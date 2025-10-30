William a Kate vyhráli soud. Vadilo jim zveřejnění fotografií z rodinné dovolené

Britský následník trůnu princ William (43) a jeho manželka princezna Kate (43) vyhráli právní při kvůli narušení soukromí zveřejněním fotografií z dovolené ve francouzském magazínu Paris Match. Informovaly o tom ve čtvrtek agentura PA nebo televize Sky News s odvoláním na Kensingtonský palác.
Princezna Kate zveřejnila svou fotku prince Williama s dětmi coby přání k manželovým narozeninám (21. června 2024) | foto: Profimedia.cz

Princ William a princezna Kate zažalovali francouzský magazín kvůli údajně „hrubě dotěrnému článku“ s paparazzi fotografiemi z dubnové soukromé dovolené v Alpách, uvedla britská média s odvoláním na Kensingtonský palác.

Pár je na některých fotografiích podle médií zachycen i s dětmi – princem Georgem, princeznou Charlottou a princem Louisem – například na lyžařském svahu nebo na balkoně horské chaty.

Francouzský soud rozhodl, že magazín Paris Match porušil soukromí a zobrazovací práva Williama, Kate a jejich dětí. Magazín musí uhradit náklady páru na soudní spor ve Francii a uveřejnit oficiální sdělení, v němž přiznává porušení práv. Příslušný text lze najít v aktuálním vydání magazínu, píše agentura DPA.

Rozhodnutí potvrzuje, že i jednotlivci jako William a Kate mají právo na soukromí, bez ohledu na své veřejné povinnosti, uvádí se v prohlášení paláce. „Princ a princezna z Walesu jsou odhodláni chránit svůj soukromý čas s rodinou a zajistit, aby jejich děti mohly vyrůstat bez nepřiměřené kontroly a zasahování,“ uvedl palác.

William a Kate opakovaně brání své soukromí mimo veřejné aktivity. V roce 2012 podnikli právní kroky proti bulvárnímu časopisu Closer, který zveřejnil fotografie Kate s odhalenými ňadry. Právní spor se táhl několik let, odpovědní zástupci časopisu byli nakonec odsouzeni k vysokým pokutám.

SPECIÁL

Britská královská rodina

SPECIÁL: Britská královská rodina
30. října 2025

William a Kate vyhráli soud. Vadilo jim zveřejnění fotografií z rodinné dovolené

