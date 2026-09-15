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Děti prince Harryho po pár dnech v Británii mění školu. Pár prozradil důvod

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  10:04
Princ Harry a jeho děti princezna Lilibet a princ Archie na snímku ke Dni otců...

Princ Harry a jeho děti princezna Lilibet a princ Archie na snímku ke Dni otců (21. června 2026) | foto: Instagram / Meghan, Duchess of Sussex

Princ Harry, vévodkyně Meghan a jejich děti princ Archie a princezna Lilibet...
Princ Harry, princezna Lilibet a princ Archie na videu z Británie natočeném...
Princezna Lilibet a princ Archie na videu z Británie natočeném vévodkyní Meghan...
Princ Harry, vévodkyně Meghan a jejich děti Lilibet a Archie na zahradě...
50 fotografií
Princ Harry (42) a jeho žena Meghan (45) se po šesti letech vrátili do Velké Británie a usadili se na venkově. Rodina zveřejnila video z idylického venkovského života a jejich děti Archie a Lilibet začaly chodit do školy. Tu ale po pár dnech musí změnit.

Princ Harry s Meghan se vrátili do Británie. Z čeho žijí a co za tím může být

„Rozhodnutí o přestupu dětí do jiné školy padlo po konzultaci s bezpečnostním týmem rodiny ohledně praktických aspektů jejich současného uspořádání,“ cituje americká televize ABC prohlášení mluvčího prince Harryho a jeho ženy Meghan.

„Rodiče jsou i nadále nesmírně vděčni všem učitelům a zaměstnancům za lásku, péči a úsilí, které jejich rodině věnovali. Toto rozhodnutí by v žádném případě nemělo být vykládáno jako kritika školy nebo výjimečné péče, které se tam dětem dostávalo,“ zdůraznil mluvčí.

Princ Harry a jeho děti princezna Lilibet a princ Archie na snímku ke Dni otců (21. června 2026)
Princ Harry, vévodkyně Meghan a jejich děti princ Archie a princezna Lilibet (19. prosince 2025)
Princ Harry, princezna Lilibet a princ Archie na videu z Británie natočeném vévodkyní Meghan (13. září 2026)
Princezna Lilibet a princ Archie na videu z Británie natočeném vévodkyní Meghan (13. září 2026)
50 fotografií

Princ Harry se s rodinou vrátil do Británie v srpnu po šesti letech života v Kalifornii. Přesný důvod návratu není jasný, mluví se především o touze po sblížení s králem Karlem III. a taky o lepším vzdělání pro děti. Spekuluje se ovšem také o ztrátě popularity v USA a krachu mediálních projektů.

Vévoda a vévodkyně ze Sussexu jsou v Británii stále jako soukromé osoby a do povinností královské rodiny se nijak nezapojují. Kvůli tomu jim ani nenáleží státem placená ochrana jako aktivním členům královské rodiny.

Meghan Markle s dcerou

Výkonný výbor pro ochranu královské rodiny a veřejně známých osobností (RAVEC) se nyní rozhodl přezkoumat jejich bezpečnostní situaci. Stejný výbor rozhodl v roce 2020, že Sussexovým už ochranka z veřejných financí nenáleží. Princ Harry loni prohrál soud, v němž se toto rozhodnutí snažil zvrátit.

Meghan ovšem na sociálních sítích budí dojem, že jejich život v Británii je idylka. Zveřejnila video, jak rodina i se svými psy Pulou a Miou tráví čas na britském venkově rybařením, jízdou na kole, pohodou u rodinného krbu. Meghan k tomu připojila srdíčko a britskou vlajku.

Vévodkyně ze Sussexu Meghan zveřejnila video, jak je její rodině dobře na britském venkově.

Princ Harry navíc v úterý slaví 42. narozeniny. Meghan mu na sociální síti popřála dalším videem, v němž je s celou rodinou a přidala k tomu nápis: „On je prostě ten nejlepší.“

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Britská královská rodina

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