Princ Harry vystoupil jako hlavní řečník na summitu InterEdge v Melbourne, kde hovořil také o vlastních zkušenostech se ztrátou blízkých. „Ve světě je teď mnoho věcí, které v nás vyvolávají úzkost, stres, bezmoc a pocit naprostého zahlcení,“ uvedl v projevu, který sledovala i jeho manželka Meghan.
Když ho na summit pozvali, váhal, jak má své vystoupení pojmout. „Nebyl jsem si jistý, jestli mám mluvit jako někdo, kdo má i přes všechno svůj život pod kontrolou, nebo jako někdo, kdo to ve skutečnosti nezvládá. Ale pak mě napadlo něco jednoduchého – moje zkušenosti mohou být neobvyklé, ale pocity, které s nimi přicházejí, nejsou,“ dodal.
Harry se ve svém projevu vrátil i k tragické smrti své matky, princezny Diany, která zemřela v roce 1997. Po její smrti měl problém přijmout svou roli v královské rodině. „Říkal jsem si: Nechci tuhle práci. Nechci tuhle roli – ať to vede kamkoli, nelíbí se mi to. Zabilo to moji mámu a já jsem byl velmi proti tomu, a tak jsem strkal hlavu do písku dlouhé roky,“ řekl.
Změna přišla až ve chvíli, kdy si položil otázku, jak by mohl svou pozici využít k pomoci druhým. „A taky... co by si přála moje máma. To mi změnilo pohled na věc,“ dodal princ Harry, který má s vévodkyní ze Sussexu dvě děti – prince Archieho (6) a princeznu Lilibet (4).
„Bylo mnoho momentů, kdy jsem se cítil zahlcený. Momenty, kdy jsem byl ztracený, zrazený nebo naprosto bezmocný,“ pokračoval. „A chvíle, kdy jsem musel dál fungovat a předstírat, že je všechno v pořádku, abych nikoho nezklamal,“ dodal. Otevřeně také přiznal, jak mu služba v armádě pomohla vybudovat si odolnost.
Královská rodina je jako Panství Downton. Plno dramat a intrik, říká princ Harry
Zásadní roli v jeho životě sehrálo i otcovství. „Když je rodič zahlcený, děti to cítí. A když má oporu, pocítí to celá rodina. „Pro mě nastala jedna z největších změn v momentě, kdy jsem si uvědomil, že požádat o pomoc není slabost. Je to naopak projev síly,“ zdůraznil.
Během návštěvy Austrálie se vévoda a vévodkyně ze Sussexu věnovali především tématům duševního zdraví. Navštívili organizaci podporující mladé lidi, Harry se setkal i s otci v rámci iniciativy zaměřené na mužské zdraví a otevřeně mluvil o svých obavách z rodičovství. Zavítal také do Canberry, kde navštívil Australský válečný památník a setkal se s veterány.
