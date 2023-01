Titulů se nezřekneme, říká princ Harry a opět se naváží do rodiny

„38 let, 38 let, kdy můj příběh vyprávělo tolik různých lidí s úmyslným překroucením a zkreslením, mi přišlo jako vhodná doba chopit se svého příběhu a vyprávět ho sám za sebe. Nemyslím si, že kdybych byl stále součástí instituce, dostal bych tuto šanci,“ vysvětlil v televizi princ Harry, proč napsal knihu pamětí. „Takže jsem opravdu vděčný, že jsem měl příležitost vyprávět svůj příběh, protože to je můj příběh.“

V televizních rozhovorech pro britskou ITV a americkou CBS mladší z britských princů zopakoval některé věci, které se objeví v jeho knize, která vychází 10. ledna. Ukázky z ní se ovšem už dostaly na veřejnost a ve Španělsku dokonce paměti vyšly o pět dní dřív.

Vzpomíná například na to, jak mu otec v roce 1997 oznámil zprávu o smrti princezny Diany. Prozradil také, že on i jeho bratr William dlouho věřili, že jejich matka svou smrt zinscenovala a jednoho dne se objeví a budou spolu. Později se smířil s tím, že tomu tak není. Dokonce nahlédl do spisu o nehodě a tragické smrti princezny Diany s fotkami.

Charles Spencer, princ William, princ Harry a princ Charles na pohřbu princezny Diany (Londýn, 6. září 1997)

Spousta věcí sice podle prince Harryho zůstala nevysvětlená, nevidí ovšem smysl v zahájení dalšího vyšetřování, přestože se ho ptali, jestli by o to měl zájem. Později prohlásil, že jeho experimenty s drogami v minulosti mu měly pomoct vyrovnat se se ztrátou matky.

Vévoda ze Sussexu v televizi prohlásil, že se s manželkou nikdy nevzdají svých titulů. „Jaký by v tom byl rozdíl?“ řekl moderátorovi na otázku, proč tak neudělali už v roce 2020, když se vzdali postů předních členů britské královské rodiny a odstěhovali se do Ameriky.

Harry, který je podle svých slov momentálně konečně šťastný, říká, že nemá v úmyslu ublížit otci nebo bratrovi. „Miluji svého otce. Miluji svého bratra. Miluji svou rodinu. Vždy budu,“ řekl. „Nic z toho, co je v této knize nebo co jsem někde udělal, nemělo nikdy v úmyslu je ranit nebo jim ublížit. Musím se spolehnout na pravdu. Po mnoha a mnoha letech lží o mně a mé rodině přichází chvíle, kdy se znovu vracíme ke vztahům mezi některými členy rodiny a bulvárním tiskem se tito určití členové rozhodli vlézt do postele s ďáblem, aby rehabilitovali svou image.“

Princ Charles a jeho synové Harry a William na snímku od Maria Testina z roku 2004 při příležitosti 20. narozenin Harryho (2004)

Narážel zřejmě také na současnou královnu choť Camillu, kterou si princ Charles, nynější král Karel III., vzal v roce 2005. Podle Harryho si Camilla chtěla u veřejnosti napravit image. „Camilla mě obětovala na svém osobním PR oltáři,“ prohlásil.

I když by se rád s otcem a bratrem udobřil, delší dobu se s nimi nebavil. „Pravděpodobně si spousta lidí, kteří uvidí dokument a přečtou si knihu, řekne, jak bych mohl odpustit své rodině to, co udělali,“ řekl Harry. „Odpuštění je na sto procent možné, protože bych chtěl získat zpět svého otce. Chtěl bych mít zpět svého bratra. Momentálně je nepoznávám, možná stejně jako zřejmě oni nepoznávají mě.“

Když Harry mluvil o svém bratrovi a švagrové, prozradil, že byli před jeho seznámením s Meghan velcí fanoušci seriálu Kravaťáci, kde hrála. Když začal s americkou herečkou randit, William a Kate, kterou Harry vždy považoval za sestru, kterou nikdy neměl, už od začátku s ní nevycházeli. Nynější princ a princezna z Walesu se podle Harryho drželi spousty stereotypů a podle toho jednali a chovali se k ní. William však Harrymu svatbu s Meghan nerozmlouval.

Vévodkyně Camilla, princ Charles, Doria Raglandová, lady Jane Fellowesová, lady Sarah McCorquodaleová, princ William, vévodkyně Kate, princ Harry a vévodkyně Meghan na křtinách Archieho Harrisona Mountbatten-Windsora (Windsor, 6. července 2019)

„Nikdy se mě nepokusil odradit od svatby s Meghan, ale brzy vyjádřil určité obavy a řekl: Toto bude opravdu pro tebe těžké. Dodnes nechápu, o čem přesně mluvil. Ale možná předpověděl, jaká bude reakce britského tisku,“ prohlásil princ Harry.

Jako stereotypy, které podle něj bránily lepšímu vztahu Meghan s jeho rodinou, zmínil to, že je americká herečka, rozvedená a míšenka. V televizních rozhovorech se vrátil i k rasové otázce. Snažil se vysvětlit, že on ani jeho žena Meghan nikdy o britské královské rodině neřekli, že je rasistická. V rozhovoru s Oprah Winfreyovou jen zmínili, že jeden z členů rodiny řešil barvu pleti jejich ještě nenarozeného syna. Zastal se také bývalé dvorní dámy Alžběty II. Susan Hussey, která byla kvůli svým poznámkám nařčena z rasismu a odstoupila z funkce.

Princ Harry také tvrdí, že ho nepozvali, aby cestoval letadlem do Balmoralu s Williamem a dalšími členy královské rodiny, aby se rozloučil s královnou před její smrtí. Navzdory tomu, že o to požádal svého bratra. Navíc jeho otec zakázal, aby s sebou vzal Meghan.

