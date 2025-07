Finále Eura žen ve švýcarské Basileji si nenechaly ujít ani princezny. Zápas mezi Anglií a Španělskem z tribuny sledoval britský princ William s dcerou Charlotte a španělská korunní princezna Leonor se sestrou Sofií. Titul nakonec nakonec obhájily Angličanky. Španělsko zdolaly na penalty.

Autor: Instagram / The Prince and Princess of Wales