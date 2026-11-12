Britský týdeník Country Life vydal 11. listopadu 2026 své dosud nejrozsáhlejší speciální číslo, za nímž jako hostující editor stál princ William. Na zhruba třech stovkách stran se vedle témat spojených s ochranou venkova, zemědělstvím a duševním zdravím objevilo i jedno velké překvapení pro veřejnost – dosud nepublikovaná kresba ledňáčka, jejímž autorem je třináctiletý princ George.
Obrázek zachycující ptáka sedícího na větvi vznikl doma v době, kdy bylo Georgeovi ještě dvanáct let. Podle informací z britského tisku princ William požádal šéfredaktora magazínu Marka Hedgese o zařazení kresby jen v případě, že obstojí po čistě umělecké stránce. Kresbu nakonec redakce otiskla s požehnáním Kensingtonského paláce.
George, který v září 2026 nastoupil na prestižní internátní školu Eton College, tak ukázal, že po svém otci a dědečkovi dědí i kreativní zájmy.
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Umělecké geny podědil po dědečkovi i matce
Zájem o výtvarné umění není v rodině prince a princezny z Walesu žádnou novinkou. George už v minulosti několikrát ukázal, že mu malování a kreslení není cizí. V prosinci 2022 Kensingtonský palác zveřejnil jeho vánoční přání s motivem soba se dvěma červenkami, které tehdy devítiletý princ vytvořil pastelkami.
Ještě dál zašla rodinná kreativita v únoru 2025, kdy princezna Kate ukázala výtvarná dílka svých dětí včetně Georgeova portrétu jeho maminky sedící v křesle.
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Výtvarný talent má přitom po kom dědit. Jeho dědeček, král Karel III., je vášnivým a dlouholetým autorem krajinomaleb a akvarelů. Sama Georgeova matka Catherine zase v minulosti studovala dějiny umění na univerzitě v St Andrews, kde se s britským následníkem trůnu seznámila.
Dětská inspirace a péče o anglický venkov
Šest měsíců redakční práce nad speciálním číslem Country Life dalo princi Williamovi prostor ukázat nejen jeho pohled na moderní venkov, ale i rodinné zázemí. V úvodníku se ohlíží za svým dětstvím v Highgrove a vzpomíná na domek na stromě, který dostal k sedmým narozeninám. Klíčovým poselstvím jeho editoriálu je myšlenka, že o přírodu a domov je třeba pečovat.
Titulní stránka časopisu Country life, na kterém se podílel jako hostující editor korunní princ William.
„Místa, která máte nejraději, nejsou ta, která uchováváte beze změny, ale ta, která postupně a nenápadně zvelebujete,“ napsal William v časopise.
Dodal také, že ho jeho děti – George, Charlotte a Louis – neustále inspirují a nutí přemýšlet nad tím, v jakém stavu zemi předají dalším generacím: „Jednoho dne se mě možná zeptají, co jsem udělal pro to, aby místní komunity prosperovaly.“
Síla přírody a rodinná pohoda se psy
Součástí speciálního vydání je také otevřený rozhovor, který s princeznou Kate vedl publicista Robert Macfarlane. Princezna v něm popisuje, jak jí příroda pomáhala jako zdroj klidu a vnitřní síly. Přiznala také, že zotavování není přímá čára a člověk musí počítat s dobrými i špatnými dny.
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William pak v dalším textu zmiňuje, že děti tráví venku co nejvíce času a pravidelně vyrážejí na procházky s rodinnými psy. K černému kokršpanělovi jménem Orla přibyl její potomek Otto, který se narodil v květnu 2025.
Na přípravě speciálního čísla princ z Walesu šest měsíců spolupracoval se šéfredaktorem Markem Hedgesem a výkonnou redaktorkou Paulou Minchinovou. Vedle rodinného života se vydání věnuje tématům, která jsou Williamovi blízká, včetně budoucnosti venkova a duševního zdraví.
„Princ z Walesu byl výjimečným hostujícím editorem, který se do práce aktivně zapojoval,“ pochvaloval si šéfredaktor Hedges.
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