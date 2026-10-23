Od svého příjezdu do Spojeného království princ Harry poskytl jen minimum informací o důvodech stěhování, případně oživení pouta ke královské rodině, kterou před šesti lety s velkou pompou opustil. Nyní poskytl první rozsáhlejší rozhovor, v němž promluvil o smrti své matky Diany, vztazích s otcem Karlem III. a bratrem Williamem i návratu rodiny do Británie. A v neposlední řadě i o své touze po usmíření.
Rozhovor se Zachem Baronem vznikl už v září v New Yorku, zveřejněn byl však až 20. října. Harry se v něm rozhovořil o narušených rodinných vztazích a neshodách mezi sourozenci jako o tématu, které je řadě lidí blízké a mohou se s jeho příběhem ztotožnit.
Oficiální autor obsáhlé biografie Náhradník, která mapovala jeho ústrky coby mladšího syna v královské rodině, postupně přehodnotil svůj životní postoj a v interview vybízí ostatní, aby neulpívali v minulosti.
Princ sice připustil, že „pokud určité věci z minulosti stále ovlivňují váš každodenní život, je těžší se jich zbavit,“ ale zároveň dodal, že je na světě a v lidském životě stále příliš mnoho dramat, než aby se chtěl nadále potýkat i se svou rodinou.
Zdůraznil pak především velký význam odpuštění a usmíření, přestože rodinné konflikty zanechávají trvalé následky: „Jizvy zůstávají navždy,“ poznamenal, ale „při tom všem, co se ve světě děje, je nejdůležitější se usmířit.“
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Narážka na bratra?
Neodpustil si však ironickou poznámku. „Někteří lidé si nepřejí, aby se to urovnalo,“ uvedl a dodal, že naopak on je ten, kdo o nápravu rodinných vztahů usiluje. Vyvolal tím další otazníky, zda narážel na prince Williama, jehož náruč je podle informací z okolí královské rodiny Sussexovým méně otevřená než krále Karla III.
Po zveřejnění rozhovoru však Harry tento výklad odmítl. „Rozhodně to nebylo míněno jako výpad proti jeho bratrovi ani proti jinému členovi jeho rodiny. Poznámka zazněla v obecném kontextu a nijak nemířila na jeho rodinu,“ uvedl podle ITV News Harryho mluvčí.
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Rozhovor zastínil návštěvu sultána
Příliš šťastné přitom nebylo ani načasování rozhovoru, který GQ zveřejnil právě v době státní návštěvy ománského sultána v Británii. Podle některých britských médií mohl rozhovor, v němž Harry znovu otevřel téma napjatých vztahů v královské rodině, zastínit významnou státnickou událost, případně vykreslit královskou rodinu v nepříznivém světle.
Princ Harry a jeho manželka Meghan do Británie přesídlili na konci srpna 2026 po šesti letech, které prožili převážně v USA. Ani nadále nejsou „pracujícími členy“ královské rodiny. Neúčastní se tedy státních povinností, ale zabývají se především vlastními veřejnými či charitativními aktivitami.
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Britská královská rodina