Matka se bála, že nám smrtí na Balmoralu přidělá problémy, řekla princezna Anna

Když byla z rakve zesnulé královny Alžběty II. naposledy obřadně sejmuta imperiální koruna, čímž byla stvrzena královnina smrt, princezna Anna v tu chvíli zažívala smíšené pocity. „Je to možná zvláštní, ale v tu chvíli jako bych pocítila úlevu. Že už je hotovo, že ta zodpovědnost byla předána dál,“ vzpomínala jediná sestra současného krále.

Po celý život měla se svou matkou velice blízký vztah, a tak byla jednou z mála, které se královna občas svěřovala se svými pocity. „Mám za to, že v jednu chvíli měla za to, že když umře na zámku Balmoral, bude to pro všechny těžší. A my se ji snažili přesvědčit, že podle toho by se rozhodovat neměla,“ prozradila princezna.

Mnozí naopak vyjádřili názor, že místo královnina úmrtí je příhodné tomu, že skotskou vrchovinu měla celý život ve velké lásce. Když ji krátce před smrtí navštívil doktor Greenshields z anglikánské církve, řekla mu prý, že tento pobyt na Balmoralu jí působí „velké potěšení a klid“.

Princezna Anna prozradila, že její přítomnost na Balmoralu během královniny smrti je pouhá shoda okolností. Na zámku se chtěla pouze zastavit cestou na západní pobřeží Skotska. Nicméně právě ona na žádost své matky doprovázela rakev s ostatky na cestě do Londýna.

Dokument v koprodukci se studiem Oxford Films napsal jeden z předních expertů na královskou rodinu Robert Hardman. Princezna Anna v něm uvádí, že přestože se její bratr na roli krále připravoval celý život, ani tak se na ni necítil plně připraven.

Na druhou stranu však vyjádřila podporu své švagrové Camille, která měla v očích veřejnosti jakožto nemanželská a rozvedená partnerka prince Charlese dlouho rozporuplnou pověst. „Ať už jsme se vídaly nebo ne, známe se mnoho let,“ uvedla. „To, jak chápe svou roli a své působení na krále, je naprosto mimořádné. Nenarodila se sice s přirozeným talentem, ale dělá to opravdu dobře.“

1. srpna 2013

Úmrtí královny Alžběty II. Sledovat další díly na iDNES.tv