Princ Harry a další celebrity, včetně Eltona Johna a Elizabeth Hurley, obvinili vydavatelství Associated Newspapers Limited (ANL), že je léta odposlouchávalo. Společnost ANL takové výroky odmítá.
V souhrnu více než 400stránkového rozhodnutí soudce dospěl k závěru, že obvinění byla závažná, a proto k jejich prokázání byly zapotřebí přesvědčivější důkazy.
Společnost ANL v prohlášení uvítala rozhodnutí nejvyššího soudu jako drtivé vítězství pro Daily Mail a jeho novináře. „Jedná se o velkolepé ospravedlnění žurnalistiky deníku Daily Mail. Pověst našich slušných a pracovitých novinářů byla strašlivě pošpiněna, a dnes byli očištěni,“ uvedl mluvčí společnosti ANL. „Jak rozsudek jasně ukazuje, každý jednotlivý článek byl získán legitimním zdrojem.“
Soud rozhodl v době, kdy se princ Harry účastní sportovní soutěže pro zraněné válečné veterány Invictus Games, kterou založil. Zatímco před účastníky pronášel projev, zpráva o verdiktu se začala šířit veřejností.
Princ Harry v úterý soudní rozhodnutí označil za naprosté a zjevné přikrášlování skutečnosti, verdikt ale podle něj bohužel nebyl zcela nečekaný. „Šíře, s jakou soud zprostil Mail viny, je stejně šokující jako naprosto neopodstatněná,“ uvedl v prohlášení Harry. Verdikt podle něj znamená „naprostý zvrat“ postoje předchozích soudců, kteří se nezákonným získáváním informací zabývali.
Princ Harry již léta vede soudní spory s britským bulvárním tiskem, píše agentura AFP. V roce 2023 princ uspěl v 15 bodech své žaloby proti společnosti Mirror Group Newspapers, kterou obvinil z nezákonného získávání informací pro články o jeho osobě. Loni se vydavatel deníku The Sun zavázal zaplatit značné odškodné a omluvil se vévodovi ze Sussexu, čímž urovnal dlouhotrvající soudní spor ohledně obvinění z nezákonného zasahování do jeho soukromí.
Harry teď se svou chotí Meghan a dvěma dětmi žije v americkém státě Kalifornie. Od doby, co zpřetrhal vazby s britskou královskou rodinou, hlasitě vystupuje proti fungování britského bulvárního tisku. Viní jej mimo jiné ze smrti své matky princezny Diany, která zemřela v roce 1997 při autonehodě v Paříži, když ujížděla před bulvárními novináři.
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