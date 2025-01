NGN se vévodovi ze Sussexu „plně a jednoznačně omlouvá za závažné vniknutí deníku The Sun mezi lety 1996 až 2011 do jeho soukromého života, včetně případů nezákonných aktivit soukromých vyšetřovatelů pracujících pro The Sun,“ stojí v prohlášení NGN, které přečetl ve středu Harryho právník David Sherborne u londýnského vrchního soudu. Oznámení přišlo ve chvíli, kdy měl pokračovat soudní proces.

Prohlášení NGN dokonce překročilo rámec žaloby a přiznalo zásah do života Harryho matky, zesnulé princezny Diany. Je to vůbec poprvé, co mediální skupina přiznala pochybení v deníku The Sun.

Čtyřicetiletý Harry, mladší syn britského krále Karla III., a bývalý britský zákonodárce Tom Watson byli jedinými zbývajícími žalobci NGN z více než 1 300 dalších, kteří s bulvární skupinou spory urovnali. Žalobci, mezi kterými byli politici, celebrity, známé sportovní osobnosti i obyčejní lidé, vinili NGN z nabourání se do jejich telefonů a nezákonného zasahování do jejich života.

Harry a Watson ve svém společném prohlášení uvedli, že společnost NGN nyní v rámci urovnání sporů vyplatila všem poškozeným více než miliardu liber (29,75 miliardy korun).

Podle spekulací britských médií zahrnovalo vyrovnání pro prince Harryho osmimístnou částku (tedy 10 milionů liber a více, tj. v přepočtu nejméně téměř 300 milionů korun), ve které byly zahrnuty právní náklady i způsobené škody. Zdroj zapojený do případu po dotazu ze strany CNN toto číslo nevyvrátil.

Harry v minulosti slíbil, že případ bude řešit soudně, aby veřejně odhalil pochybení bulvárních listů a jeho tvrzení oficiálně potvrdil soud. Podle anglických zákonů mu však hrozily astronomické účty za právní služby, i kdyby vyhrál. Harryho právník uvedl, že princ dosáhl přiznání odpovědnosti ze strany NGN, o kterou usiloval pro sebe a stovky dalších lidí.