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Skandály a kontroverze Harryho a Meghan: Šest let sporů, usmiřování a života za oceánem

Petra Škraňková
  8:00
Vévodkyně Meghan a princ Harry (Johannesburg, 2. října 2019)

Vévodkyně Meghan a princ Harry (Johannesburg, 2. října 2019) | foto: Reuters

Princ Harry, vévodkyně Meghan a jejich děti princ Archie a princezna Lilibet...
Princ Philip, královna Alžběta II., Doria Raglandová, princ Harry, vévodkyně...
Vévodkyně Meghan a princ Harry na Mountbatten Festival of Music (Londýn, 7....
Princ Harry a vévodkyně Meghan v pořadu Oprah Winfreyové, který televize CBS...
88 fotografií
Princ Harry a jeho manželka Meghan se podle médií po šesti letech života ve Spojených státech chystají na delší dobu vrátit do Británie. Jejich odchod z královského života v roce 2020 odstartoval dlouhé období napětí s králem Karlem III., princem Williamem, princeznou Kate i dalšími členy rodiny.

2026: Návrat do Británie

Princ Harry, vévodkyně Meghan a jejich děti princ Archie a princezna Lilibet (19. prosince 2025)

Vévoda a vévodkyně ze Sussexu se mají ještě během srpna přestěhovat do Británie společně se svými dvěma dětmi, sedmiletým princem Archiem a pětiletou princeznou Lilibet. Podle médií plánují bydlet v soukromé rezidenci mimo Londýn, která nebude patřit královské rodině. Dům v Kalifornii i další nemovitost v Portugalsku si ale chtějí ponechat.

Jejich plánovaný návrat u mnohých vzbuzuje údiv, zvláště po tom, co všechno se za posledních šest let odehrálo. Jak se proměnil jejich vztah ke královské rodině i vlastní život mimo monarchii?

Šok v královské rodině. Harry a Meghan s dětmi se vrací do Británie
Vévodkyně Meghan a princ Harry (Johannesburg, 2. října 2019)
Princ Harry, vévodkyně Meghan a jejich děti princ Archie a princezna Lilibet (19. prosince 2025)
Princ Philip, královna Alžběta II., Doria Raglandová, princ Harry, vévodkyně Meghan a jejich syn Archie Harrison Mountbatten-Windsor (Windsor, 8. května 2019)
Vévodkyně Meghan a princ Harry na Mountbatten Festival of Music (Londýn, 7. března 2020)
88 fotografií

2018–2019: Svatba, královské povinnosti a narození Archieho

Princ Philip, královna Alžběta II., Doria Raglandová, princ Harry, vévodkyně Meghan a jejich syn Archie Harrison Mountbatten-Windsor (Windsor, 8. května 2019)

Harry a Meghan se vzali 19. května 2018 v kapli svatého Jiří na hradě Windsor. Po svatbě získali titul vévody a vévodkyně ze Sussexu a začali naplno plnit povinnosti pracujících členů královské rodiny – účastnili se oficiálních návštěv, charitativních akcí i zahraničních cest a zastupovali monarchii doma i v zahraničí.

V květnu 2019 se jim narodil syn Archie. Už během tohoto období ale sílilo napětí s britskými médii a postupně se objevovaly i zprávy o neshodách uvnitř královské rodiny. Na konci roku 2019 si pár vzal delší pauzu od veřejných povinností a odjel s Archiem do Kanady. O několik týdnů později oznámil zásadní změnu svého postavení.

Vévodkyně Meghan a princ Harry (Johannesburg, 2. října 2019)
Princ Harry, vévodkyně Meghan a jejich děti princ Archie a princezna Lilibet (19. prosince 2025)
Princ Philip, královna Alžběta II., Doria Raglandová, princ Harry, vévodkyně Meghan a jejich syn Archie Harrison Mountbatten-Windsor (Windsor, 8. května 2019)
Vévodkyně Meghan a princ Harry na Mountbatten Festival of Music (Londýn, 7. března 2020)
88 fotografií

2020: Odchod z královské rodiny

Vévodkyně Meghan a princ Harry na Mountbatten Festival of Music (Londýn, 7. března 2020)

Na začátku roku 2020 Harry a Meghan oznámili, že přestanou působit jako pracující členové královské rodiny. Rozhodnutí přišlo po měsících sporů s britskými médii, která pár obviňoval z narušování soukromí a šikany.

„Máme v úmyslu ustoupit z pozice ‚vyšších‘ členů královské rodiny a pracovat na tom, abychom se stali finančně nezávislými, přičemž budeme nadále plně podporovat Její Veličenstvo královnu,“ oznámili tehdy.

V létě se přestěhovali do Meghaniny rodné Kalifornie a usadili se v luxusním Montecitu nedaleko Santa Barbary. Za rozlehlý dům se 16 ložnicemi podle médií zaplatili 14,7 milionu dolarů.

Vévodkyně Meghan a princ Harry (Johannesburg, 2. října 2019)
Princ Harry, vévodkyně Meghan a jejich děti princ Archie a princezna Lilibet (19. prosince 2025)
Princ Philip, královna Alžběta II., Doria Raglandová, princ Harry, vévodkyně Meghan a jejich syn Archie Harrison Mountbatten-Windsor (Windsor, 8. května 2019)
Vévodkyně Meghan a princ Harry na Mountbatten Festival of Music (Londýn, 7. března 2020)
88 fotografií

2021: Rozhovor, který otřásl monarchií

Princ Harry a vévodkyně Meghan v pořadu Oprah Winfreyové, který televize CBS vysílala 7. března 2021.

O rok později poskytli Harry a Meghan televizní rozhovor Oprah Winfreyové. Právě ten patřil k největším zlomům v jejich vztahu s královskou rodinou.

Meghan v rozhovoru mluvila o psychických problémech a tvrdila, že během těhotenství s Archiem uvažovala o sebevraždě. Zároveň uvedla, že v královské rodině zazněly otázky a obavy ohledně toho, jak tmavou pleť bude jejich syn mít.

Překvapilo mě, kam až Meghan zašla, vzpomíná na rozhovor Oprah Winfreyová

Královna Alžběta II. následně vydala stručné prohlášení, podle něhož jsou vznesená témata, zejména otázka rasy, znepokojivá. Dodala však, že „některé vzpomínky se mohou lišit“ a rodina bude situaci řešit v soukromí.

Harry pak v podcastu o psychickém zdraví přirovnal život v královské rodině k něčemu „mezi Truman Show (kde hlavní hrdina do dospělosti netuší, že je hvězdou seriálu, pozn. red.) a životem v zoologické zahradě“. „Nechtěl jsem to dělat a nechtěl jsem v tom žít. Podívejte se, co to udělalo s mou matkou a jak skončila,“ vysvětloval syn princezny Diany, kterému podle jeho slov vadil život svázaný neustálými příkazy a zákazy.

Vévodkyně Meghan a princ Harry (Johannesburg, 2. října 2019)
Princ Harry, vévodkyně Meghan a jejich děti princ Archie a princezna Lilibet (19. prosince 2025)
Princ Philip, královna Alžběta II., Doria Raglandová, princ Harry, vévodkyně Meghan a jejich syn Archie Harrison Mountbatten-Windsor (Windsor, 8. května 2019)
Vévodkyně Meghan a princ Harry na Mountbatten Festival of Music (Londýn, 7. března 2020)
88 fotografií

2022: Spor o bezpečnost a smrt královny

Princezna Kate, princ Harry a vévodkyně Meghan u rakve s ostatky královny Alžběty II. ve Westminsterském sále (Londýn, 14. září 2022)

V srpnu 2022 Harry zažaloval britské ministerstvo vnitra a Metropolitní policii kvůli podmínkám své ochrany při pobytu ve Spojeném království.

O měsíc později během návštěvy Harryho a Meghan v Londýně zemřela královna Alžběta II. Pár zůstal v Británii na pohřeb. Před ním se Harry a Meghan společně s Williamem a Kate objevili před hradem Windsor, kde se setkali s truchlící veřejností.

Úmrtí Alžběty II.

Velká Británie a celý svět se loučí s královnou Alžbětou II. Na snímku královnin pohřební průvod na hrad Windsor. (19. září 2022)
Velká Británie a celý svět se dnes loučí s královnou Alžbětou II. (19. září 2022)
Velká Británie a celý svět se dnes loučí s královnou Alžbětou II. (19. září 2022)
Velká Británie a celý svět se loučí s královnou Alžbětou II. Na snímku královnin pohřební průvod. (19. září 2022)
189 fotografií

2023: Kniha Náhradník a roztržka s Williamem

Autobiografie prince Harryho Náhradník (2023)

Harry na korunovaci krále Karla III. (květen 2023)

Začátkem roku vydal Harry své paměti Náhradník, v nichž velmi otevřeně popsal vztahy uvnitř královské rodiny.

Největší pozornost vyvolala pasáž o hádce s princem Williamem. Harry tvrdil, že během konfliktu v jeho londýnském domě v roce 2019 došlo i k fyzickému napadení. Podle Harryho měl William Meghan označit za „obtížnou“, „hrubou“ a „nepříjemnou“.

V květnu Harry dorazil sám na korunovaci svého otce Karla III. Meghan s dětmi zůstala v Kalifornii. Vévoda ze Sussexu seděl při obřadu dvě řady za Williamem a po korunovaci se dlouho nezdržel.

Vévodkyně Meghan a princ Harry (Johannesburg, 2. října 2019)
Princ Harry, vévodkyně Meghan a jejich děti princ Archie a princezna Lilibet (19. prosince 2025)
Princ Philip, královna Alžběta II., Doria Raglandová, princ Harry, vévodkyně Meghan a jejich syn Archie Harrison Mountbatten-Windsor (Windsor, 8. května 2019)
Vévodkyně Meghan a princ Harry na Mountbatten Festival of Music (Londýn, 7. března 2020)
88 fotografií

2024: Králova nemoc přinesla krátké sblížení

Vztah Karla a Harryho je delší dobu v troskách.

V únoru 2024 Buckinghamský palác oznámil, že králi Karlovi III. diagnostikovali rakovinu a kvůli léčbě dočasně omezí veřejná vystoupení. Harry krátce nato přiletěl do Británie a se svým otcem se setkal v Londýně.

Šlo o jedno z mála osobních setkání otce a syna od Harryho odchodu do USA.

Vévodkyně Meghan a princ Harry (Johannesburg, 2. října 2019)
Princ Harry, vévodkyně Meghan a jejich děti princ Archie a princezna Lilibet (19. prosince 2025)
Princ Philip, královna Alžběta II., Doria Raglandová, princ Harry, vévodkyně Meghan a jejich syn Archie Harrison Mountbatten-Windsor (Windsor, 8. května 2019)
Vévodkyně Meghan a princ Harry na Mountbatten Festival of Music (Londýn, 7. března 2020)
88 fotografií

2025: Prohra u soudu a výzva k usmíření

Harry a Meghan na natáčení seriálu pro Netflix

Princ Harry a vévodkyně Meghan

Harry dál bojoval u soudu o rozsah své policejní ochrany v Británii. Jeho právníci tvrdili, že jde o zásadní otázku bezpečnosti jeho rodiny, britské ministerstvo vnitra naopak hájilo individuálně nastavený režim ochrany.

V květnu Harry spor prohrál. Tři soudci odmítli jeho tvrzení, že by se mu dostalo záměrně horšího zacházení.

Ještě téhož dne však Harry veřejně řekl, že by si přál vztahy s rodinou napravit. Přiznal také, že s ním otec kvůli sporu o bezpečnost přestal komunikovat. „Británie mi chybí. A je opravdu smutné, že svým dětem nebudu moci ukázat svou vlast,“ řekl tehdy.

V srpnu Harry a Meghan zároveň uzavřeli novou dohodu s Netflixem. Předchozí pětiletý kontrakt měl podle médií hodnotu kolem 100 milionů dolarů.

Vévodkyně Meghan a princ Harry (Johannesburg, 2. října 2019)
Princ Harry, vévodkyně Meghan a jejich děti princ Archie a princezna Lilibet (19. prosince 2025)
Princ Philip, královna Alžběta II., Doria Raglandová, princ Harry, vévodkyně Meghan a jejich syn Archie Harrison Mountbatten-Windsor (Windsor, 8. května 2019)
Vévodkyně Meghan a princ Harry na Mountbatten Festival of Music (Londýn, 7. března 2020)
88 fotografií

2026: Návrat k rodině

Princ Harry na kozí józe během Scotty’s Summer Festival na zámku Maxstoke ve Warwickshire (11. července 2026)

Vévodkyně ze Sussexu Meghan, princ Harry a jejich dcera Lilibet na snímku k 5. narozeninám princezny (4. června 2026)

Letos se vztahy mezi Harrym a královskou rodinou začaly podle médií částečně oteplovat.

V červenci se král Karel III. soukromě setkal s Harrym, Meghan a jejich dětmi. S Archiem a Lilibet se předtím údajně čtyři roky neviděl. Rodinu měl s královnou Camillou hostit ve svém soukromém sídle v Gloucestershiru.

První rodinné setkání po letech. Král Karel III. přijal Harryho i s Meghan a dětmi

Ve stejném měsíci Harry spolu s dalšími známými britskými osobnostmi prohrál spor o ochranu soukromí s vydavatelem deníku Daily Mail. Skupině po prohře hrozí vysoké právní náklady.

Nyní se podle britských médií Harry a Meghan chystají strávit v Británii delší období. Archie a Lilibet mají v září nastoupit do školy a rodina se má usadit mimo Londýn.

Návrat do Británie ale neznamená návrat do královské služby. Harry ani Meghan se podle dosavadních informací nechystají znovu ujmout oficiálních povinností členů monarchie. Po šesti letech života za oceánem však budou znovu výrazně blíž rodině, od níž se v roce 2020 tak demonstrativně vzdálili.

Vévodkyně Meghan a princ Harry (Johannesburg, 2. října 2019)
Princ Harry, vévodkyně Meghan a jejich děti princ Archie a princezna Lilibet (19. prosince 2025)
Princ Philip, královna Alžběta II., Doria Raglandová, princ Harry, vévodkyně Meghan a jejich syn Archie Harrison Mountbatten-Windsor (Windsor, 8. května 2019)
Vévodkyně Meghan a princ Harry na Mountbatten Festival of Music (Londýn, 7. března 2020)
88 fotografií

SPECIÁL

Britská královská rodina

SPECIÁL: Britská královská rodina

6. prosince 2022
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