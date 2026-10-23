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Princ Harry se chce usmířit s královskou rodinou. Někteří lidé si to podle něj nepřejí

Zuzana Stiboříková
  5:30
Princ Harry touží po smíření s rodinou, ale ne všichni s tím podle jeho slov souhlasí. Promluvil o tom v nejnovějším rozhovoru

Princ Harry touží po smíření s rodinou, ale ne všichni s tím podle jeho slov souhlasí. Promluvil o tom v nejnovějším rozhovoru | foto: Reuters

Princ Harry touží po smíření s rodinou, ale ne všichni s tím podle jeho slov souhlasí. Promluvil o tom v nejnovějším rozhovoru
Princ Harry touží po smíření s rodinou, ale ne všichni s tím podle jeho slov souhlasí. Promluvil o tom v nejnovějším rozhovoru
Princ Harry touží po smíření s rodinou, ale ne všichni s tím podle jeho slov souhlasí. Promluvil o tom v nejnovějším rozhovoru
Princ Harry touží po smíření s rodinou, ale ne všichni s tím podle jeho slov souhlasí. Promluvil o tom v nejnovějším rozhovoru
95 fotografií
Princ Harry poskytl první velký rozhovor od chvíle, kdy se vrátil do Spojeného království. Znovu prohlásil, že chce urovnat vztahy se svou rodinou. „Vzhledem ke všemu ostatnímu, co se děje ve světě, je nejdůležitější se usmířit,“ řekl v rozhovoru pro časopis GQ s tím, že jeden člen rodiny je proti.

Od svého příjezdu do Spojeného království princ Harry poskytl jen minimum informací o důvodech stěhování, případně oživení pouta ke královské rodině, kterou před šesti lety s velkou pompou opustil. Nyní poskytl první rozsáhlejší rozhovor, v němž promluvil o smrti své matky Diany, vztazích s otcem Karlem III. a bratrem Williamem i návratu rodiny do Británie. A v neposlední řadě i o své touze po usmíření.

Rozhovor se Zachem Baronem vznikl už v září v New Yorku, zveřejněn byl však až 20. října. Harry se v něm rozhovořil o narušených rodinných vztazích a neshodách mezi sourozenci jako o tématu, které je řadě lidí blízké a mohou se s jeho příběhem ztotožnit.

Princ Harry říká, že se chce smířit se svou rodinou v rozhovoru pro podcast „One More Question“ časopisu GQ s novinářem Zachem Baronem (říjen 2026)
Princ Harry a Meghan, vévoda a vévodkyně ze Sussexu, přijíždějí na návštěvu do Nottinghamu ve Velké Británii na charitativní organizaci Epic Partners, 15. října 2026 (REUTERS/Hannah McKay)
Princ Harry a Meghan, vévoda a vévodkyně ze Sussexu, přijíždějí na návštěvu do Epic Partners, charitativní organizace pro mládež v Nottinghamu, 15. října 2026. (REUTERS/Hannah McKay)
Princ Harry navštívil Himmah Hub v Nottinghamu, 15. října 2026. (Annabel Lee-Ellis/Pool Photo via AP)
95 fotografií

Oficiální autor obsáhlé biografie Náhradník, která mapovala jeho ústrky coby mladšího syna v královské rodině, postupně přehodnotil svůj životní postoj a v interview vybízí ostatní, aby neulpívali v minulosti.

Princ sice připustil, že „pokud určité věci z minulosti stále ovlivňují váš každodenní život, je těžší se jich zbavit,“ ale zároveň dodal, že je na světě a v lidském životě stále příliš mnoho dramat, než aby se chtěl nadále potýkat i se svou rodinou.

Zdůraznil pak především velký význam odpuštění a usmíření, přestože rodinné konflikty zanechávají trvalé následky: „Jizvy zůstávají navždy,“ poznamenal, ale „při tom všem, co se ve světě děje, je nejdůležitější se usmířit.“

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Narážka na bratra?

Neodpustil si však ironickou poznámku. „Někteří lidé si nepřejí, aby se to urovnalo,“ uvedl a dodal, že naopak on je ten, kdo o nápravu rodinných vztahů usiluje. Vyvolal tím další otazníky, zda narážel na prince Williama, jehož náruč je podle informací z okolí královské rodiny Sussexovým méně otevřená než krále Karla III.

Po zveřejnění rozhovoru však Harry tento výklad odmítl. „Rozhodně to nebylo míněno jako výpad proti jeho bratrovi ani proti jinému členovi jeho rodiny. Poznámka zazněla v obecném kontextu a nijak nemířila na jeho rodinu,“ uvedl podle ITV News Harryho mluvčí.

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Rozhovor zastínil návštěvu sultána

Příliš šťastné přitom nebylo ani načasování rozhovoru, který GQ zveřejnil právě v době státní návštěvy ománského sultána v Británii. Podle některých britských médií mohl rozhovor, v němž Harry znovu otevřel téma napjatých vztahů v královské rodině, zastínit významnou státnickou událost, případně vykreslit královskou rodinu v nepříznivém světle.

Princ Harry a jeho manželka Meghan do Británie přesídlili na konci srpna 2026 po šesti letech, které prožili převážně v USA. Ani nadále nejsou „pracujícími členy“ královské rodiny. Neúčastní se tedy státních povinností, ale zabývají se především vlastními veřejnými či charitativními aktivitami.

SPECIÁL

Britská královská rodina

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