Princ Harry dostal od prababičky k 40. narozeninám 238 milionů korun

Královna matka vložila v roce 1994 do svěřenského fondu pro svá pravnoučata přibližně dvacet milionů liber. Harry a jeho starší bratr, princ William, měli nárok na peníze z něj ve dvou splátkách: dostali je ke svým jednadvacátým a následně čtyřicátým narozeninám. První částka byla šest milionů liber, druhá pak osm milionů liber.

„V roce 1994 byl založen svěřenský fond. Byl to způsob, jak si královna matka mohla odkládat peníze na to, až budou její pravnoučata starší, a způsob, jak předat kousek svého majetku daňově efektivním způsobem. Byl to nejlepší způsob, jak pro ně mohla být část jejího majetku vyhrazena,“ uvedl zdroj z královské rodiny v rozhovoru pro London Times.

Princ Harry v roce 2021 v rozhovoru s moderátorkou Oprah Winfreyovou uvedl, že po odchodu z královské rodiny ho příbuzní odstřihli od peněz a musel tak spolu s manželkou vyžít s prostředky, které zdědil po své matce, princezně Dianě. Částka se měla pohybovat kolem třinácti milionů dolarů.

Princ William a princ Harry (Windsor, 10. září 2022)

„Mám jen to, co mi nechala má matka, bez toho bychom to nezvládli,“ uvedl princ k tomu, že po odchodu z britské královské rodiny se manželský pár rozhodl přestěhovat do USA a žít vlastní život.

Princezna Diana zanechala podle některých zdrojů oběma svým synům necelých devět milionů dolarů (přes 197 milionů korun). Částka však postupně narostla díky investicím a narůstajícím úrokům.

Harry, celým jménem Henry Charles Albert David, se narodil 15. září 1984 v Londýně. Mladší syn princezny Diany a prince Charlese byl šestým v pořadí na britský trůn. Rozpustilý zrzek odmalička poutal pozornost svými rošťárnami. V dospívání proslul nepřístojným chováním a divokými večírky, objevil se například na jedné párty úplně nahý nebo přišel na maškarní v uniformě nacistického důstojníka. Později našel sám sebe v armádě, vojenských misích a práci pro charitu.

V roce 2018 si vzal po dvouletém vztahu americkou herečku Meghan Markle známou ze seriálu Kravaťáci. Po svatbě a narození jejich syna Archieho o rok později se zdálo, že se princ usadil. Ale měsíce tvrdé kritiky, kterou bulvární tisk směřoval na slavnou dvojici a především na Meghan, ho nakonec přiměly k tomu, že se rozhodl pro šokující odchod z královské rodiny. V novém bydlišti v Kalifornii se pak manželům narodila dcera Lilibet Diana.

V posledních měsících se objevují spekulace, že by se mohl Harry chtít vrátit zpátky do Velké Británie. Podle zpravodajského serveru BBC se v Kalifornii, kde se svou rodinou žije v bohaté komunitě, údajně cítí příliš odpojený od běžného života. Trvalý návrat do Británie nicméně mladší syn panovníka podle BBC neplánuje.

Letos v únoru princ prohrál spor s britskou vládou ohledně svého nároku na ochranku při pobytu ve Velké Británii. Dohodl se také na mimosoudním vyrovnání s vydavatelem bulvárních deníků Mirror Group Newspapers (MGN) kvůli nelegálním odposlechům.