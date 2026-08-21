2026: Návrat do Británie
Vévoda a vévodkyně ze Sussexu se mají ještě během srpna přestěhovat do Británie společně se svými dvěma dětmi, sedmiletým princem Archiem a pětiletou princeznou Lilibet. Podle médií plánují bydlet v soukromé rezidenci mimo Londýn, která nebude patřit královské rodině. Dům v Kalifornii i další nemovitost v Portugalsku si ale chtějí ponechat.
Jejich plánovaný návrat u mnohých vzbuzuje údiv, zvláště po tom, co všechno se za posledních šest let odehrálo. Jak se proměnil jejich vztah ke královské rodině i vlastní život mimo monarchii?
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Šok v královské rodině. Harry a Meghan s dětmi se vrací do Británie
2018–2019: Svatba, královské povinnosti a narození Archieho
Harry a Meghan se vzali 19. května 2018 v kapli svatého Jiří na hradě Windsor. Po svatbě získali titul vévody a vévodkyně ze Sussexu a začali naplno plnit povinnosti pracujících členů královské rodiny – účastnili se oficiálních návštěv, charitativních akcí i zahraničních cest a zastupovali monarchii doma i v zahraničí.
V květnu 2019 se jim narodil syn Archie. Už během tohoto období ale sílilo napětí s britskými médii a postupně se objevovaly i zprávy o neshodách uvnitř královské rodiny. Na konci roku 2019 si pár vzal delší pauzu od veřejných povinností a odjel s Archiem do Kanady. O několik týdnů později oznámil zásadní změnu svého postavení.
2020: Odchod z královské rodiny
Na začátku roku 2020 Harry a Meghan oznámili, že přestanou působit jako pracující členové královské rodiny. Rozhodnutí přišlo po měsících sporů s britskými médii, která pár obviňoval z narušování soukromí a šikany.
„Máme v úmyslu ustoupit z pozice ‚vyšších‘ členů královské rodiny a pracovat na tom, abychom se stali finančně nezávislými, přičemž budeme nadále plně podporovat Její Veličenstvo královnu,“ oznámili tehdy.
V létě se přestěhovali do Meghaniny rodné Kalifornie a usadili se v luxusním Montecitu nedaleko Santa Barbary. Za rozlehlý dům se 16 ložnicemi podle médií zaplatili 14,7 milionu dolarů.
2021: Rozhovor, který otřásl monarchií
O rok později poskytli Harry a Meghan televizní rozhovor Oprah Winfreyové. Právě ten patřil k největším zlomům v jejich vztahu s královskou rodinou.
Meghan v rozhovoru mluvila o psychických problémech a tvrdila, že během těhotenství s Archiem uvažovala o sebevraždě. Zároveň uvedla, že v královské rodině zazněly otázky a obavy ohledně toho, jak tmavou pleť bude jejich syn mít.
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Královna Alžběta II. následně vydala stručné prohlášení, podle něhož jsou vznesená témata, zejména otázka rasy, znepokojivá. Dodala však, že „některé vzpomínky se mohou lišit“ a rodina bude situaci řešit v soukromí.
Harry pak v podcastu o psychickém zdraví přirovnal život v královské rodině k něčemu „mezi Truman Show (kde hlavní hrdina do dospělosti netuší, že je hvězdou seriálu, pozn. red.) a životem v zoologické zahradě“. „Nechtěl jsem to dělat a nechtěl jsem v tom žít. Podívejte se, co to udělalo s mou matkou a jak skončila,“ vysvětloval syn princezny Diany, kterému podle jeho slov vadil život svázaný neustálými příkazy a zákazy.
2022: Spor o bezpečnost a smrt královny
V srpnu 2022 Harry zažaloval britské ministerstvo vnitra a Metropolitní policii kvůli podmínkám své ochrany při pobytu ve Spojeném království.
O měsíc později během návštěvy Harryho a Meghan v Londýně zemřela královna Alžběta II. Pár zůstal v Británii na pohřeb. Před ním se Harry a Meghan společně s Williamem a Kate objevili před hradem Windsor, kde se setkali s truchlící veřejností.
Úmrtí Alžběty II.
2023: Kniha Náhradník a roztržka s Williamem
Začátkem roku vydal Harry své paměti Náhradník, v nichž velmi otevřeně popsal vztahy uvnitř královské rodiny.
Největší pozornost vyvolala pasáž o hádce s princem Williamem. Harry tvrdil, že během konfliktu v jeho londýnském domě v roce 2019 došlo i k fyzickému napadení. Podle Harryho měl William Meghan označit za „obtížnou“, „hrubou“ a „nepříjemnou“.
V květnu Harry dorazil sám na korunovaci svého otce Karla III. Meghan s dětmi zůstala v Kalifornii. Vévoda ze Sussexu seděl při obřadu dvě řady za Williamem a po korunovaci se dlouho nezdržel.
2024: Králova nemoc přinesla krátké sblížení
V únoru 2024 Buckinghamský palác oznámil, že králi Karlovi III. diagnostikovali rakovinu a kvůli léčbě dočasně omezí veřejná vystoupení. Harry krátce nato přiletěl do Británie a se svým otcem se setkal v Londýně.
Šlo o jedno z mála osobních setkání otce a syna od Harryho odchodu do USA.
2025: Prohra u soudu a výzva k usmíření
Harry dál bojoval u soudu o rozsah své policejní ochrany v Británii. Jeho právníci tvrdili, že jde o zásadní otázku bezpečnosti jeho rodiny, britské ministerstvo vnitra naopak hájilo individuálně nastavený režim ochrany.
V květnu Harry spor prohrál. Tři soudci odmítli jeho tvrzení, že by se mu dostalo záměrně horšího zacházení.
Ještě téhož dne však Harry veřejně řekl, že by si přál vztahy s rodinou napravit. Přiznal také, že s ním otec kvůli sporu o bezpečnost přestal komunikovat. „Británie mi chybí. A je opravdu smutné, že svým dětem nebudu moci ukázat svou vlast,“ řekl tehdy.
V srpnu Harry a Meghan zároveň uzavřeli novou dohodu s Netflixem. Předchozí pětiletý kontrakt měl podle médií hodnotu kolem 100 milionů dolarů.
2026: Návrat k rodině
Princ Harry na kozí józe během Scotty’s Summer Festival na zámku Maxstoke ve Warwickshire (11. července 2026)
Letos se vztahy mezi Harrym a královskou rodinou začaly podle médií částečně oteplovat.
V červenci se král Karel III. soukromě setkal s Harrym, Meghan a jejich dětmi. S Archiem a Lilibet se předtím údajně čtyři roky neviděl. Rodinu měl s královnou Camillou hostit ve svém soukromém sídle v Gloucestershiru.
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Ve stejném měsíci Harry spolu s dalšími známými britskými osobnostmi prohrál spor o ochranu soukromí s vydavatelem deníku Daily Mail. Skupině po prohře hrozí vysoké právní náklady.
Nyní se podle britských médií Harry a Meghan chystají strávit v Británii delší období. Archie a Lilibet mají v září nastoupit do školy a rodina se má usadit mimo Londýn.
Návrat do Británie ale neznamená návrat do královské služby. Harry ani Meghan se podle dosavadních informací nechystají znovu ujmout oficiálních povinností členů monarchie. Po šesti letech života za oceánem však budou znovu výrazně blíž rodině, od níž se v roce 2020 tak demonstrativně vzdálili.
SPECIÁL
Britská královská rodina
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6. prosince 2022