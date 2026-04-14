Překvapivé odhalení. Princ Philip poslední roky života bojoval s rakovinou

Zesnulý princ Philip podle nové biografie dlouhá léta tajně bojoval s vážnou nemocí. Historik Hugo Vickers ve své knize Queen Elizabeth II: A Personal History tvrdí, že manžel královny Alžběty II. trpěl rakovinou slinivky břišní už od roku 2013. Tuto informaci přitom veřejnost během jeho života neznala.
Královna Alžběta II. a princ Philip na portrétu z listopadu 2017 k jejich 70....

Královna Alžběta II. a princ Philip na portrétu z listopadu 2017 k jejich 70. výročí svatby.

Princ Philip při odjezdu z nemocnice krále Edwarda VII. (Londýn, 16. března...
Podle historika, který má úzké vazby na královskou rodinu, mu nemoc lékaři diagnostikovali po tom, co objevili „stín na slinivce“ a následně provedli operativní zákrok. „Diagnóza zněla: neoperovatelná rakovina slinivky,“ uvádí historik. Přestože situace vypadala vážně a lékaři byli spíše pesimističtí, princ Philip se po rekonvalescenci dokázal vrátit k veřejnému životu.

Po krátkém pobytu ve Wood Farm na panství Sandringham se v srpnu 2013 znovu zapojil do královských povinností. Aktivní zůstal až do roku 2017, kdy se oficiálně stáhl z veřejného života. Následující roky pak trávil převážně v soukromí, daleko od zraků veřejnosti.

Naposledy vydechl 9. dubna 2021 na zámku Windsor, bylo mu 99 let. Příčina smrti byla „vysoký věk“, přičemž k jeho úmrtí došlo jen dva měsíce před jeho stými narozeninami. Podle Vickerse si však sám nepřál tohoto milníku dosáhnout, protože „neměl rád rozruch, který takové události provází“.

Kniha zároveň přináší i detailní popis jeho posledních hodin. „Poslední noc svého života se vypařil ošetřovatelkám, odšoural se po chodbě na chodítku, nalil si pivo a vypil ho v Oak Room (soukromý salonek královny se stěnami obloženými dubovým dřevem – pozn. red.),“ píše Vickers. Následující ráno se podle něj vykoupal, řekl, že se necítí dobře, a „tiše odešel“. V té době měl s nemocí žít už téměř osm let, což je podle autora výrazně déle, než bývá obvyklé.

Královna Alžběta II. podle knihy nebyla u jeho úmrtí přítomna. Vickers uvádí, že ji prý rozčílilo, že její manžel odešel bez rozloučení: „Byla naprosto rozzuřená, že odešel bez rozloučení, jak to v životě tak často dělával.“

Londýn si zanedlouho připomene den, kdy by zesnulá královna oslavila sté narozeniny. Královská rodina plánuje uctít její památku zejména v den jejího narození, 21. dubna. Král Charles a královna Camilla pozvou například do Buckinghamského paláce další oslavence, kterým panovník osobně pogratuluje ke stým narozeninám.

SPECIÁL: Britská královská rodina

Překvapivé odhalení. Princ Philip poslední roky života bojoval s rakovinou

Královna Alžběta II. a princ Philip na portrétu z listopadu 2017 k jejich 70....

Zesnulý princ Philip podle nové biografie dlouhá léta tajně bojoval s vážnou nemocí. Historik Hugo Vickers ve své knize Queen Elizabeth II: A Personal History tvrdí, že manžel královny Alžběty II....

14. dubna 2026  13:01

