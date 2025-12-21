Princ George vařil s tátou bezdomovcům. Stejně jako kdysi William s Dianou

  12:27
Britský princ William vzal svého nejstaršího syna, prince George, do charitativní organizace pro bezdomovce v Londýně. V centru The Passage pomáhali připravovat vánoční oběd pro lidi v nouzi, uvedl Kensingtonský palác.

Návštěva byla pro následníka trůnu Williama obzvláště dojemná, protože jeho zesnulá matka, princezna Diana, ho vzala do stejné charitativní organizace, když mu bylo 11 let. Tato zkušenost ho inspirovala k založení programu zaměřeného na ukončení bezdomovectví.

Princ George při vaření pro bezdomovce v centru The Passage v Londýně (20. prosince 2025)
Princ William a princ George při vaření pro bezdomovce v centru The Passage v Londýně (20. prosince 2025)
Během cesty do centra charitativní organizace s názvem The Passage se George zapsal do návštěvní knihy na stejnou stránku, kterou předtím podepsala Diana, která zahynula při autonehodě v Paříži v roce 1997, když bylo Williamovi 15 let.

Dvanáctiletý George a jeho otec pracovali v zástěrách v kuchyni, dávali jídlo na plechy a povídali si a smáli se s personálem centra, než se vydali prostírat dlouhé stoly ubrousky a vánočními sušenkami.

„Pro prince z Walesu bylo důležité sdílet s princem Georgem práci v The Passage a trávit čas dobrovolnictvím po boku týmu,“ řekl mluvčí Kensingtonského paláce. „Oba si velmi užili setkání se zaměstnanci, dobrovolníky a uživateli služeb a také se dozvěděli více o práci této charitativní organizace.“

Kromě snahy řešit problémy bezdomovectví se princ William věnuje také problematice životního prostředí a kampani za větší otevřenost ohledně problémů duševního zdraví.

princeandprincessofwales

Proud to join volunteers and staff at The Passage in preparing Christmas lunch – this year with another pair of helping hands!

Full video on YouTube – link in bio

20. prosince 2025 v 17:00, příspěvek archivován: 21. prosince 2025 v 11:59
Princ George vařil s tátou bezdomovcům. Stejně jako kdysi William s Dianou

