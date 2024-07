Mluvte o ztrátě rodičů, jinak vás to bude sžírat, radí dětem princ Harry

Scotty’s Little Soldiers je charitativní organizace, která pomáhá dětem a mladým lidem, kteří přišli o rodiče během služby v armádě.

Princ Harry poskytl jakožto ambasador organizace otevřený rozhovor, ve kterém probíral úmrtí své matky princezny Diany. „Je snadné si jako dítě myslet nebo přesvědčovat sám sebe, že člověk, kterého jste ztratili, by si přál, abyste byli co nejdéle smutní, a tak mu dokázali, jak moc vám chybí. Ale pak si časem uvědomíte, že tak to není. Rodiče by samozřejmě chtěli, abyste byli šťastní,“ říká.

Harry v posledních letech během několika rozhovorů opakovaně zdůraznil, že mu po tragické smrti matky v roce 1997 velice chyběla podpora rodiny a nejbližších. To podle něj vedlo k tomu, že dlouhodobě potlačoval své emoce, uzavřel se do sebe, a nakonec začal až v dospělosti docházet na terapie.

Princezna Diana, princ William a princ Harry na návštěvě Španělska (Mallorca, 9 srpna 1987).

„To je podle mě to nejtěžší, zejména pro děti. Říkají si, že o tom nechtějí mluvit, protože by pak byly smutné. Ale jakmile si uvědomí, že když o tom budou mluvit, oslaví tak vzpomínkami na rodiče jejich společný život, je to najednou jednodušší,“ vysvětluje princ Harry.

„Prostě o tom nebudu mluvit? To je špatný přístup. Lidé to někdy cítí tak, že je to ta nejlepší cesta, jak se s tím vyrovnat, ale ve skutečnosti to tak opravdu není. Může to samozřejmě fungovat po určitou dobu, ale navždy ty pocity potlačit nelze. Není to udržitelné. A bude vás to vnitřně celou dobu pořádně sžírat,“ dodal.

Emocemi nabité video bylo natočeno v květnu, kdy přijel princ zatím naposledy do Spojeného království. Ve videu hovoří Harry s Nikki Scottovou, zakladatelkou organizace Scotty’s Little Soldiers, která vypráví o okamžiku, kdy musela svému tehdy pětiletému synovi říct, že jeho otec zemřel ve válce v Afghánistánu. V té době měla ještě sedmiměsíční dceru.

Osobní tragédie ji inspirovala k založení charitativní organizace pomáhající rodičům i dětem, kteří se ocitli ve stejné situaci. „To, co jste dokázala, je neuvěřitelné. Je pro mě velká pocta být součástí této organizace. Těším se, že uděláme vše pro to, abychom získali více finančních prostředků na podporu dětí, které ji v těžkých chvílích zoufale potřebují,“ uzavřel princ Harry.

Podle organizace Scotty’s Little Soldiers přijde každý rok o jednoho z rodičů, kteří slouží v britských ozbrojených silách, více než dva tisíce dětí.

SPECIÁL Britská královská rodina

VIDEO: Princ Harry radí dětem a mladým, kteří přišli o rodiče: