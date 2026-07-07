Princ Harry nestihl odpovědět včas. Buckinghamský palác mu zrušil ubytování

Podle informací magazínu Hello! princ Harry nejprve možnost ubytování v Buckinghamském paláci odmítl, později však ještě tentýž den změnil názor a nabídku přijal. To už ale bylo po stanoveném termínu, který byl nutný kvůli zajištění provozu a bezpečnostních opatření v královské rezidenci.
Palác následně oznámil, že nabídku ubytování stahuje. Důvodem měly být logistické komplikace i načasování související s rozhodnutím Vrchního soudu v případu Harryho žaloby na ochranu soukromí proti vydavateli deníku Daily Mail.
Vévoda ze Sussexu přiletěl do Británie na pět dní, během nichž zahájí plánovanou charitativní akci sportovních her Invictus Games 2027. Otázkou však zůstává, kde bude během pobytu bydlet.
Mladší z britských princů řešil podle dostupných informací vlastní bezpečnostní opatření poté, co britský vládní výbor RAVEC rozhodl, že jeho rodině neposkytne standardní ochranu. I proto do Londýna přicestuje bez manželky vévodkyně Meghan a jejich dětí, prince Archieho (7) a princezny Lilibet (5). Harryho rodina by ale měla do Británie přiletět.
Děti prince Harryho přitom svého dědečka, krále Karla III., naposledy viděly v roce 2022 během oslav platinového jubilea královny Alžběty II. Pro Lilibet to tehdy bylo vůbec první a dosud jediné osobní setkání s dědečkem.
SPECIÁL
Britská královská rodina