoře v Příbrami. Pro zpěvačku je to už třetí manželství.

Královská recyklace. Princezna Anna se ukázala v kabátu, který nosila v osmnácti

Princezna Anna v letech 2026 a 1969

Britská princezna Anna se nedávno spolu se svým bratrem, králem Karlem III., zúčastnila slavnostního večera na počest návštěvy nigerijského prezidenta. Pro princezniny příznivce byla její garderoba...

7. dubna 2026  9:31

Známe skoro všechny hvězdné tanečníky StarDance 2026. Další je Petra Nesvačilová

Jde se do finále. Společná fotka tři tanečních dvojic.

Česká televize (ČT) pokračovala i o svátcích s uveřejňováním jmen účastníků čtrnácté řady StarDance. Už v březnu se spekulovalo o účasti Vojty Dyka a zpěváka Tomáše Poláka. Zatímco Tomáš Polák už je...

7. dubna 2026  7:54

Petra Nesvačilová míří na parket StarDance, herečka přijala novou výzvu

Herečka a režisérka Petra Nesvačilová (StarDance 2026)

Do letošního ročníku populární soutěže StarDance… když hvězdy tančí, nově nastupuje i herečka a režisérka Petra Nesvačilová (40). Tvůrci pořadu její účast potvrdili jako jedno z posledních jmen...

7. dubna 2026  7:46

Svatba na pořadu dne není. Až tak pospíchat nemusíme, říkají moderátoři Novy

Rebecca Diatilová a David Chmátal

Oba pracují na Nově stejně dlouhou dobu, přes šest let. Přestože se jeden druhému líbili dlouho, dohromady se dali až před rokem. Rebecca Diatilová (29) a David Chmátal (31) v rozhovoru pro Magazín...

7. dubna 2026

Přemýšlím, zda jsem mu nemohl pomoci, říká Janda k sebevraždě kolegy z Olympicu

Olympic v roce 1990 (zleva Petr Janda, Jiří Valenta, Milan Broum, Milan...

Muzikant Petr Janda (83) v rozhovoru pro iDNES.cz promluvil o parťácích z Olympicu a jejich dobrovolných odchodech ze světa. V únoru spáchal sebevraždu jeho bývalý kolega Jiří Valenta, v minulosti se...

7. dubna 2026

Velké duchovní prozření. Gwen Stefani se stala křesťankou i díky porodu

Gwen Stefani na MTV Video Music Awards (Inglewood, 24. srpna 2014)

Američanka Gwen Stefani (56) je známá především jako zpěvačka, ale i módní návrhářka a příležitostná herečka. Časem se začala zajímat o křesťanskou víru – jak sama říká, zásadním momentem se pro ni...

6. dubna 2026  13:26

Královské Velikonoce v USA. Meghan ukázala, jak slaví Archie a Lilibet

Princ Harry, vévodkyně Meghan a jejich děti princ Archie a princezna Lilibet...

Vévodkyně Meghan se pochlubila, jak slaví Velikonoce v USA. Zatímco britská královská rodina v neděli absolvovala velikonoční bohoslužbu ve Windsoru, rodina prince Harryho si užívala svátky a...

6. dubna 2026  8:51

Další jméno StarDance odtajněno. Zbývají poslední dva soutěžící

Tomáš Polák ve StarDance XIV (2026)

Dalším VIP soutěžícím, který zabojuje o titul král tanečního parketu, je zpěvák Tomáš Polák z kapely O5 a Radeček. Na podzim předvede své taneční dovednosti ve čtrnácté řadě StarDance. Utajená...

6. dubna 2026  7:53

Nejsem člověk, který by se psychicky zhroutil, vzpomíná Bagárová na těžké období

Monika Bagárová na 60. ročníku ankety Český slavík (Praha, 12. listopadu 2022)

Když před dvěma roky musela kvůli nedostatku prodaných vstupenek zrušit svůj koncert v O2 areně, uvažovala, že se zpíváním skončí. Čas a zejména blízcí jí ale pomohli se přes toto těžké období...

6. dubna 2026

Honza rád chodí na nahé túry a věří, že po Naked Attraction nepůjde sám

V Naked Attraction si bude vybírat stevard Honza

Stevard Honza (44) s nahotou nemá problém. Rád podniká nahé túry po Česku i zahraničí. Nejdál byl nahý na Tenerife a rád by v nahé seznamce našel někoho, kdo se nebude stydět a na další nahé...

6. dubna 2026

Když mě Pepa vytočí, jsem sprostá, přiznala Ornella Koktová. Zmínila i sestru

Josef Kokta a Ornella Koktová v pořadu Ornella Life (2026)

V novém dílu dokumentu Ornella Life mohou diváci sledovat rodinu Koktových na výletě do Saint Tropez a Cannes. Hned v úvodu se Ornella s Josefem pohádají kvůli řízení a tankování. Kromě užívání si...

5. dubna 2026  9:41,  aktualizováno  18:18

Královské Velikonoce. Princ George už výškou dohání maminku Kate

Princezna Charlotte, princezna Kate, princ George, princ Louis a princ William...

Po dvouleté přestávce, způsobené mimo jiné i nemocí princezny z Walesu a následnou léčbou rakoviny, se William a Kate s dětmi ukázali ve Windsoru. Absolvovali velikonoční bohoslužbu v kapli svatého...

5. dubna 2026  15:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.