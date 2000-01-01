náhledy
Oba v Americe, ale každý na jiné polokouli. Princ William navštívil Brazílii, kde řešil klima. Jeho mladší bratr Harry se v Kanadě setkal s válečnými veterány a řešil také „průšvih“ s kšiltovkou. Omluvil se, že s Meghan měli na Světové sérii čepice LA Dodgers, místo aby podpořili torontské Blue Jays.
Večer ho pak čekalo fórum United for Wildlife. Princ v Brazílii mimo jiné propaguje své ceny Earthshot Prize.
Brazilský zpěvák Seu Jorge, zpěvačka Anitta, britský princ William, australská zpěvačka Kylie Minogue a kanadský zpěvák Shawn Mendes
Ve čtvrtek princ William vystoupil na klimatické konferenci COP30 v brazilském Belému.
Britský premiér Keir Starmer, brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva a britský princ William na klimatické konferenci COP30
Ve veteránském centru nemocnice Sunnybrook v Torontu se potkal s nejstaršími kanadskými veterány druhé světové války.
Coby bývalý voják si Harry s veterány rozumí. Sám pořádá hry pro zraněné válečné veterány s názvem Invictus Games.
Akci každý rok pořádá nadace True Patriot Love. Vzdává hold kanadské vojenské komunitě a získává finanční prostředky na podporu aktivních vojáků, veteránů a jejich rodin.
Princ přítomné pobavil, když vysvětloval „faux pas“ na Světové sérii. „Opravdu se omlouvám, že jsem měl čepici LA Dodgers,“ řekl s tím, že mu kšiltovka pomohla skrýt řídnoucí vlasy. „Než začnu, myslím, že je důležité, abych se ještě jednou vyjádřil k té modré čepici. Nechci se vymlouvat, ale existovaly dva důvody, proč jsme ji měli. Zaprvé, naším hostitelem ten večer byl majitel Dodgers a já si myslel, že je to slušnost. Zadruhé, reflektory o výkonu 900 tisíc wattů svítily na mou stále rostoucí pleš.“
Také se zastal své manželky Meghan: „Co se týče mé ženy, ta žila roky v Torontu a chová k tomuto městu hlubokou náklonnost, natolik, že si mnoho lidí po celém světě myslí, že je Kanaďanka, takže si myslím, že rodačce z Kalifornie můžeme odpustit její loajalitu k Dodgers, i když jen na jeden večer.“
