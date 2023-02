Princ Harry prozradil, že sleduje seriál Koruna. Události prý dramatizuje

Princ Harry v pořadu The Late Show with Stephen Colbert prozradil, že viděl starší i novější řady seriálu. Naznačil však, že Koruna nenabízí zcela faktickou verzi událostí, které občas příliš dramatizuje. „Proto je tak důležité, aby byla historie vykreslována pravdivě,“ dodal.

V minulosti se ovšem vévoda ze Sussexu seriálu zastával. „Nepředstírají, že jsou to zprávy, je to fikce. Je to volně založené na pravdě. Samozřejmě to není úplně přesné, ale volně vám to dává představu o tomto životním stylu a tlaku klást povinnost a službu nad všechno ostatní a co z toho může vzejít,“ prohlásil v roce 2021.

Elizabeth Debicki jako princezna Diana a Olivia Williamsová coby Camilla Parker-Bowlesová v seriálu Koruna (2022)

Kritici Koruny prince Harryho často označovali za pokrytce po tom, co s Netflixem, který seriál natáčí, sám uzavřel smlouvu, jejíž hodnota má šplhat až do výše 100 milionů dolarů, v přepočtu tedy více než dvou miliard korun. I přes vlnu kritiky v reakci na poslední sérii Koruny však Harry od smlouvy odstoupit odmítl.

Obsah zatím poslední, páté série vyvolal takové pobouření, že byl Netflix nucen přidat do popisku seriálu prohlášení, v němž jasně uvádí, že je Koruna fiktivní dramatizací. Podle autorů předposlední série byla odvysílaná jen pár týdnů po smrti britské královny.

Už čtvrtá série byla opatřena varováním, protože obsahovala scény, které zobrazovaly boj princezny Diany s bulimií. Některé scény byly tak názorné, že tvůrci na to dopředu upozornili.

SPECIÁL Britská královská rodina