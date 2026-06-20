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Usmíření na obzoru? Karel III. nabídl Harrymu a Meghan královské ubytování

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  16:39
Princ Harry (41) a jeho manželka Meghan (45) plánují v červenci cestu do Velké Británie. Spolu s nimi by měly přijet také jejich děti Archie (7) a Lilibet (5), kteří v současnosti vyrůstají v americké Kalifornii. Otcův rodný kraj by tak navštívili po čtyřech letech. Britská média spekulují, že by cesta mohla znamenat další krok ke smíření s královskou rodinou.
Vévodkyně Meghan a princ Harry na návštěvě Královské dětské nemocnice v...

Vévodkyně Meghan a princ Harry na návštěvě Královské dětské nemocnice v australském Melbourne (14. dubna 2026) | foto: Reuters

Princ Harry, vévodkyně Meghan a jejich děti princ Archie a princezna Lilibet...
Vévodkyně ze Sussexu Meghan, princ Harry a jejich dcera Lilibet na snímku k 5....
Vévodkyně Meghan a princ Harry během návštěvy Batyru, Meghan vnáší do svého...
Princ Harry a vévodkyně Meghan v Melbourne (16. dubna 2026)
68 fotografií

Podle informací BBC dostala rodina nabídku ubytovat se během pobytu v některé z královských rezidencí, ale zatím na ni neodpověděla a zda ji přijme, zatím není jasné. Britský tisk však informaci vnímá jako možné gesto dobré vůle ze strany krále Karla III. (77) a náznak možné obnovy pošramocených rodinných vztahů.

Důvodem červencové návštěvy je několik společenských akcí, jichž se princ má zúčastnit. Mimo jiné se chystá na zahájení mezinárodní sportovní soutěží pro zraněné vojáky a veterány Invictus Games, kterou založil v roce 2014 a dodnes je její hlavní tváří.

Princezna Lilibet slaví 5. narozeniny. Meghan a Harry ukázali dceru

Harry a Meghan se vzdali role aktivních členů královské rodiny v roce 2020 a následně se přestěhovali do Spojených států. Od té doby poskytli několik otevřených rozhovorů a princ vydal autobiografii Náhradník, v níž kritizoval fungování monarchie i některé členy své rodiny. Právě to vedlo k dalšímu ochlazení už tak napjatých vztahů.

Naposledy se Harry s otcem osobně setkal letos na jaře během své krátké návštěvy Londýna. Předtím za ním přicestoval také v únoru 2024 krátce poté, co Buckinghamský palác oznámil, že král podstupuje léčbu rakoviny. Schůzka tehdy trvala necelou hodinu.

Vévodkyně Meghan a princ Harry na návštěvě Královské dětské nemocnice v australském Melbourne (14. dubna 2026)
Princ Harry, vévodkyně Meghan a jejich děti princ Archie a princezna Lilibet (19. prosince 2025)
Vévodkyně ze Sussexu Meghan, princ Harry a jejich dcera Lilibet na snímku k 5. narozeninám princezny (4. června 2026)
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68 fotografií

Pokud se plánovaná červencová cesta uskuteční, půjde o jednu z nejvýznamnějších návštěv Sussexových v Británii za poslední roky. Zvláštní pozornost vzbuzuje zejména účast jejich dětí. Archie a Lilibet totiž ve Spojeném království pobývali jen výjimečně a veřejnost je na britské půdě neviděla už několik let.

Otázkou zůstává, zda během pobytu dojde také k setkání s princem Williamem (44), s nímž má Harry podle médií dlouhodobě komplikované vztahy. Bratři spolu v posledních letech vystupovali na veřejnosti jen výjimečně a jejich komunikace měla být minimální.

Přestože mezi Harrym s Meghan a zbytkem královské rodiny stále panují neshody, pozvání do královské rezidence naznačuje, že dveře k usmíření nejsou úplně zavřené. Nadcházející návštěva tak bude ostře sledovaná nejen britskými médii, ale i fanoušky monarchie po celém světě.

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