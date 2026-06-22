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Princ William se na Den otců pochlubil dcerou, princ Harry ukázal obě děti

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  8:31
Princ William se na Den otců pochlubil dcerou, princ Harry ukázal obě děti.... Princ William a jeho dcera princezna Charlotte na snímku ke Dni otců (21.... Princ Harry a jeho děti princezna Lilibet a princ Archie na snímku ke Dni otců... Princ William a jeho děti, princ George, princezna Charlotte a princ Louis na... Princ William a jeho děti, princ George, princezna Charlotte a princ Louis na... Princ Harry a princezna Lilibet na videu ke Dni otců (2025) Princ Harry, princ Archie a princezna Lilibet na videu ke Dni otců (2025) Princ Harry a princezna Lilibet na videu ke Dni otců (2025) Princezna Lilibet a princ Archie na videu ke Dni otců (2025) Princezna Lilibet na videu ke Dni otců (2025) Princ Harry a princ Archie na videu ke Dni otců (2025) Princ Harry a princ Archie na videu ke Dni otců (2025)
Oba britští princové se na Den otců pochlubili na sociálních sítích novými fotkami. Zatímco starší William zapózoval jen se svou dcerou Charlotte, Harryho jeho žena Meghan vyfotila se synem Archiem i dcerou Lilibet.

SPECIÁL

Britská královská rodina

SPECIÁL: Britská královská rodina

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