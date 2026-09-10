Důvodů k návratu je hned několik
Vztahy Harryho a Meghan, vévodů ze Sussexu, s britskou královskou rodinou jsou už léta napjaté. Nyní se však zdá, že princ Harry usiluje o obnovení rodinných vazeb. Na konci srpna se do Británie znovu přistěhoval i s manželkou Meghan a dětmi, které zde nastupují do školy.
K rodině má nyní Harry sice blíž, ale skutečný důvod návratu zůstává nejasný, což je živná půda pro fantazii. Kolem stěhování Sussexů se proto vrší jedna teorie za druhou. Od dětí a nemocného otce přes pracovní a finanční zájmy až po údajný projekt o princezně Dianě.
Ještě v květnu 2025 po prohraném soudním sporu ohledně osobní bezpečnosti Harry tvrdil, že si „nedokáže představit svět, ve kterém by přivezl svou ženu a děti zpět do Spojeného království“. O pouhých patnáct měsíců později se stalo přesně to, co tehdy označoval za prakticky nemožné.
1. Obnovení vazeb na Británii
Přesné důvody nejsou veřejně známé, nicméně silnou motivací je touha Harryho znovu navázat vztah nejen s královskou rodinou, ale s Británií jako takovou, která mu přes veškeré veřejné negativní proklamace nikdy nepřestala chybět. Je to pochopitelné vzhledem k tomu, že zde má rodinu, přátele a celý svůj dosavadní život před rokem 2020 včetně charitativních projektů, např. Invictus games.
Podle ITV News, která se odvolává na „královské zdroje“, je přesun rodiny do Velké Británie z velké části založen na rozhodnutí páru umožnit dětem „lepší porozumění“ zemi, v níž je jejich dědeček panovníkem.
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2. Králova nemoc
Silnou motivací k návratu je pro Harryho také vztah s otcem Karlem III., který v únoru 2024 oznámil, že se léčí s rakovinou. Ačkoli se jeho stav zlepšil a nadále pokračuje v intenzivním plnění svých společenských i diplomatických povinností, podle oficiálních informací léčba zatím nebyla plně ukončena. Tak vážná věc, jako je onemocnění rakovinou, téměř vždy dává lidem nové měřítko času, hodnot i závažnosti rodinných sporů. Harry pak v rozhovoru pro BBC potvrdil, že si přeje usmíření, protože život je vzácný a nikdo neví, kolik času králi zbývá. S Karlem a Camillou se rodina Sussexových setkala už v létě na krátké návštěvě v Highgrove House.
Britská komentátorka, která se věnuje královské rodině, Kinsey Schofieldová pak pro slavný sloupek Page Six uvedla, že v okolí prince Williama panuje podezření, že Harry a Meghan chtějí především znovu obnovit své postavení, vliv a vztah k monarchii, dokud je králem ještě Karel, nikoli méně smířlivý William.
Jaká je úloha Kate ve sporu bratrů?
Vztahy Harryho a Meghan s králem Karlem III. se od červencové návštěvy viditelně posunuly, ale zatím není potvrzeno, že by bylo v plánu i usmíření s bratrem Williamem.
Někdejší královský komorník Grant Harrold vidí naději hlavně v diplomatických dovednostech princezny Kate. Jak se vyjádřil pro list Independent, mohla by Catherine, která má na Williama velký vliv, smír mezi oběma bratry zprostředkovat.
3. Neúspěch značky Sussex v Americe
Kritici Harryho a Meghan mají jasno – za jejich rychlou změnou plánů a celkového postoje k Británii stojí především zištné důvody. Spekulují, že jejich americký sen nevyšel podle představ a že se jim nepodařilo dosáhnout takového postavení mezi celebritami, jaké očekávali. To jsou však zatím jen dohady.
Faktem zůstává, že skončila jejich spolupráce se Spotify, jednotlivé mediální projekty měly velmi rozdílný úspěch a současná smlouva s Netflixem je výrazně omezenější než původní mnohamilionová dohoda.
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4. Pracovní příležitosti a plánovaný dokument o Dianě
ITV News také spojuje Meghanin náhlý zájem o život v Británii s nabídkou role v seriálu Guye Ritchieho Gentlemani vysílaném na Netflixu. Tuto informaci však Meghan ani produkce seriálu zatím nepotvrdila.
Stejně tak zůstává na rovině spekulací údajný záměr Harryho produkovat nový dokument o Dianě. Pro Daily Mail to uvedl královský zpravodaj Richard Kay. Harry měl údajně navštívit panství Spencerů na Althorpu s filmovým štábem a oslovit i další známé k účasti na natáčení.
Rozsáhlý dokument ke 30. výročí Dianiny smrti skutečně vzniká. Produkuje ho však britská společnost Love Monday a opírat by se měl především o autentické nahrávky, které Diana pořídila v roce 1991 pro svého životopisce Andrewa Mortona a tajně je nechala pašovat z Kensingtonského paláce. Samotná přítomnost filmového štábu v Althorpu proto není důkazem, že pracoval právě pro prince Harryho.
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Z čeho Harry s Meghan žijí?
Jak již bylo dříve zdůrazňováno, Sussexovi se nevracejí mezi pracující členy královské rodiny. 7. září pak Buckinghamský palác vydal prohlášení, ve kterém charakterizoval jejich postavení coby „soukromých osob s komerčními a charitativními zájmy“, čímž potvrdil jejich finanční nezávislost a soukromý charakter činnosti. Z čeho tedy Harry financuje rodinné sídlo a nákladný životní styl své rodiny?
Fakt, že Harryho finance nestojí na jediném veřejně známém platu, neznamená, že je zcela bez prostředků. Jeho příjmy vychází mimo jiné z mediální produkce, autorských honorářů a zděděného kapitálu. A co může dělat pro svou obživu?
- Harry je v první řadě Chief Impact Officer v americké společnosti BetterUP, která se zaměřuje na firemní coaching a pracovní rozvoj.
- Spolu s Meghan založil komerční produkční společnost Archewell Productions, která má smlouvu s Netflixem.
- Za kontroverzní autobiografickou knihu Náhradník mohl podle médií získat zálohu kolem 20 milionů dolarů, tedy tehdy zhruba 16 milionů liber, po kterých mohly následovat autorské honoráře z dalších prodejů. Knihu provázel mimořádný mediální zájem, mimo jiné kvůli Harryho tvrzení, že ho William při jedné z hádek fyzicky napadl. Po vydání se stala nejrychleji prodávanou knihou literatury faktu ve Spojeném království a první den prodeje dosáhla čísla 400 000 kusů.
- Harrymu po smrti Diany připadla část jejího majetku, která mu po odchodu z Británie a odstřižení od rodinného financování umožnila postavit se na vlastní nohy. Je to také kapitál, který může být investován a generovat další výnosy.
- Harry je žádaným řečníkem, za jeden projev na prestižních firemních akcích nebo konferencích zaměřených na duševní zdraví či klima inkasuje až milion dolarů.
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