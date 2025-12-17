Královská rodina je jako Panství Downton. Plno dramat a intrik, říká princ Harry

Princ Harry se během nedávného projevu v Los Angeles znovu ohlédl za svým dětstvím. Na networkingové akci královskou rodinu přirovnal ke slavnému seriálu Panství Downton.
Princ Harry, princ William, princ Charles, Camilla Parker-Bowlesová, Laura...

Princ Harry, princ William, princ Charles, Camilla Parker-Bowlesová, Laura Parker-Bowlesová a Tom Parker-Bowles na oficiální svatebním portrétu královnina syna (Windsor, 9. dubna 2005) | foto: Profimedia.cz

Ze seriálu Panství Downton
Princ Harry a vévodkyně Meghan v dokumentu Harry a Meghan (2022)
Vévodkyně Meghan a princ Harry v Bogotě na návštěvě Kolumbie (15. srpna 2024)
Meghan Markle a princ Harry
93 fotografií

„Lidé se mě občas ptají, jestli to nebylo podobné. Ano, jen s tím rozdílem, že jeden svět je plný dramat, intrik, formálních večeří a sňatků s Američankami - a ten druhý je jen televizní show,“ vtipkoval.

Harry si během projevu neodpustil ani další lehce ironické poznámky. Zavtipkoval o rozdílech mezi britskou a americkou kulturou, o nadcházejícím mistrovství světa ve fotbale v USA i o tom, že jako dítě musel nosit kilt. Publikum pobavil i poznámkou o tom, že Britové budou muset příští rok „hlavně projít americkou imigrační kontrolou“.

Plakát k filmu Panství Downton: Velké finále (2025)

Vážnější tón ale zvolil ve chvíli, kdy mluvil o vztahu mezi Spojenými státy a Velkou Británií. Připomněl, že partnerství obou zemí je pro něj osobní - mimo sňatek s bývalou americkou herečkou Meghan Markle také kvůli službě v Afghánistánu, kde sloužil po boku amerických vojáků. „Naše pouto stojí na sdílených hodnotách, přátelství a společné historii,“ řekl.

Na své dětství Harry zavzpomínal i ve své knize Spare (v češtině Náhradník), která vyšla v roce 2023. Popsal v ní mimo jiné pobyty na zámku Balmoral a rozdíly mezi ním a starším bratrem Williamem. Zatímco William měl větší a pohodlnější část pokoje, Harry se nad tím podle svých slov nikdy nepozastavoval. „Byl dědic trůnu, já jen náhradník,“ napsal otevřeně.

