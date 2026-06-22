Princ William se na Den otců pochlubil dcerou, princ Harry ukázal obě děti....

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Britská královská rodina
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SPECIÁL
Britská královská rodina
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Ondřej Brzobohatý, který se rozvádí se svojí třetí manželkou Danielou, začal chodit do společnosti opět se svojí sestrou. „Vždycky jsme si byli blízcí,“ říká Rola Brzobohatá. Bok po boku zhlédli...
Karolína Jirásková (17), dcera moderátorky a bývalé modelky Ivy Kubelkové (49), se rozhodla pro výraznou změnu vzhledu. Mladá modelka si nechala zkrátit své dlouhé vlasy, které byly její poznávací...
Moderátorka TV Nova Petra Svoboda (43) znovu prožívá šťastné období. Více než dva roky po tragické smrti manžela Ondřeje Křivky (†39) našla novou lásku. Jejím partnerem je slovenský podnikatel a...
Nejmladší syn amerického prezidenta Donalda Trumpa (80) se po několikaměsíční pauze znovu objevil na veřejnosti. Dvacetiletý Barron Trump dorazil na víkendovou sportovní akci UFC Freedom 250, která...
Patricie Solaříková (37) se ostře vymezila proti bodyshamingu. Herečku rozčílily komentáře diskutujících, kteří se posmívají velikosti jejích prsou. Ve videu na Instagramu zdůraznila, že své tělo má...
Britský herec a zpěvák Rupert Everett zahájil svou kariéru v 80. letech a v následujícím desetiletí zaznamenával své největší filmové úspěchy. Jeho tehdejší honba za svalnatou postavou mu však...
Zpěvák Bohuš Matuš (52) má na Instagramu poslední veřejný příspěvek se svou manželkou Lucií (23) z května, kde před panoramatem Prahy připomínají páté výročí svatby. O pět týdnů později ale zpěvák...
V sedmatřiceti letech zemřela rádiová moderátorka Barbora Tlučhořová. V úterý ráno o tom informoval oficiální facebookový profil Rádia Kiss, pro které pracovala. Po několikaletém boji s rakovinou...
„Svobodný, navždy svobodný!“ hlásí Adam Mišík, jehož poslední láskou, ke které se veřejně přiznal, byla Natálie Jirásková, dcera Ivy Kubelkové. „Naučil jsem se, že by se člověk měl o sebe postarat...
Na DAMU patřila Eva Podzimková k „nejžádanějšímu zboží“. I Vladimír Polívka přiznal, že se mu líbila. „Většinu té doby jsem byla zadaná, tak to šlo mimo mě. A Vláďa za mnou nepřišel, tak jak jsem to...
Obvodní soud pro Prahu 5 v pondělí v plném rozsahu zprostil obžaloby fotografku Sáru Saudkovou stíhanou za napadení rivalky, které měla mimo jiné zlomit nos. Podle soudu nebylo prokázáno, že zranění...
Miss České republiky 2005 Lucie Šlégrová (44) si užívá romantické chvíle na řeckém ostrově Santorini spolu s manželem, bývalým hokejovým reprezentantem Jiřím Šlégrem (54). Na sociálních sítích se...
Herečka Courteney Coxová (62), známá především jako Monika Gellerová ze seriálu Přátelé, veřejně popřála své jediné dceři Coco Arquetteové k 22. narozeninám. Na sociálních sítích sdílela společné...
Karolína Jirásková (17), dcera moderátorky a bývalé modelky Ivy Kubelkové (49), se rozhodla pro výraznou změnu vzhledu. Mladá modelka si nechala zkrátit své dlouhé vlasy, které byly její poznávací...
Jen před pár dny veřejně oznámil, že bojuje s agresivní formou rakoviny prostaty. Jeremy Clarkson (66) má ale důvod k radosti. Lékaři nemoc zachytili včas a je nyní v remisi.
V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...
Oba britští princové se na Den otců pochlubili na sociálních sítích novými fotkami. Zatímco starší William zapózoval jen se svou dcerou Charlotte, Harryho jeho žena Meghan vyfotila se synem Archiem i...
Herec Brendan Fraser, známý z filmů Mumie nebo Velryba, se na premiéře filmu Pressure v New Yorku objevil po boku svých dvou synů. Holden Fletcher Fraser a Leland Francis Fraser dorazili s otcem v...