Princ Harry, Elton John a další celebrity žalují bulvár kvůli odposlechům

Za žalobou stojí také anglická herečka Elizabeth Hurleyová, filmař a manžel Eltona Johna David Furnish nebo Doreen Lawrenceová, matka černošského mladíka Stephena Lawrence, který byl zavražděn při rasisticky motivovaném útoku v roce 1993.

Podle advokátní kanceláře, která část skupiny zastupuje, její klienti našli velmi znepokojivé důkazy o narušování soukromí. To podle právníků zahrnovalo umístění odposlouchávacích zařízení v autech a domech, živé odposlechy telefonních hovorů, podplácení policistů výměnou za citlivé údaje nebo pokusy vydávat se za poškozené osoby za účelem získání lékařských záznamů.

„Naprosto a jednoznačně odmítáme tyto absurdní pomluvy, které patrně nejsou ničím jiným, než předem plánovaným a zinscenovaným pokusem zatáhnout tituly Mail do skandálu, který se týká až 30 let starých článků,“ uvedl mluvčí vydavatelství. Žalující podle něj nemají pro svá tvrzení žádné věrohodné důkazy.

Agentura Reuters připomněla kauzu bulvárního nedělníku News of the World (NoW). List přestal vycházet v roce 2011 v souvislosti s odposlechy, které se mimo jiné dotkly i britské královské rodiny. Tehdy nejprodávanější britský titul podle soudu špehoval nejen politiky a celebrity, ale i pozůstalé po obětech teroristických útoků či nezletilé oběti zločinů. Mimo jiné vyšlo najevo, že novináři v touze po senzacích odposlouchávali i hlasovou schránku unesené a později zavražděné dívky Milly Dowlerové.