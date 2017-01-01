Před 15 lety si britský princ William vzal ve Westminsterském opatství v Londýně Kate Middletonovou. Manželé tak 29. dubna slaví výročí sňatku, které se označuje jako křišťálová nebo skleněná svatba. Za tu dobu se stali trojnásobnými rodiči a poprali se také s nemocí princezny z Walesu.
Autor: AP
Britská královna Alžběta II. dala formální svolení ke svatbě svého vnuka prince Williama s jeho dlouholetou přítelkyní Kate. Svolení mělo podobu bohatě iluminovaného rukopisu na pergamenu.
Autor: AP
Londýnská westminsterská katedrála svatého Petra se 29. dubna 2011 spolu se stovkami hostů z celého světa stala svědkem sňatku prince Williama a Kate Middletonové.
Autor: AP
Novomanžele oddal arcibiskup z Canterbury. Tehdy devětadvacetiletá nevěsta a o půl roku mladší ženich, tenkrát druhý v řadě následníků britského trůnu, si vyměnili prsteny devět let poté, co se seznámili na univerzitě St. Andrews ve Skotsku.
Autor: AP
Sňatek, který měl oživit slávu britské monarchie a zasadit ji do moderní doby, vyvolal nejen nadšení svátečních hostů metropole, ale i zájem dvou miliard lidí u obrazovek ve 180 zemích světa.
Autor: AP
Šaty nevěsty tvořila krajka v barvě slonové kosti a hedvábné šaty s vlečkou dlouhou 2,7 metru - mnohem kratší, než měla Williamova matka, princezna Diana (osm metrů). Všechny motivy na krajce byly ručně připevněny drobounkým stehem a švadleny si musely neustále mýt ruce, aby byly krajky a nitě bez poskvrnky.
Autor: AP
Princ William měl na sobě slavnostní uniformu irských gard složenou z červeného saka a černých kalhot a doplněnou modrou šerpou.
Autor: AP
Mezi svatebními hosty bylo 50 hlav států, seznam pozvaných zdobila jména celebrit, politiků a válečných veteránů, ale i spolužáků novomanželského páru a Williamových kamarádů ze služby v armádě. Na snímku jsou tehdejší španělská královna Sofia, její syn princ Filip a jeho žena Letizia.
Autor: AP
Britský zpěvák Elton John dorazil na svatební obřad do Westminsterského opatství s partnerem Davidem Furnishem.
Autor: AP
Oslavy v Buckinghamském paláci trvaly celý den. Na oficiální recepci na oběd bylo pozváno 650 hostů, na oficiální večeři pak 300 blízkých přátel a členů rodiny.
Autor: Dan Materna, MAFRA
Krátce po svatbě se hned ujali královských povinností, mezi prvními přijali tehdejšího amerického prezidenta Baracka Obamu s manželkou Michelle.
Autor: AP
Na líbánky odletěli novomanželé později na Seychely. Jejich první zámořská cesta byla do Kanady a USA. Na snímku z července 2011 jsou Kate a William v Calgary.
Autor: AP
Jejich první syn a další následník trůnu George se narodil 22. července 2013. Novopečená maminka fotografům zapózovala hned druhý den.
Autor: AP
První rodinný snímek se synem. Fotku pořídil otec Kate Micheal Middleton na zahradě svého domu.
Autor: Reuters
Princ William, jeho manželka Kate, syn princ George s jejich psem Lupem na snímku z roku 2014
Autor: Reuters
Křtiny malého prince, který je třetím v pořadí nástupnictví na britský trůn, byly 23. října 2013.
Autor: Jason Bell / Camera Press
Každá zahraniční cesta prince s chotí je srovnávána s cestami, které podnikli princezna Diana a princ Charles. Na snímku z Austrálie je William s Kate před skálou Uluru v roce 2014 a princ Charles s Dianou na stejném místě v roce 1983.
Autor: Koláž iDNES.cz
K protinožcům William a Kate vzali i svého syna George, kterému ještě nebyl ani rok a už plnil královské povinnosti. Ve školce ve Wellingtonu se potkal s vybranými dětmi.
Autor: AP
Druhým potomkem manželů je princezna Charlotte, která se narodila 2. května 2015. Kate z porodnice odešla ještě téhož dne.
Autor: AP
Britská královská rodina na křtu malé princezny Charlotte. Fotky pořídil uznávaný módní fotograf a blízký přítel zesnulé princezny Diany Mario Testino. Nejbližší rodinu vyfotil v paláci a Williama s Kate a malou princeznou pak také v zahradě.
Autor: AP
Další srovnání zahraničních cest. Princezna Diana pózuje sama před Tádž Mahalem v roce 1992 a princ William s manželkou Kate v roce 2016.
Autor: AP
Vévodkyně z Cornwallu Camilla, princ Charles, královna Alžběta II., princ Philip, princ William a vévodkyně z Cambridge Kate na večeři pro diplomaty v Buckinghamském paláci v prosinci 2016
Autor: Reuters
Williama a Kate všude vítají jako celebrity a každý se chce s nimi vyfotit. Jako třeba na návštěvě Paříže.
Autor: Reuters
Do francouzské metropole princ zavítal v roce 2017, tedy 20 let od smrti své matky, která zahynula při autonehodě v jednom z pařížských tunelů.
Autor: Reuters
Princ William, jeho žena Kate a princ Harry s čelenkami na akci na podporu charity zabývající se duševním zdravím
Autor: AP
Princ s manželkou nemají problém ukázat se i v jiném než oficiálním světle. William se například v Heidelbergu pokusil udělat preclík.
Autor: AP
Kate, princ William a princ Harry v Bílé zahradě u Kensingtonského paláce, která byla zřízena na památku princezny Diany. Snímek vznikl v srpnu 2017 den před 20. výročím jejího úmrtí.
Autor: AP
Princ William, vévodkyně Kate a jejich děti princ George a princezna Charlotte na portrétu pro vánoční pozdravy (2017)
Autor: Reuters
Kate a Wiliam na některých cestách zastupovali královnu Alžbětu II. Na snímku z ledna 2018 jsou se švédskou královskou rodinou.
Autor: Reuters
Po zasnoubení prince Harryho s bývalou americkou herečkou Meghan Markle se bratrům a nastávajícím švagrovým přezdívalo Velká čtyřka.
Autor: AP
Meghan a Kate měly dokonce mít mezi sebou kvůli tomu spory. To ovšem palác nikdy nepotvrdil, podobné zvěsti ani nekomentoval.
Autor: Reuters
Během oficiálních akcí vypadá Kate jako hollywoodská celebrita a stala se pro mnohé Britky módní ikonou. Na snímku z února 2019 manželé dorazili na udílení cen BAFTA.
Autor: Reuters
Kate nemá problém udělal si ze sebe legraci. Na návštěvě Severního Irska v únoru 2019 oba čepovali pivo.
Autor: Reuters
William, Kate a jejich synové princ George a princ Louis si na snímku z roku 2019 hrají v zahradě navržené princovou manželkou.
Autor: AP
Královna Alžběta II., Kate a princ William na výstavě RHS Chelsea Flower Show v květnu 2019
Autor: Reuters
Královská rodina na svatbě prince Harryho a Meghan Markle, která byla ve Windsoru 19. května 2018.
Autor: AP
Královna Alžběta II., vévodkyně ze Sussexu Meghan, princ Harry, princ William a tehdejší vévodkyně z Cambridge Kate na balkoně Buckinghamského paláce
Autor: AP
V červenci 2019 se ve Windsoru konaly křtiny Archieho Harrisona Mountbatten-Windsora, prvorozeného syna prince Harryho a vévodkyně Meghan.
Autor: AP
Princezna Charlotte, Kate, princ George a princ William v první školní den malé princezny (září 2019)
Autor: AP
Na podzim 2019 zavítali William a Kate do Pákistánu, kde navštívili také mešitu Bádšháhí, která byla 313 let až do roku 1986 největší mešitou na světě.
Autor: Reuters
Když v lednu 2020 princ Harry s manželkou Meghan oznámili svůj odchod z předních rolí královské rodiny, mnohé to překvapilo. Jednou z jejich posledních oficiálních akcí, kde byli i William a Kate, byla bohoslužbě ve Westminsterském opatství v březnu 2020.
Autor: Reuters
Kate je náruživá fotografka. Královský palác často zveřejňuje její snímky jako oficiální portréty. Tento snímek Williama s dětmi vznikl v Norfolku.
Autor: Reuters
Princ William a jeho děti George, Charlotte a Louis na snímku, který pořídila Kate v roce 2020 k 38. narozeninám prince a ke Dni otců.
Autor: Reuters
Princ s rodinou se na jaře 2020 během pandemie zapojili do akce, kdy se tleskalo na podporu zdravotníků bojujících s koronavirem.
Autor: Profimedia.cz
Celá rodina se ukázala také v září 2020, když v zahradě Kensingtonského paláce přivítali přírodovědce Davida Attenborougha, který je dobrý přítel Williama i královny Alžběty II.
Autor: AP
Kate, princ William, královna Alžběta II., princ Charles a vévodkyně Camilla na snímku z prosince 2020, kde členové královské rodiny dodržují nařízené rozestupy.
Autor: Reuters
I během lockdownu se William a Kate věnovali královským povinnostem a absolvovali řadu videohovorů.
Autor: AP
Princ William a jeho žena Kate na pohřbu Williamova dědečka, prince Philipa. Obřad byl v kapli svatého Jiří na hradě Windsor 17. dubna 2021.
Autor: AP
Oficiální snímek snoubenců od fotografa Maria Testina, který byl dobrým přítelem zesnulé princezny Diany, Williamovy matky.
Autor: ČTK
Princ William a Kate a jejich děti princezna Charlotte, princ Louis a princ George na snímku z Jordánska, který rodina vybrala na vánoční pozdrav pro rok 2021.
Autor: AP
Manželka generálního guvernéra Jamajky Patricia Allenová, tenkrát ještě vévodkyně Kate, britský princ William a jamajský generální guvernér Patrick Allen (2022)
Autor: Reuters
Princ William a jeho žena Kate na návštěvě Baham v oblasti poničené hurikánem Dorian (březen 2022)
Autor: Reuters
Na konci března 2022 se rodina účastnila ve Westminsterském opatství bohoslužby za zesnulého prince Philipa.
Autor: AP
Královská rodina na snímku z června 2022 na oslavě platinového jubilea královny Alžběty II. Panovnice zemřela o tři měsíce později 8. září 2022. Bylo jí 96 let.
Autor: AP
Z prince Charlese se stal král Karel III., jeho žena Camilla královnou. Kate, která měla titul vévodkyně z Cambridge, se automaticky stala coby choť následníka trůnu prvního v pořadí princeznou z Walesu.
Autor: AP
Princezna Kate, princ William, princ Harry a vévodkyně Meghan ve Windsoru přišli pozdravit lidi truchlící po smrti královny Alžběty II.
Autor: AP
Princ Harry, vévodkyně Meghan, princ William a princezna Kate při odchodu z Westminsteru kde se byli poklonit zesnulé královně.
Autor: AP
Princ William a princezna Kate u květin na památku královny Alžběty II. v Sandringhamu 15. září 2022
Autor: AP
Princ William, princ George, princezna Charlotte, princezna Kate a za nimi princ Harry a vévodkyně Meghan na pohřbu britské královny Alžběty II. v Londýně (19. září 2022)
Autor: AP
Princ William a princezna Kate na recepci pro diplomaty v Buckinghamském paláci v prosinci 2022
Autor: AP
Princ William, princ George, princezna Charlotte, princ Louis a princezna Kate na snímku z Norfolku pro vánoční přání (2022)
Autor: AP
Princezna Kate a princ William s dětmi na balkonu Buckinghamského paláce v den korunovace krále Karla III. v Londýně (6. května 2023)
Autor: AP
Královská rodina na balkonu Buckinghamského paláce během oslav Trooping the Colour v červnu 2023
Autor: Reuters
Královna Camilla, král Karel III., princ William a princezna Kate sledující přelet Red Arrows přes palác Holyroodhouse
Autor: Reuters
Princezna Kate a princ William během návštěvy Walesu při vzpomínce na první výročí úmrtí královny Alžběty II. v září 2023
Autor: AP
Princ William a princezna Kate na banketu v Buckinghamském paláci u příležitosti návštěvy jihokorejského prezidenta v listopadu 2023
Autor: Reuters
Kate, princezna z Walesu a manželka následníka britského trůnu Williama, na snímku z videa, v němž oznámila, že má rakovinu a chodí na chemoterapii. (22. března 2024)
Autor: Reuters
Titulní stánky deníků ráno poté, co princezna Kate oznámila, že má rakovinu. (23. března 2024)
Autor: AP
Jednou z prvních velkých akcí, kde se Kate po léčbě ukázala, byly oslavy Trooping the Colour v Londýně 15. června 2024.
Autor: Reuters
Princezna Kate zveřejnila svou fotku prince Williama s dětmi coby přání k manželovým narozeninám v červnu 2024
Autor: Profimedia.cz
Princezna Kate a princ Wiliam děkující britským olympionikům (11. srpna 2024)
Autor: Instagram / The Prince and Princess of Wales
Princ Louis, princ William, princezna Kate, princezna Charlotte a princ George na videu oznamujícím, že Kate ukončila chemoterapii. (9. září 2024)
Autor: AP
Princezna Kate a princ William na videu oznamujícím, že princezna ukončila chemoterapii.
Autor: Reuters
Princezna Kate na narozeninovém portrétu (9. ledna 2025)
Autor: Instagram / Prince and Princess of Wales
Princ William a princezna Kate na návštěvě Britského přírodovědeckého muzea v Londýně v září 2025
Autor: Reuters
Princ William a princezna Kate na banketu na hradě Windsor u příležitosti návštěvy amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho ženy Melanie (17. září 2025)
Autor: Instagram / Prince and Princess of Wales
Princezna Kate a princ William na banketu ve Windsoru u příležitosti návštěvy nigérijského prezidenta (18. března 2026)
Autor: Instagram / Prince and Princess of Wales
Královská rodina na portrétu k nedožitým 100. narozeninám královny Alžběty II. (21. dubna 2026)
Autor: Instagram / The Royal Family
Princezna Charlotte, princezna Kate, princ George, princ Louis a princ William ve Windsoru cestou na velikonoční bohoslužbu (5. dubna 2026)
Autor: AP
Autor: Instagram / Prince and Princess of Wales