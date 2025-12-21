Princ George vařil s tátou bezdomovcům. Stejně jako kdysi William s Dianou

Návštěva byla pro následníka trůnu Williama obzvláště dojemná, protože jeho zesnulá matka, princezna Diana, ho vzala do stejné charitativní organizace, když mu bylo 11 let. Tato zkušenost ho inspirovala k založení programu zaměřeného na ukončení bezdomovectví.
Během cesty do centra charitativní organizace s názvem The Passage se George zapsal do návštěvní knihy na stejnou stránku, kterou předtím podepsala Diana, která zahynula při autonehodě v Paříži v roce 1997, když bylo Williamovi 15 let.
Dvanáctiletý George a jeho otec pracovali v zástěrách v kuchyni, dávali jídlo na plechy a povídali si a smáli se s personálem centra, než se vydali prostírat dlouhé stoly ubrousky a vánočními sušenkami.
„Pro prince z Walesu bylo důležité sdílet s princem Georgem práci v The Passage a trávit čas dobrovolnictvím po boku týmu,“ řekl mluvčí Kensingtonského paláce. „Oba si velmi užili setkání se zaměstnanci, dobrovolníky a uživateli služeb a také se dozvěděli více o práci této charitativní organizace.“
Kromě snahy řešit problémy bezdomovectví se princ William věnuje také problematice životního prostředí a kampani za větší otevřenost ohledně problémů duševního zdraví.
