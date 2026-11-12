Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Princ George ohromil kresbou ledňáčka. Hrdý William ji zařadil do časopisu

Ivana Vaňkátová
  14:02
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Princ George ohromil kresbou ledňáčka. Hrdý William ji zařadil do časopisu

Princ George ohromil kresbou ledňáčka. Hrdý William ji zařadil do časopisu | foto: Instagram/princandprincessofwales

Princ George ohromil kresbou ledňáčka. Hrdý William ji zařadil do časopisu
Princ George ohromil kresbou ledňáčka. Hrdý William ji zařadil do časopisu
Princ George ohromil kresbou ledňáčka. Hrdý William ji zařadil do časopisu
Princ George ohromil kresbou ledňáčka. Hrdý William ji zařadil do časopisu
51 fotografií
Třináctiletý princ George se pochlubil výtvarným talentem. Jeho barevná kresba ledňáčka vyšla ve speciálním čísle britského magazínu Country Life, které jako hostující editor připravil jeho otec, princ William. V britské královské rodině přitom nejde o první ukázku uměleckého nadání.

Britský týdeník Country Life vydal 11. listopadu 2026 své dosud nejrozsáhlejší speciální číslo, za nímž jako hostující editor stál princ William. Na zhruba třech stovkách stran se vedle témat spojených s ochranou venkova, zemědělstvím a duševním zdravím objevilo i jedno velké překvapení pro veřejnost – dosud nepublikovaná kresba ledňáčka, jejímž autorem je třináctiletý princ George.

Obrázek ledňáčka namaloval princ George ve svých 12 letech.
Syn vévody a vévodkyně z Walesu princ George slaví 13. narozeniny a královská rodina jako každý rok zveřejnila jeho oficiální portrét. Tentokrát ho fotil Matt Porteous a pořídil ho v Kensingtonském paláci po tradiční přehlídce Trooping the Colour k oslavě narozenin krále Karla III.
Ředitel školy Eton College Simon Henderson, probošt Nicholas Coleridge, princ William, princ George a princezna Kate (8. září 2026)
Obrázky, které namalovali princ Louis, princezna Charlotte, princ George a princezna Kate. (2025)
51 fotografií

Obrázek zachycující ptáka sedícího na větvi vznikl doma v době, kdy bylo Georgeovi ještě dvanáct let. Podle informací z britského tisku princ William požádal šéfredaktora magazínu Marka Hedgese o zařazení kresby jen v případě, že obstojí po čistě umělecké stránce. Kresbu nakonec redakce otiskla s požehnáním Kensingtonského paláce.

George, který v září 2026 nastoupil na prestižní internátní školu Eton College, tak ukázal, že po svém otci a dědečkovi dědí i kreativní zájmy.

Princ George nastoupil na Eton. Na školu britských premiérů chodil i William

Umělecké geny podědil po dědečkovi i matce

Zájem o výtvarné umění není v rodině prince a princezny z Walesu žádnou novinkou. George už v minulosti několikrát ukázal, že mu malování a kreslení není cizí. V prosinci 2022 Kensingtonský palác zveřejnil jeho vánoční přání s motivem soba se dvěma červenkami, které tehdy devítiletý princ vytvořil pastelkami.

Ještě dál zašla rodinná kreativita v únoru 2025, kdy princezna Kate ukázala výtvarná dílka svých dětí včetně Georgeova portrétu jeho maminky sedící v křesle.

Umělecké královské geny. Princezna Kate ukázala obrázky svých dětí

Výtvarný talent má přitom po kom dědit. Jeho dědeček, král Karel III., je vášnivým a dlouholetým autorem krajinomaleb a akvarelů. Sama Georgeova matka Catherine zase v minulosti studovala dějiny umění na univerzitě v St Andrews, kde se s britským následníkem trůnu seznámila.

Dětská inspirace a péče o anglický venkov

Šest měsíců redakční práce nad speciálním číslem Country Life dalo princi Williamovi prostor ukázat nejen jeho pohled na moderní venkov, ale i rodinné zázemí. V úvodníku se ohlíží za svým dětstvím v Highgrove a vzpomíná na domek na stromě, který dostal k sedmým narozeninám. Klíčovým poselstvím jeho editoriálu je myšlenka, že o přírodu a domov je třeba pečovat.

Titulní stránka časopisu Country life, na kterém se podílel jako hostující editor korunní princ William.

Obrázky, které namalovali princ Louis, princezna Charlotte, princ George a princezna Kate. (2025)

Princ Louis, princ George, princezna Kate a princezna Charlotte na snímku zveřejněném u příležitosti Dne matek (10. března 2024)

„Místa, která máte nejraději, nejsou ta, která uchováváte beze změny, ale ta, která postupně a nenápadně zvelebujete,“ napsal William v časopise.

Dodal také, že ho jeho děti – George, Charlotte a Louis – neustále inspirují a nutí přemýšlet nad tím, v jakém stavu zemi předají dalším generacím: „Jednoho dne se mě možná zeptají, co jsem udělal pro to, aby místní komunity prosperovaly.“

Síla přírody a rodinná pohoda se psy

Součástí speciálního vydání je také otevřený rozhovor, který s princeznou Kate vedl publicista Robert Macfarlane. Princezna v něm popisuje, jak jí příroda pomáhala jako zdroj klidu a vnitřní síly. Přiznala také, že zotavování není přímá čára a člověk musí počítat s dobrými i špatnými dny.

Kate výjimečně promluvila o rakovině. Prozradila, kde hledala sílu

William pak v dalším textu zmiňuje, že děti tráví venku co nejvíce času a pravidelně vyrážejí na procházky s rodinnými psy. K černému kokršpanělovi jménem Orla přibyl její potomek Otto, který se narodil v květnu 2025.

Na přípravě speciálního čísla princ z Walesu šest měsíců spolupracoval se šéfredaktorem Markem Hedgesem a výkonnou redaktorkou Paulou Minchinovou. Vedle rodinného života se vydání věnuje tématům, která jsou Williamovi blízká, včetně budoucnosti venkova a duševního zdraví.

„Princ z Walesu byl výjimečným hostujícím editorem, který se do práce aktivně zapojoval,“ pochvaloval si šéfredaktor Hedges.

SPECIÁL

Britská královská rodina

SPECIÁL: Britská královská rodina
Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)
Sledovat iDNES.cz na Googlu
titulek

Kate výjimečně promluvila o rakovině. Prozradila, kde hledala sílu

Britská princezna Kate na návštěvě Itálie ve městě Reggio Emilia (13. května...

VIDEO Princ a princezna z Walesu málokdy zveřejňují informace ze svého soukromí. Kate však tentokrát...

Brzy na ni zapomeneme, řekl prý Charles po smrti Diany jejímu bratrovi. Ten napsal knihu

Princezna Diana na návštěvě Bosny (Tuzla, 9. srpna 1997)

VIDEO V úterý vyšla kniha bratra zesnulé princezny Diany Charlese Spencera, která znovu otevírá desítky...

Mohla plakat do polštáře, ale všem vytřela zrak. Diana a její šaty pomsty

Slavné šaty princezny Diany, známé jako „šaty pomsty“, do kterých se oblékla...

VIDEO Seriál Tři roky ležely ve skříni, než si je princezna Diana konečně oblékla. Černé minišaty se jí zdály...

Odhalené klíny i pokecané šaty. Módní trapasy se nevyhýbají ani královnám

Mají kolem sebe armádu sloužících a svazuje je přísný protokol. Přesto se...

Mají kolem sebe armádu sloužících a svazuje je přísný protokol. Přesto se členům a členkám...

V muzeu Madame Tussauds odhalili novou sochu Kate. Pracovalo na ní 12 umělců

Nová figurína princezny Kate byla umístěna v Muzeu Madam Tussauds v Londýně...

VIDEO V londýnském muzeu Madame Tussauds byla ve středu odhalena nová vosková socha princezny Kate,...

Isla Phillipsová královské geny nezapře. Vypadá jako pradědeček

Princ Philip na snímku z roku 1951 a jeho pravnučka Isla Phillipsová v roce...

Pravnučka zesnulé britské královny Alžběty II. se s rodinou zúčastnila letošní velikonoční...

Šaty stvořené pro Wimbledon. Tak se Kate obléká na kurty už od roku 2011

Britská princezna Kate stojí na kurtu, aby předala trofeje po finále dvouhry...

Zelená k tenisu neodmyslitelně patří. Princezna z Walesu tuto barvu volí pravidelně, ani v roce...

Nejčtenější

Jak dnes vypadají Dempsey a Makepeaceová? Manželé jsou spolu už 37 let

Ze seriálu Dempsey a Makepeacová

Před čtyřiceti lety patřili k nejcharismatičtějším televizním detektivům. Americký poručík James Dempsey a britská seržantka Harriet Makepeaceová si získali diváky nejen napínavými případy, ale také...

Lopezová se svlékla jako svůdnice Barbarella. Vzdala hold nahé scéně Jane Fondové

Jennifer Lopezová se proměnila v legendární vesmírnou svůdnici Barbarellu,...

Jennifer Lopezová se o letošním Halloweenu proměnila v legendární vesmírnou svůdnici Barbarellu, kterou v roce 1968 ztvárnila Jane Fondová. Sedmapadesátiletá zpěvačka oblékla několik odvážných...

Bianca Censori vyrazila na přehlídku s nevlastní dcerou. Sama upoutala dekoltem

Bianca Censori přišla na Westovu přehlídku ruku v ruce s nevlastní dcerou North.

Manželka Kanyeho Westa Bianca Censori ukázala na přehlídce jeho značky Yeezy, že má dobrý vztah s nevlastní dcerou North. Chodily ruku v ruce, smály se spolu a akci si užily. Vnadná macecha byla...

Paris Jacksonová chce 600 milionů dolarů z dědictví svého otce

Paris Jacksonová žaluje správce dědictví, chce 600 milionů

Sedmnáct let po smrti Michaela Jacksona se jeho dcera Paris obrátila na soud kvůli dědictví. Podle ní nebyl rodinný fond dosud řádně naplněn penězi a správci drží otcův majetek pod příliš přísnou...

Monika Bagárová ukázala stehna po liposukci. Mám o dvě čísla menší džíny, říká

Monika Bagárová (z natáčení klipu Mám málo), 2026

Zpěvačka Monika Bagárová se rozhodla otevřeně promluvit o léčbě lipedému, který jí způsoboval potíže především v oblasti stehen. Před pár měsíci podstoupila liposukci a nyní popsala, jak se po...

Princ George ohromil kresbou ledňáčka. Hrdý William ji zařadil do časopisu

Princ George ohromil kresbou ledňáčka. Hrdý William ji zařadil do časopisu

Třináctiletý princ George se pochlubil výtvarným talentem. Jeho barevná kresba ledňáčka vyšla ve speciálním čísle britského magazínu Country Life, které jako hostující editor připravil jeho otec,...

12. listopadu 2026  14:02

Návštěva druhého břehu nebyla daleko, popsal Pokorný své zdravotní problémy

Miloš Pokorný v pořadu 13. komnata.

Moderátor Miloš Pokorný (62) strávil loni na podzim týden na jednotce intenzivní péče s oboustrannou plicní embolií. Byl to důsledek jeho opakovaných potíží s trombózou, které do té doby bral na...

12. listopadu 2026  11:30

Summer z Pobřežní hlídky má finanční potíže. Rakovina ji připravila o příjmy

Nicole Eggertová a Pamela Andersonová v seriálu Pobřežní hlídka (1989)

Hvězda seriálu Pobřežní hlídka Nicole Eggertová (54) přiznala, že se kvůli léčbě rakoviny ocitla v tíživé finanční situaci. Kromě výdajů na léčbu musí živit i svou dospívající dceru a kvůli nemoci se...

12. listopadu 2026  10:30

Pekáč buchet i po padesátce. Hugh Jackman ukázal svaly, partnerka měla co obdivovat

Herec vyrazil do oceánu také se svým dlouholetým osobním trenérem Michaelem...

Australský herec Hugh Jackman (58) znovu předvedl, že ani po padesátce nemusí být vyrýsovaná postava jen vzpomínkou na mládí. Na slavné pláži Bondi Beach v Sydney odhodil tričko a ukázal vypracovanou...

12. listopadu 2026  9:30

Martě z Bachelora zohavil laserový zákrok obličej, ukázala popáleniny

Marta Somyk v reality show Bachelor

Influencerka Marta Somyk (33), známá z reality show Bachelor Česko, se svěřila s nepříjemnou zkušeností z estetické medicíny. Před rokem podstoupila laserové ošetření, po kterém podle svých slov...

12. listopadu 2026  8:05

Kate výjimečně promluvila o rakovině. Prozradila, kde hledala sílu

Princezna z Walesu Kate poskytla rozhovor o své léčbě rakoviny a významu přírody během léčby.

Princ a princezna z Walesu málokdy zveřejňují informace ze svého soukromí. Kate však tentokrát udělala výjimku. V nezvykle otevřeném rozhovoru pro časopis Country Life promluvila o zotavování z...

12. listopadu 2026  6:30

Debily už kolem sebe nemám, vyeliminoval jsem je, říká Jakub Prachař

Premium
Jakub Prachař v SuperStar (2026)

Takovou roli jako v Sériovém manželovi ještě nehrál. A právě proto, že z jeho repertoáru vybočuje, obětoval se a přibral patnáct kilogramů. Teď je Jakub Prachař horko těžko shazuje. Říká, že podruhé...

12. listopadu 2026

Herečka Zuzana Mauréry hubne s Mounjarem a má velké problémy

Zuzana Mauréry v listopadu roku 2026 a v listopadu 2023. Slovenská herečka...

Je jako vyměněná. Zuzana Mauréry na plátně a ve skutečnosti je úplně jiná. Ve filmu Něco jako rodina, který právě vstoupil do kin, má totiž mnohem robustnější postavu než ve skutečnosti. V současné...

12. listopadu 2026

Zrádci 3: Kdo ze hry vypadl, koho zrádci poslali domů a kdy bude nový díl

Reality show Zrádci 2026 prozradila druhou osmičku účastníků.

Reality show Zrádci je už v poslední třetině. Křivoklát opustilo 15 hráčů z původních 24 soutěžících, kteří vstoupili do bran hradu. Mezi nimi je už jen 8 věrných a už jen jeden zrádci. Nové díly...

11. listopadu 2026  21:19

Jsem pansexuálka, prohlásila zpěvačka a trojnásobná matka Alanis Morissette

Alanis Morissette

Zpěvačka Alanis Morissette (52) přišla s překvapivým oznámením. Sama sebe označila za pansexuálku, když přišla řeč na to, jak ji zklamali někteří muži natolik, že se měla chuť přeorientovat na ženy....

11. listopadu 2026  11:30

Z Nikoly z MasterChefa je Nikolas. Pochlubil se knírkem i novou partnerkou

Nikolas Němec dokumentuje svou proměnu na Instagramu. Na fotografiích z let...

Diváci si ho pamatují jako Nikolu Němcovou z kuchařské show MasterChef Česko. Dnes vystupuje jako Nikolas a svou tranzici otevřeně sdílí na sociálních sítích. Nyní se pochlubil novým knírkem i...

11. listopadu 2026  10:30

Jak vypadá Majka z Gurunu po 48 letech? Zuzana Pravňanská pracuje v masně

Zuzana Pravňanská v seriálu Spadla z oblakov (1978)

Pamatujete si na malou mimozemšťanku, která uměla létat a chodit po vodě? Majka z legendárního slovenského seriálu Spadla z oblakov si získala srdce celého Československa. Její představitelka Zuzana...

11. listopadu 2026  9:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.