Rok 2024 byl nejtěžší v mém životě, říká princ William. Chybí mu také babička

Princ William (43) v nové epizodě pořadu Eugene Levy, zdráhavý cestovatel zavzpomínal na zesnulou královnu Alžbětu II. a prince Philipa. Přiznal, že mu prarodiče stále chybí. Promluvil také o těžkém období, kdy jeho manželce Kate i otci Karlovi III. diagnostikovali rakovinu.

Kanadský herec a režisér Eugene Levy se ve svém cestovatelském pořadu s názvem Eugene Levy, zdráhavý cestovatel zeptal prince z Walesu na zesnulou královnu Alžbětu II. a prince Philipa.

„Ano, vlastně ano, opravdu mi chybí moje babička a dědeček. Byla to velká změna, takže člověk přemýšlí o tom, že už tu nejsou, a zvlášť tady ve Windsoru, pro mě je Windsor ona,“ prohlásil princ William.

Princ William v Kapském Městě na návštěvě Jihoafrické republiky (7. listopadu 2024)
Chybí mi babička, říká princ William ve filmu Neochotný cestovatel
Princ William a princezna Kate na banketu na hradě Windsor u příležitosti návštěvy amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho ženy Melanie (17. září 2025)
Princezna Kate zveřejnila svou fotku prince Williama s dětmi coby přání k manželovým narozeninám (21. června 2024)
52 fotografií

„Ona to tady milovala, trávila tu většinu svého času. Když vám dnes ukazuji okolí, snažím se to dělat tak, jak by si přála, abyste to viděl vy,“ řekl o královně Alžbětě II. „Měla tu také své koně, a jak si umíte představit, to pro ni bylo obrovsky důležité, proto to tu tak milovala.“

Podle Williama měli s babičkou a dědečkem krásný vztah, který byl ale nejdřív poznačený tím, že to byla jiná generace. Čím byli jeho prarodiče a také on starší, jejich vztahy se jen zlepšovali. Nejlepší to prý bylo, když královně a jejímu manžslovi bylo kolem osmdesátky. Královna Alžběta II. zemřela 8. září 2022 ve věku 96 let. Princ Philip zemřel 9. dubna 2021, dva měsíce před svými stými narozeninami.

Princ William provedl Eugena Levyho po Windsorském hradu a společně si také dali pivo v místní hospodě. Následník britského trůnu herci také prozradil, že je fanouškem jeho filmu Prci, prci, prcičky.

Vévodkyně z Cornwallu Camilla, princ Charles, královna Alžběta II., princ Philip, princ William a vévodkyně z Cambridge Kate na večeři pro diplomaty v Buckinghamském paláci (Londýn, 8. prosince 2016)

V jiné části epizody hovořil princ William o osobních problémech, kterým jeho rodina čelila během posledního roku a půl. Jeho manželce, princezně Kate a jeho otci, králi Karlovi III. loni diagnostikovali rakovinu. Jeho prioritou také bylo, aby své děti ochránil před jakýmkoli nadměrným vměšováním médií.

„Když jde o rodinu a podobné věci, tak se začínám trochu přepínat – myslím, že jako většina lidí, protože je to osobnější. Život nás zkouší. A občas to může být náročné a schopnost to překonat je to, co z nás dělá to, kým jsme. Jsem hrdý na svou ženu a otce, na to, jak zvládli celý loňský rok. Moje děti to také zvládly skvěle,“ míní princ. „Řekl bych, že rok 2024 byl nejtěžší rok, jaký jsem kdy zažil.“

William se zmínil také o tom, jak média intenzivně pokrývala rozpad manželství jeho otce a jeho zesnulé matky, princezny Diany. Podle něj novináři byli doslova všude.

„Škody, které to může způsobit vašemu rodinnému životu, jsou něco, co jsem si slíbil, že se mé rodině nikdy nestane. A tak si velmi pevně stanovuji meze, a proti těm, kdo ty hranice překročí, budu bojovat,“ řekl.

Princ Louis, princ William, princezna Kate, princezna Charlotte a princ George na videu oznamujícím, že Kate ukončila chemoterapii. (9. září 2024)

Naznačil také svou vizi budoucnosti, když se stane panovníkem. „Myslím, že můžu s jistotou říct, že změna je na mém programu. Trvalá změna. To je ta část, která mě vzrušuje, představa, že budu schopen přinést nějakou změnu. Ne příliš radikální změnu, ale změny, o kterých si myslím, že se musí stát,“ dodal s tím, že by svému synovi Georgovi rád předal království v dobrém stavu.

Starší z britských princů také přiznal, že jeho děti George, Charlotte a Louis nemají telefony, na čemž se s Kate dohodli. Jako rodina také všichni společně večeří. „Ano, rozhodně. Takže si sedneme a popovídáme si; je to opravdu důležité. Žádné z našich dětí nemá telefon, což si velmi striktně hlídáme,“ řekl a prozradil, jak jeho děti tráví volný čas.

„Louie miluje trampolínu, takže je posedlý trampolínou a Charlotte toho dělá také hodně. Pokud vím, většinou jen skáčou na trampolíně a mlátí se. Zřejmě v tom je umění. Charlotte se také věnuje netballu a baletu, takže je opravdu důležité je zaměstnat sportem a pobytem venku. Snaží se naučit hrát na hudební nástroje. Nejsem si jistý, jak úspěšní jsme v tom. George miluje fotbal a hokej,“ dodal.

