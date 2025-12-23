Vánoční nákupy u Windsoru komplikuje lidem nová rezidence Williama a Kate

Pro mnoho lidí je výběr vánočního stromku jednou z nejlepších adventních tradic. Letos se však rodiny, které chtějí stromek pořídit v blízkosti nové rezidence prince a princezny z Walesu ve Windsoru, musejí připravit na komplikace.
Princ William, princ George, princ Louis, princezna Charlotte a princezna Kate na vánoční bohoslužbě Together At Christmas ve Westminsterském opatství v Londýně (5. prosince 2025)

Christmas Tree Shop, který tradičně stojí na pozemku vedle jejich osmipokojové vily, otevřel své brány už začátkem prosince. Stromky pěstují přímo na panství a každý rok pro ně přicházejí stovky zákazníků z okolí.

Nová bezpečnostní opatření však zamezují vjezdu aut přímo před dům královského páru. Vozidla musejí objet novou kruhovou trasu, což znamená více než jednu míli (1,6 km) navíc. Pro dodržování pravidel byly umístěny dopravní kužely, což však podle místních obyvatel způsobilo zmatky.

Princ William, princezna Kate a jejich děti Charlotte, Louis a George na snímku pro vánoční pozdrav 2025

„Už jsem viděl několik situací, kdy lidé jeli po špatné straně kuželů,“ řekl jeden místní obyvatel deníku The Mail. Dva zaměstnanci královské ochranky byli postaveni na parkoviště před prodejnu stromků, aby zabránili neoprávněným vstupům k vile během otevírací doby. Lidé totiž zneužívají možnost přiblížit se k paláci.

„Stojí tu auto už dny, vypadá to, že uvnitř hlídají dva civilní policisté, aby zabránili komukoli vstoupit na pozemky jejich domu. Obchod je hned vedle, takže není překvapující, že Walesovi hlídají okolí, aby se někdo nepokoušel nahlédnout k nim domů,“ dodal zdroj deníku The Mail.

Kromě vánočních stromků pěstovaných na panství britské královské rodiny si letos můžou zákazníci pořídit také vánoční punčochy vyrobené z recyklovaných závěsů ze Sandringhamu. Výtěžek z prodeje putuje na dobročinné účely.

Princ William, princ George, princ Louis, princezna Charlotte a princezna Kate

Pro mnoho lidí je výběr vánočního stromku jednou z nejlepších adventních tradic. Letos se však rodiny, které chtějí stromek pořídit v blízkosti nové rezidence prince a princezny z Walesu ve Windsoru,

