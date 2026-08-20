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Šok v královské rodině. Harry a Meghan s dětmi se vrací do Británie

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  8:07
Vévodkyně ze Sussexu Meghan, princ Harry a jejich dcera Lilibet na snímku k 5....

Vévodkyně ze Sussexu Meghan, princ Harry a jejich dcera Lilibet na snímku k 5. narozeninám princezny (4. června 2026) | foto: Instagram / Meghan, Duchess of Sussex

Princezna Lilibet a princ Harry na snímku k Valentýnu (14. února 2026)
Princ Harry, vévodkyně Meghan a jejich děti princ Archie a princezna Lilibet...
Princ Harry a jeho děti princezna Lilibet a princ Archie na snímku ke Dni otců...
Princ Harry na kozí józe během Scotty’s Summer Festival na zámku Maxstoke ve...
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Princ Harry a jeho manželka Meghan Markle se plánují ještě tento měsíc přestěhovat ze Spojených států zpět do Británie. Svou roli pracujících členů královské rodiny ale neobnoví. Jejich děti Archie a Lilibet jsou už zapsané do britské školy, informovaly britský deník The Telegraph a magazín People.

Rodina se podle listu The Telegraph usadí v soukromém domě mimo Londýn. Británie by se podle zdrojů listu měla na delší dobu stát jejich hlavním domovem, zatím ale není rozhodnuto, zda půjde o trvalý přesun. Harry a Meghan si ponechají také své domy v kalifornském Montecitu a Portugalsku. Podrobnosti o novém bydlišti ani škole dětí nejsou kvůli jejich soukromí známé.

Princ Harry, princ William, vévodkyně Meghan, princ Charles a vévodkyně Kate (Londýn, 9. března 2020)

Návrat do Británie podle současných plánů neznamená obnovení jejich oficiálních rolí v královské rodině. Harry a Meghan nadále zůstávají soukromými osobami a nepracujícími členy monarchie, jak se dohodli při odchodu z královských povinností v roce 2020. Podle britských médií ale případné budoucí zapojení do veřejných rolí nelze zcela vyloučit.

Král Karel III. se o plánovaném přesunu dozvěděl teprve v neděli. Podle magazínu People ale vítá možnost trávit více času se synem, snachou a vnoučaty. O plánovaném stěhování byli pak informováni také princ William a princezna Kate.

Princ William se na Den otců pochlubil dcerou, princ Harry ukázal obě děti

Harry a Meghan se přestěhovali do Kalifornie v roce 2020. V následujících letech několikrát veřejně kritizovali poměry v monarchii. Harry ve své autobiografii Náhradník popsal mimo jiné napjaté vztahy s otcem a starším bratrem Williamem. Jeho vztah s Williamem podle agentury Reuters zůstává i nadále velmi špatný.

Případný návrat do Británie v uplynulých letech komplikoval spor o Harryho policejní ochranu. Princ opakovaně uvedl, že se necítí bezpečně, aby do Británie přivedl manželku a děti bez odpovídajícího zabezpečení. Britské úřady mu policejní ochranu dosud neposkytly.

SPECIÁL

Britská královská rodina

SPECIÁL: Britská královská rodina

31. března 2020
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