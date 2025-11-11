Tajit věci nefunguje, popsal princ William, jak mluvili s dětmi o rakovině v rodině

„Rozhodli jsme se s našimi dětmi mnohem více komunikovat,“ řekl princ William v rozhovoru, který poskytl během své návštěvy Brazílie pro místní televizi.
„Někdy máte pocit, že dětem sdělujete příliš mnoho. Ale tajit věci většinou nefunguje. Takže vysvětlovat, jak se cítí, proč se to děje, a poskytovat jim jiné úhly pohledu na to, proč se tak někdy cítí, jim pomáhá získat širší pohled na věc. Mohou se tak více uvolnit, místo aby byli opravdu nervózní z toho, co před nimi skrýváte,“ řekl princ William, který je otcem prince George (12), princezny Charlotte (10) a prince Louise (7).
|
Kate promluvila o své rakovině. Musela jsem nasadit statečnou tvář, říká
„Je mnoho otázek, na které nemáte odpovědi, ale vždy je to otázka rovnováhy. Kolik toho mám říct? Co mám říct? Kdy to mám říct? Na to, jak být rodičem, neexistuje žádný návod, prostě to musíte přijmout,“ míní.
„Každá rodina má své vlastní potíže a výzvy. Způsob, jakým se s těmito problémy vypořádáte, je velmi individuální a závisí na dané situaci,“ dodal princ William, který se v Brazílii účastní předávání cen Earthshot Prize za nejlepší nápady, jak pomoci řešit problémy ovlivňující planetu.
Princezna z Walesu v lednu oznámila, že je v remisi rakoviny. Král Karel III. nadále podstupuje léčbu.
Telefon až na střední škole
Princ William v rozhovoru také prozradil, že jeho děti se zatím nepohybují v on-line prostředí jako jejich vrstevníci. Nemají mobilní telefony.
„Naše děti nemají telefony, ale myslím, že až George nastoupí na střední školu, možná dostane telefon s omezeným přístupem,“ řekl princ William.
„Začíná to být trochu napjatá záležitost, ale myslím, že on chápe proč. Vysvětlujeme mu, proč si myslíme, že to není správné. Myslím, že problémem je přístup k internetu. Děti mají přístup k příliš mnoha věcem, které online vidět nemusí,“ vysvětlil.
SPECIÁL
Britská královská rodina