William a Kate vyhráli soud. Vadilo jim zveřejnění fotografií z rodinné dovolené

Princ William a princezna Kate zažalovali francouzský magazín kvůli údajně „hrubě dotěrnému článku“ s paparazzi fotografiemi z dubnové soukromé dovolené v Alpách, uvedla britská média s odvoláním na Kensingtonský palác.
Pár je na některých fotografiích podle médií zachycen i s dětmi – princem Georgem, princeznou Charlottou a princem Louisem – například na lyžařském svahu nebo na balkoně horské chaty.
Francouzský soud rozhodl, že magazín Paris Match porušil soukromí a zobrazovací práva Williama, Kate a jejich dětí. Magazín musí uhradit náklady páru na soudní spor ve Francii a uveřejnit oficiální sdělení, v němž přiznává porušení práv. Příslušný text lze najít v aktuálním vydání magazínu, píše agentura DPA.
Rozhodnutí potvrzuje, že i jednotlivci jako William a Kate mají právo na soukromí, bez ohledu na své veřejné povinnosti, uvádí se v prohlášení paláce. „Princ a princezna z Walesu jsou odhodláni chránit svůj soukromý čas s rodinou a zajistit, aby jejich děti mohly vyrůstat bez nepřiměřené kontroly a zasahování,“ uvedl palác.
William a Kate opakovaně brání své soukromí mimo veřejné aktivity. V roce 2012 podnikli právní kroky proti bulvárnímu časopisu Closer, který zveřejnil fotografie Kate s odhalenými ňadry. Právní spor se táhl několik let, odpovědní zástupci časopisu byli nakonec odsouzeni k vysokým pokutám.
