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Oba britští princové se na Den otců pochlubili na sociálních sítích novými fotkami. Zatímco starší William zapózoval jen se svou dcerou Charlotte, Harryho jeho žena Meghan vyfotila se synem Archiem i dcerou Lilibet.
Autor: Koláž iDNES.cz
Williamův portrét působí na rozdíl od předešlých let více oficiálně. S princeznou Charlotte jsou vyfoceni zřejmě během oslav Tropping the Colour. Následník trůnu je v uniformě a objímá svou jedinou dceru. Synové George a Louis chybí. „Všechno nejlepší k narozeninám a ke Dni otců, nejlepšímu tatínkovi na světě! Moc tě milujeme. C, G, C a L,“ stojí v popisku.
Autor: Instagram / The Prince and Princess of Wales
Fotka ke Dni otců z USA působí více uvolněně. Prince Harryho objímá dcera Lilibet o syn Archie, který má na sobě fotbalový dres Anglie. „Mají takové štěstí, že tě mají. My všichni máme. Všechno nejlepší ke Dni otců našemu jedinému,“ napsala vévodkyně ze Sussexu k fotce.
Autor: Instagram / Meghan, Duchess of Sussex
Loni William zapózoval se všemi třemi dětmi, které má s manželkou Kate. Jeden snímek byl „serióznější“.
Autor: Instagram / The Prince and Princess od Wales
Na druhém pak děti „zválcovaly“ tatínka.
Autor: Instagram / The Prince and Princess od Wales
Harry a jeho choť Meghan loni ke Dni otců zveřejnili video.
Autor: Instagram / Meghan
Princ na něm například učí syna na kole.
Autor: Instagram / Meghan
S dcerou je u moře.
Autor: Instagram / Meghan
Lilibet a Archie běhají po pláži.
Autor: Instagram / Meghan
Princezna Lilibet na videu ke Dni otců ukázala zrzavé vlásky.
Autor: Instagram / Meghan
Harry byl se synem Archiem v zoo.
Autor: Instagram / Meghan
Nechybělo ani čtení knížky.
Autor: Instagram / Meghan
Manželé ukázali některé doposud nezveřejněné fotky. Tady je malá Lilibet po narození.
Autor: Instagram / Meghan
Tady je zase malý Archie.
Autor: Instagram / Meghan
Princ Harry slavil Den otců s dětmi v USA, kde žije.
Autor: Instagram / Meghan
Princ Harry s dcerou
Autor: Instagram / Meghan
Princ Harry, princ Archie a princezna Lilibet na videu ke Dni otců (2025)
Autor: Instagram / Meghan
V roce 2024 princ William sdílel fotku, kde je se všemi dětmi u moře.
Autor: Instagram / The Prince and Princess of Wales
Ani v roce 2023 nechyběli na portrétu ke Dni otců princezna Charlotte, princ Louis a princ George.
Autor: AP
V roce 2021 William a Kate zveřejnili koláž, kde nechybí ani princ Charles s princem Harrym, tatínek Kate Michael Middleton nebo královna Alžběta II. s princem Philipem a vnoučaty.
Autor: Instagram / The Prince and Princess of Wales
V roce 2020 William slavil 38. narozeniny a zároveň Den otců. Jeho manželka Kate pořídila jako vzpomínku na tento den společný snímek Williama s dětmi, princeznou Charlotte a princátky Georgem a nejmladším Louisem.
Autor: AP
Syn prince Harryho a vévodkyně Meghan Archie Harrison Mountbatten-Windsor na snímku, který palác zveřejnil na Den otců 16. června 2019 na Instagramu.
Autor: AP