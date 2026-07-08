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Princ Harry prohrál soud s bulvárem. Šokující a neodůvodněné, prohlásil

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  8:22
Princ Harry při odchodu ze soudu (Londýn, 6. června 2023)

Princ Harry při odchodu ze soudu (Londýn, 6. června 2023) | foto: AP

Princ Harry a vévodkyně Meghan na hrách Invictus Games (Haag, 17. dubna 2022)
Vévodkyně ze Sussexu Meghan, princ Harry a jejich dcera Lilibet na snímku k 5....
Princ Harry a vévodkyně Meghan na hrách Invictus Games (Düsseldorf, 13. září...
Princ Harry, vévodkyně Meghan a jejich děti princ Archie a princezna Lilibet...
48 fotografií
Princ Harry spolu s dalšími šesti celebritami prohrál soudní spor s vydavatelem deníku Daily Mail a Mail on Sunday kvůli údajnému nezákonnému získávání osobních informací. Všechny žaloby byly podle stanice BBC zamítnuty, protože žalobci nedokázali svá tvrzení prokázat. Harry výrok soudu podle agentury Reuters označil za šokující a neodůvodněný.

Princ Harry a další celebrity, včetně Eltona Johna a Elizabeth Hurley, obvinili vydavatelství Associated Newspapers Limited (ANL), že je léta odposlouchávalo. Společnost ANL takové výroky odmítá.

Princ Harry při odchodu ze soudu (Londýn, 6. června 2023)
Princ Harry a vévodkyně Meghan na hrách Invictus Games (Haag, 17. dubna 2022)
Vévodkyně ze Sussexu Meghan, princ Harry a jejich dcera Lilibet na snímku k 5. narozeninám princezny (4. června 2026)
Princ Harry a vévodkyně Meghan na hrách Invictus Games (Düsseldorf, 13. září 2023)
48 fotografií

V souhrnu více než 400stránkového rozhodnutí soudce dospěl k závěru, že obvinění byla závažná, a proto k jejich prokázání byly zapotřebí přesvědčivější důkazy.

Společnost ANL v prohlášení uvítala rozhodnutí nejvyššího soudu jako drtivé vítězství pro Daily Mail a jeho novináře. „Jedná se o velkolepé ospravedlnění žurnalistiky deníku Daily Mail. Pověst našich slušných a pracovitých novinářů byla strašlivě pošpiněna, a dnes byli očištěni,“ uvedl mluvčí společnosti ANL. „Jak rozsudek jasně ukazuje, každý jednotlivý článek byl získán legitimním zdrojem.“

Princ Harry, vévodkyně Meghan a jejich děti princ Archie a princezna Lilibet (19. prosince 2025)

Soud rozhodl v době, kdy se princ Harry účastní sportovní soutěže pro zraněné válečné veterány Invictus Games, kterou založil. Zatímco před účastníky pronášel projev, zpráva o verdiktu se začala šířit veřejností.

Princ Harry v úterý soudní rozhodnutí označil za naprosté a zjevné přikrášlování skutečnosti, verdikt ale podle něj bohužel nebyl zcela nečekaný. „Šíře, s jakou soud zprostil Mail viny, je stejně šokující jako naprosto neopodstatněná,“ uvedl v prohlášení Harry. Verdikt podle něj znamená „naprostý zvrat“ postoje předchozích soudců, kteří se nezákonným získáváním informací zabývali.

Vévodkyně Meghan a princ Harry v Bogotě na návštěvě Kolumbie (15. srpna 2024)

Princ Harry již léta vede soudní spory s britským bulvárním tiskem, píše agentura AFP. V roce 2023 princ uspěl v 15 bodech své žaloby proti společnosti Mirror Group Newspapers, kterou obvinil z nezákonného získávání informací pro články o jeho osobě. Loni se vydavatel deníku The Sun zavázal zaplatit značné odškodné a omluvil se vévodovi ze Sussexu, čímž urovnal dlouhotrvající soudní spor ohledně obvinění z nezákonného zasahování do jeho soukromí.

Harry teď se svou chotí Meghan a dvěma dětmi žije v americkém státě Kalifornie. Od doby, co zpřetrhal vazby s britskou královskou rodinou, hlasitě vystupuje proti fungování britského bulvárního tisku. Viní jej mimo jiné ze smrti své matky princezny Diany, která zemřela v roce 1997 při autonehodě v Paříži, když ujížděla před bulvárními novináři.

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Britská královská rodina

SPECIÁL: Britská královská rodina
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