Tálibán kritizuje prince Harryho a posmívá se mu za misi v Afghánistánu

Velmi osobní paměti měly celosvětově vyjít 10. ledna, ale ve Španělsku omylem vyšly dříve, a tak z nich mohou agentury i deníky citovat už teď. Vyšlo tak najevo, jak hluboké byly spory mezi Harrym a jeho bratrem princem Williamem, který je následníkem trůnu. V knize se ale objevily třeba také informace o Harryho užívání drog nebo ztrátě panictví.

V jedné části knihy osmatřicetiletý princ vzpomíná na své nasazení v Afghánistánu na přelomu let 2007 a 2008 a znovu v letech 2012 až 2013, kdy byl střelcem v bojovém vrtulníku Apache. Zmiňuje přitom i počet lidí, které zabil. „Nebyla to statistika, která by mě naplňovala hrdostí, ale ani ve mně nezanechala stud,“ vyjádřil své pocity. „Když jsem se ocitl v žáru a zmatku boje, nepřemýšlel jsem o těch 25 jako o lidech. Byly to šachové figurky odstraněné ze šachovnice, špatní lidé zabití dříve, než mohli zabít dobré lidi.“

Mluvčí afghánského ministerstva zahraničí vedeného Tálibánem to kritizoval. „Západní okupace Afghánistánu je skutečně ohavným okamžikem v lidských dějinách a komentáře prince Harryho jsou mikrokosmem traumatu, který Afghánci prožili z rukou okupačních sil, jež bez jakékoliv odpovědnosti vraždily nevinné,“ prohlásil.

Podle listu DailyMail se Tálibán princi Harrymu zároveň vysmívá. Tvrdí, že je šílený a zatímco on se vrátil k babičce do královského paláce, šachové figurky, jak Harry označil povstalce, se ujaly vlády v zemi.

Britské ministerstvo obrany, mluvčí krále Karla III. i prince Williama odmítli záležitost blíže komentovat.