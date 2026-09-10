Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Princ Harry s Meghan se vrátili do Británie. Z čeho žijí a co za tím může být

Zuzana Stiboříková
  5:30
Princ Harry s manželkou Meghan se vracejí do Británie. Média spekulují o důvodech jejich návratu i tom, z čeho budou v Británii žít.

Princ Harry s manželkou Meghan se vracejí do Británie. Média spekulují o důvodech jejich návratu i tom, z čeho budou v Británii žít. | foto: ČTK

Princ Harry s manželkou Meghan se vracejí do Británie. Média spekulují o důvodech jejich návratu i tom, z čeho budou v Británii žít.
Princ Harry s manželkou Meghan se vracejí do Británie. Média spekulují o důvodech jejich návratu i tom, z čeho budou v Británii žít.
Princ Harry s manželkou Meghan se vracejí do Británie. Média spekulují o důvodech jejich návratu i tom, z čeho budou v Británii žít.
Princ Harry s manželkou Meghan se vracejí do Británie. Média spekulují o důvodech jejich návratu i tom, z čeho budou v Británii žít.
89 fotografií
Velká Británie zažívá velký návrat ztraceného syna. A média spekulují, jaký je asi skutečný důvod stěhování prince Harryho a jeho ženy Meghan do Anglie. Chce se snad usmířit s Williamem? Nebo připravuje film o princezně Dianě? Nebo chce být poblíž otci, králi Karlovi III., který je vážně nemocný?

Důvodů k návratu je hned několik

Vztahy Harryho a Meghan, vévodů ze Sussexu, s britskou královskou rodinou jsou už léta napjaté. Nyní se však zdá, že princ Harry usiluje o obnovení rodinných vazeb. Na konci srpna se do Británie znovu přistěhoval i s manželkou Meghan a dětmi, které zde nastupují do školy.

K rodině má nyní Harry sice blíž, ale skutečný důvod návratu zůstává nejasný, což je živná půda pro fantazii. Kolem stěhování Sussexů se proto vrší jedna teorie za druhou. Od dětí a nemocného otce přes pracovní a finanční zájmy až po údajný projekt o princezně Dianě.

Harry zamířil na schůzku se svým otcem po návštěvě centra Královské univerzity v Londýně, které se specializuje na léčbu zranění způsobených výbuchy. (10. září 2025)
Princ Harry a vévodkyně Meghan na hrách Invictus Games (Düsseldorf, 13. září 2023)
Princ Harry, vévodkyně Meghan a jejich děti princ Archie a princezna Lilibet (19. prosince 2025)
Princ William a princ Harry (Windsor, 10. září 2022)
Princ William a princ Harry (Londýn, 1. července 2021)
89 fotografií

Ještě v květnu 2025 po prohraném soudním sporu ohledně osobní bezpečnosti Harry tvrdil, že si „nedokáže představit svět, ve kterém by přivezl svou ženu a děti zpět do Spojeného království“. O pouhých patnáct měsíců později se stalo přesně to, co tehdy označoval za prakticky nemožné.

1. Obnovení vazeb na Británii

Přesné důvody nejsou veřejně známé, nicméně silnou motivací je touha Harryho znovu navázat vztah nejen s královskou rodinou, ale s Británií jako takovou, která mu přes veškeré veřejné negativní proklamace nikdy nepřestala chybět. Je to pochopitelné vzhledem k tomu, že zde má rodinu, přátele a celý svůj dosavadní život před rokem 2020 včetně charitativních projektů, např. Invictus games.

Podle ITV News, která se odvolává na „královské zdroje“, je přesun rodiny do Velké Británie z velké části založen na rozhodnutí páru umožnit dětem „lepší porozumění“ zemi, v níž je jejich dědeček panovníkem.

Skandály a kontroverze Harryho a Meghan: Šest let sporů, usmiřování a života za oceánem

2. Králova nemoc

Silnou motivací k návratu je pro Harryho také vztah s otcem Karlem III., který v únoru 2024 oznámil, že se léčí s rakovinou. Ačkoli se jeho stav zlepšil a nadále pokračuje v intenzivním plnění svých společenských i diplomatických povinností, podle oficiálních informací léčba zatím nebyla plně ukončena. Tak vážná věc, jako je onemocnění rakovinou, téměř vždy dává lidem nové měřítko času, hodnot i závažnosti rodinných sporů. Harry pak v rozhovoru pro BBC potvrdil, že si přeje usmíření, protože život je vzácný a nikdo neví, kolik času králi zbývá. S Karlem a Camillou se rodina Sussexových setkala už v létě na krátké návštěvě v Highgrove House.

Britská komentátorka, která se věnuje královské rodině, Kinsey Schofieldová pak pro slavný sloupek Page Six uvedla, že v okolí prince Williama panuje podezření, že Harry a Meghan chtějí především znovu obnovit své postavení, vliv a vztah k monarchii, dokud je králem ještě Karel, nikoli méně smířlivý William.

Princ William a princ Harry (Windsor, 10. září 2022)

Jaká je úloha Kate ve sporu bratrů?

Vztahy Harryho a Meghan s králem Karlem III. se od červencové návštěvy viditelně posunuly, ale zatím není potvrzeno, že by bylo v plánu i usmíření s bratrem Williamem.

Někdejší královský komorník Grant Harrold vidí naději hlavně v diplomatických dovednostech princezny Kate. Jak se vyjádřil pro list Independent, mohla by Catherine, která má na Williama velký vliv, smír mezi oběma bratry zprostředkovat.

3. Neúspěch značky Sussex v Americe

Kritici Harryho a Meghan mají jasno – za jejich rychlou změnou plánů a celkového postoje k Británii stojí především zištné důvody. Spekulují, že jejich americký sen nevyšel podle představ a že se jim nepodařilo dosáhnout takového postavení mezi celebritami, jaké očekávali. To jsou však zatím jen dohady.

Faktem zůstává, že skončila jejich spolupráce se Spotify, jednotlivé mediální projekty měly velmi rozdílný úspěch a současná smlouva s Netflixem je výrazně omezenější než původní mnohamilionová dohoda.

Harryho na experimenty neužije. Meghan prozradila, co má její manžel rád

4. Pracovní příležitosti a plánovaný dokument o Dianě

ITV News také spojuje Meghanin náhlý zájem o život v Británii s nabídkou role v seriálu Guye Ritchieho Gentlemani vysílaném na Netflixu. Tuto informaci však Meghan ani produkce seriálu zatím nepotvrdila.

Stejně tak zůstává na rovině spekulací údajný záměr Harryho produkovat nový dokument o Dianě. Pro Daily Mail to uvedl královský zpravodaj Richard Kay. Harry měl údajně navštívit panství Spencerů na Althorpu s filmovým štábem a oslovit i další známé k účasti na natáčení.

Rozsáhlý dokument ke 30. výročí Dianiny smrti skutečně vzniká. Produkuje ho však britská společnost Love Monday a opírat by se měl především o autentické nahrávky, které Diana pořídila v roce 1991 pro svého životopisce Andrewa Mortona a tajně je nechala pašovat z Kensingtonského paláce. Samotná přítomnost filmového štábu v Althorpu proto není důkazem, že pracoval právě pro prince Harryho.

Princ Harry i Elton John prohráli soud. Bulváru musí zaplatit čtvrt miliardy

Z čeho Harry s Meghan žijí?

Jak již bylo dříve zdůrazňováno, Sussexovi se nevracejí mezi pracující členy královské rodiny. 7. září pak Buckinghamský palác vydal prohlášení, ve kterém charakterizoval jejich postavení coby „soukromých osob s komerčními a charitativními zájmy“, čímž potvrdil jejich finanční nezávislost a soukromý charakter činnosti. Z čeho tedy Harry financuje rodinné sídlo a nákladný životní styl své rodiny?

Fakt, že Harryho finance nestojí na jediném veřejně známém platu, neznamená, že je zcela bez prostředků. Jeho příjmy vychází mimo jiné z mediální produkce, autorských honorářů a zděděného kapitálu. A co může dělat pro svou obživu?

  • Harry je v první řadě Chief Impact Officer v americké společnosti BetterUP, která se zaměřuje na firemní coaching a pracovní rozvoj.
  • Spolu s Meghan založil komerční produkční společnost Archewell Productions, která má smlouvu s Netflixem.
  • Za kontroverzní autobiografickou knihu Náhradník mohl podle médií získat zálohu kolem 20 milionů dolarů, tedy tehdy zhruba 16 milionů liber, po kterých mohly následovat autorské honoráře z dalších prodejů. Knihu provázel mimořádný mediální zájem, mimo jiné kvůli Harryho tvrzení, že ho William při jedné z hádek fyzicky napadl. Po vydání se stala nejrychleji prodávanou knihou literatury faktu ve Spojeném království a první den prodeje dosáhla čísla 400 000 kusů.
  • Harrymu po smrti Diany připadla část jejího majetku, která mu po odchodu z Británie a odstřižení od rodinného financování umožnila postavit se na vlastní nohy. Je to také kapitál, který může být investován a generovat další výnosy.
  • Harry je žádaným řečníkem, za jeden projev na prestižních firemních akcích nebo konferencích zaměřených na duševní zdraví či klima inkasuje až milion dolarů.

Britský princ Harry na Kyjevském bezpečnostním fóru. (23. dubna 2026)

Britský princ Harry na Kyjevském bezpečnostním fóru. (23. dubna 2026)

SPECIÁL

Britská královská rodina

SPECIÁL: Britská královská rodina
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Anna Kadeřávková ukázala fotky z dovolené. Konečně normální ženské tělo, píší jí

Herečka Anna Kadeřávková na dovolené v Řecku. (srpen 2026)

Anna Kadeřávková si užívá dovolenou na řeckém ostrově Rhodos. Devětadvacetiletá herečka a influencerka se na Instagramu pochlubila fotografiemi z pobytu u moře a ukázala také svou postavu v bikinách....

Verešová s Volopichem si užívají v Chorvatsku na luxusní jachtě

Modelka Andrea Verešová potěšila své fanoušky fotkami v plavkách z dovolené v...

Andrea Verešová si užívá poslední letní dny v Chorvatsku. Šestačtyřicetiletá modelka vyrazila k moři společně se svým manželem Danielem Volopichem (62) a přáteli, ze své dovolené sdílela na...

Jak dnes vypadá Miss Československo Ivana Christová? Zhubla 20 kilo a omládla

Bývalá Miss Československo Ivana Christová zhubla 20 kilo a viditelně omládla....

Ivana Christová výrazně zhubla, bývalá Miss Československo z roku 1989 je o dvacet kilogramů lehčí. Při hubnutí se nespoléhala na injekce, ale změnila jídelníček a přidala pohyb. Štíhlejší postavou...

Dara Rolins ukázala fotky z italské svatby. Za svědkyni jí šla dcera Lola

První pořádný pohled na svatební róbu. Nevěsta zvolila obří hedvábné šaty bez...

Zpěvačka Dara Rolins zveřejnila snímky a podrobnosti ze své svatby s bývalým fotbalistou Pavlem Nedvědem. Rolins se vdávala v šatech od slovenského módního návrháře Lukáše Kimličky.

Napůl Češka a napůl Japonka. Miss Sophia Maria Osako přepíná mezi světy

Sophia Maria Osako

Česko-japonská kráska Sofia Maria Osako (22) se stala českou Miss Universe. Rozhodně ale nechce zůstat jen u modelingu. Studuje historii umění a filozofii, skládá hudbu, píše vlastní texty a chystá...

Princ Harry s Meghan se vrátili do Británie. Z čeho žijí a co za tím může být

Princ Harry s manželkou Meghan se vracejí do Británie. Média spekulují o důvodech jejich návratu i tom, z čeho budou v Británii žít.

Velká Británie zažívá velký návrat ztraceného syna. A média spekulují, jaký je asi skutečný důvod stěhování prince Harryho a jeho ženy Meghan do Anglie. Chce se snad usmířit s Williamem? Nebo...

10. září 2026  5:30

Je spousta českých interpretů, které bych si nedala do playlistu, říká Ewa Farna

Ewa Farna v SuperStar (2026)

Před třinácti lety si už roli porotkyně SuperStar vyzkoušela. Před pěti lety pak pěveckou soutěž moderovala a nyní se Ewa Farna vrátila do poroty. Spolu s ní o nové hudební hvězdě rozhodují Calin,...

10. září 2026

Dělá mě šťastnou, říká Bára Vaculíková rok od smrti manžela. Přítel má tři děti

Bára Vaculíková v pořadu 13. komnata (květen 2026)

Byl jejím největším inspiračním zdrojem. Ale právě proto nemohla Bára Vaculíková po smrti manžela Pepeho Rafaje v rámci svého sólového projektu vystupovat. Většina písniček totiž popisovala jejich...

10. září 2026

Nádvoří domu Nicolase Cage pohltila zem. Malibu se propadá i na dalších místech

Před domem hollywoodského herce Nicolase Cage v Malibu se propadla zem. (9....

Před domem hollywoodského herce Nicolase Cage v Malibu se objevila velká propadlina. Podle BBC je dlouhá a široká přibližně devět metrů. Vznikla poté, co jižní Kalifornii v posledních dnech zasáhly...

9. září 2026  18:56

Harald byl první korunní princ, který si vzal neurozenou ženu. Pomohla mu jedna věta

Svatba korunního prince Haralda a Sonji Haraldsen 29. srpna 1968.

Norsko se rozloučilo s dlouholetým a oblíbeným králem Haraldem V. Nejstarší evropský monarcha, který stál v čele severského státu přes tři desítky let, má na svém kontě jedno evropské prvenství. Byl...

9. září 2026  16:15

Amal Clooneyová zastínila v Benátkách filmové hvězdy. Jak se udržuje fit?

Amal Clooneyová s manželem Georgem Clooneym (Benátky, 4. září 2026)

Manželka George Clooneyho Amal (48) má úspěšnou právnickou kariéru a je matkou dvou dětí. Na festivalu v Benátkách uchvátila po boku manžela v různých šatech a působila, jako by hvězdou stříbrného...

9. září 2026

Milan Baroš bude trojnásobný otec. S herečkou Vrzalovou čeká první holčičku

Milan Baroš a Aneta Vrzalová

Bývalý fotbalista Milan Baroš (44) a herečka Aneta Vrzalová (34) se spolu na veřejnosti neukazují, už ale několik let tvoří pár. Nyní se herečka ukázala na tiskové konferenci s těhotenským bříškem....

9. září 2026  12:15

Ve 22 letech zemřela Miss Rakousko Lucia Sisicová

Miss Rakousko Lucia Sisicová (2026)

Miss Rakousko Lucia Sisicová zemřela ve věku 22 let. Její úmrtí oznámili pořadatelé soutěže Mission Austria, kteří na mladou vítězku zavzpomínali na sociálních sítích. Přesná příčina modelčiny smrti...

9. září 2026  9:10

Marta Jandová ukázala kalhotky i žirafí tejpy. StarDance jí dává pořádně zabrat

Marta Jandová trénuje na StarDance. (září 2026)

Marta Jandová se naplno připravuje na čtrnáctou řadu StarDance. Náročné taneční tréninky už se podle fotografií, které zpěvačka zveřejnila na sociálních sítích, podepisují na jejím těle. Před...

9. září 2026  8:37

Včelka Mája slaví 50 let od premiéry. Gott místo kávy v Německu nazpíval hit

Včelka Mája byla Gottova nejúspěšnější píseň v Německu.

Animovaný seriál Včelka Mája, který se na německých obrazovkách poprvé objevil 9. září 1976, si rychle získal srdce dětí nejen v západním Německu. Za svůj úspěch vděčily příhody neposedné včelky,...

9. září 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Chtěli mě nachytat nahou, popisuje Lucie Bílá, jak nad ní lítal dron

Lucie Bílá

„Ono to k tomu věku patří, protože člověk má za sebou nějaké příběhy, kotrmelce, starosti a dokáže si představit, co všechno se může stát. Takže jsem teď ve fázi, že mě všechno dojímá. Nejvíc brečím...

9. září 2026

Kateřina Marie Fialová je zamilovaná. Její milý je z herecké rodiny

Kateřina Marie Fialová (Praha, 12. listopadu 2020)

Je vyklidněná a spokojená. Ale kdo způsobil v jejím životě tuto rovnováhu, Kateřina Marie Fialová říct nechce. „Soukromý život mám teď v takovém ochranném obalu a až on bude připravený, tak to...

9. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×