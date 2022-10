Princ Harry vydá v lednu memoáry, s Meghan chystají navíc seriál

Princ Harry s manželkou Meghan opustili Británii, aby měli soukromí. Od té doby ovšem důkladně a bez servítků informují diváky a čtenáře o životě v královské rodině. Po šokujících rozhovorech a podcastu, který každý týden vysílá vévodkyně Meghan, přichází kniha Harryho pamětí s názvem Spare (Náhradník). Vyjde 10. ledna, přeložena bude do šestnácti jazyků a ve španělštině ponese podtitul „Život ve stínu.“

Má to být „syrové a absolutně upřímné“ vzpomínání na život prince, který nečeká, že by se dostal na trůn. Obsah Harryho knihy je přísně utajován a poradci krále Karla III. prozradili, že žádným členům královské rodiny nebyla nabídnuta možnost vidět ani střípek z 416 stran, na nichž Harry popisuje své zkušenosti z života v královské rodině. Nakladatelství ale uvedlo, že se Harry nevyhnul žádnému citlivému tématu, jako bylo třeba rozhodnutí rodiny, aby chlapci šli za rakví své zesnulé matky.

Princ Harry sám už v nedávném rozhovoru kritizoval svého otce za to, jak ho vychovával. „Pokud jde o rodičovství, když jsem zažil nějakou formu bolesti a utrpení, protože stejnou bolestí a utrpením procházel můj otec nebo moji rodiče, pak se postarám o to, abych se ten kruh přerušil a nepřenášel jsem to dál,“ řekl Harry v podcastu Daxe Sheparda Armchair Expert.

Princ William, jeho bratr Harry a otec Charles na pohřbu princezny Diany (6. září 1997)

Kniha Spare by měla tedy být především o pocitech a duševním zdraví. „Mohu pomoci ukázat, že bez ohledu na to, odkud pocházíme, máme více společného, než si myslíme. Jsem hluboce vděčný za příležitost podělit se o to, co jsem se v průběhu svého dosavadního života naučil, a jsem nadšený, že si lidé přečtou z první ruky líčení mého života, které je přesné a zcela pravdivé,“ řekl ke knize sám autor.

Paměti, za než podle deníku Daily Mail dostal princ Harry zálohu 18,4 milionů liber, ale zřejmě nebudou poslední. Součástí smlouvy jsou údajně další dvě knihy a na přelom roku se chystá také dokumentární seriál o Harrym a Meghan na Netflixu. Dohromady za všechny tyto mediální výstupy by vévoda a vévodkyně ze Sussexu měli inkasovat 155 milionů liber. Výdělek z prodeje knihy plánují manželé věnovat na charitu.