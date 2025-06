Princezna Kate na sociálních sítích popřála svému muži Williamovi ke 43. narozeninám. Zveřejnila snímek, na kterém se princ mazlí se štěňaty. V popisku zmínila sebe, děti i jejich psa. „Všechno nejlepší! S láskou C, G, C, L, Orla a štěňátka!“ napsala princezna.

Autor: Instagram / The Prince and Princess of Wales