Princ Harry zvažoval změnu příjmení. Byl by Spencer po matce Dianě

Pokud by čtyřicetiletý vévoda ze Sussexu přejal příjmení po matce Dianě Spencerové, znamenalo by to vzdát se rodového přízviska Mountbatten-Windsor, které mohou využívat jejich potomci princ Archie a princezna Lilibet.

Harry o tomto nápadu údajně diskutoval během návštěvy Británie se svým strýcem Charlesem, v pořadí devátým hrabětem Spencerem, který je mladším bratrem Harryho zesnulé matky, princezny Diany. Příbuzní však dospěli k názoru, že právně by tento krok byl příliš náročný.

Princezna Diana a její syn princ Harry (Mallorca, 9. srpna 1988)

„Měli na to téma velice přátelský rozhovor, kde mu Spencer poradil, aby se do tohoto kroku nepouštěl,“ prozradil listu Mail on Sunday nejmenovaný rodinný přítel. Aktuálně rodina jako příjmení využívá přízvisko Sussex, podobně jako byl Harry v mládí, když jeho rodiče drželi titul prince a princezny z Walesu, znám jako „Harry Wales“.

Harry a Meghan se zabývali myšlenkou změnit svá příjmení na Spencerovi kvůli několikaměsíčnímu zpoždění, s nímž jejich dvě děti obdržely britské pasy. Princ se podle zdroje listu The Guardian domníval, že průtahy s vydáním britských pasů jsou důsledkem toho, že britští úředníci blokují žádosti kvůli používání příjmení Sussex, které rodina získala v roce 2005, a titulů Jeho a Její královská Výsost pro jejich děti.

Meghan v rozhovoru pro magazín People uvedla, že příjmení Sussex pro ni získalo skutečný význam až po narození dětí. „Je to společné jméno naší rodiny. Než jsme měli děti, vlastně mi nedocházelo, jaký význam to má,“ říká vévodkyně. „Teď je to něco, co Archie, Lili, Harry a já společně sdílíme, a to je krásné. Hodně to pro mě znamená.“

Princ Harry, vévodkyně Meghan, jejich syn Archie Harrison a dcera Lilibet Diana na snímku určeném pro vánoční pozdrav (2021)

Redaktoři magazínu People naznačili, že kdyby se dvojice definitivně vzdala královského příjmení Mountbatten-Windsor, mohlo by to být urážkou pro současného krále Karla III. Ten nosí rodové jméno Mountbatten stejně hrdě jako jeho otec, princ Philip, který si toto jméno osvojil u příležitosti oficiálního přijetí britského občanství v roce 1947.

Mladší syn krále Karla III. odstoupil z královských povinností a přestěhoval se do Kalifornie, kde žije s rodinou. Od svého odchodu se spolu s Meghan vyjadřovali velmi kriticky o královské rodině v televizních dokumentech i v rámci Harryho biografické knihy s titulem Náhradník (Spare).

V rozhovoru pro BBC minulý měsíc Harry uvedl, že se chce s britskou královskou rodinou usmířit, ale že jeho otec král Karel III. s ním nebude mluvit kvůli dřívějšímu sporu s britskou vládou ohledně princova nároku na ochranku při pobytu v Británii.

