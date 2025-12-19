Princ Archie a princezna Lilibet vyrostli. Harry a Meghan ukázali obě děti

„Veselé svátky! Od naší rodiny vaší,“ napsala manželka prince Harryho pod snímek, na kterém rodina stojí na malém mostě přes potok. Meghan se sklání a drží za ruku svou čtyřletou dceru, zatímco šestiletý Archie objímá Harryho.
Fotku vévodkyně pořídila tento měsíc u rodinného domu v Montecitu v Kalifornii. Na podobném místě fotila princeznu Lilibet také pro snímek, který použila pro svou značku As ever.
Harry a Meghan 19. prosince zveřejnili na svém webu video s ukázkami z jejich práce s nadací Archewell, která se přejmenuje na Archewell Philanthropies, za posledních několik let a také vánoční pozdrav.
„Jménem kanceláře prince Harryho a Meghan, vévody a vévodkyně ze Sussexu a Archewellu, vám přejeme šťastné svátky a radostný nový rok,“ stálo ve zprávě.
Na videu se objevili také Archie a Lilibet. Před Dnem díkůvzdání po boku rodičů v Our Big Kitchen Los Angeles pomáhali s přípravou jídla a tlačili vozík s potravinami.
