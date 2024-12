Princ Harry poprvé promluvil o manželské krizi s vévodkyní Meghan

Princ Harry byl jedním z hostů na summitu, kde se rozpovídal o vztahu s manželkou Meghan, kterou si vzal v roce 2018. V poslední době bulvár spekuloval o jejich manželství a problémech v něm. Souvisí to mimo jiné s tím, že manželé se na veřejných akcích ukazují každý sám.

Ve stejný večer, kdy byl Harry na summitu, se vévodkyně Meghan účastnila slavnostního předávání cen, ale v Los Angeles. Andrew Ross Sorkin princi Harrymu ukazoval na novinových titulkách, jak se veřejnost zajímá o jejich vztah. „Fascinuje je, že Meghan je právě teď v Kalifornii a ty jsi tady. Všude se o tom píše: Proč pořádáte, děláte nezávislé akce? Proč je neděláte společně?“ zeptal se.

„Protože jste mě pozvali, s tím jste měli počítat,“ řekl se smíchem princ Harry. „Už jsme koupili dům nebo se přestěhovali desetkrát, dvanáctkrát. Nebo nás také desetkrát nebo dvanáctkrát rozvedli. Takže si říkáte: Cože? Je těžké s tím držet krok. Ale přesně proto takové věci prostě ignorujete. Nejvíc je mi líto trollů,“ dodal.

Vévodkyně Meghan a princ Harry v Bogotě na návštěvě Kolumbie (15. srpna 2024)

Princ Harry vyvrátil zvěsti o rozvodu a hovořil o negativní pozornosti, kterou mu přinesl tisk a sociální sítě. „Od dětství jsem měl vlastní zkušenost. Viděl jsem, jak o mě píšou příběhy, které se nezakládají tak úplně na realitě,“ řekl syn britského krále Karla III. s tím, že šlo o mnoho článků o členech jeho rodiny, ale také o přátelích a dalších lidech.

„A myslím, že když v takovém prostředí vyrůstáte, začnete pochybovat o pravdivosti informací, ale také o tom, co si o tom myslí ostatní lidé a jak nebezpečné to může být v průběhu času,“ vysvětlil.

Dále zdůraznil, že se s Meghan neplánují vracet do Spojeného království a to hlavně kvůli dětem. Syn Archie (5) a dcera Lilibet (3) prý mohou dělat v Americe věci, které by ve Spojeném království nepochybně dělat nemohli. Princ má také obavy o bezpečnost. Navíc se rodině v Americe žije dobře. „Velmi rád zde žiji a vychovávám zde své děti,“ dodal princ s tím, že se soustředí hlavně na to, aby byl co nejlepším manželem a otcem.