Na prince George čeká majetek v hodnotě více než miliardy liber

Princ George na portrétu k 11. narozeninám (22. července 2024) | foto: Instagram / The Prince and Princess of Wales

Nemovitosti a pozemky cornwallského vévodství, jehož hodnota se odhaduje na více než miliardu liber, se vyskytují v celkem 23 regionech Anglie a Walesu. Patří sem například tzv. Oválné kriketové hřiště nebo 67 tisíc akrů panství Dartmoor. S takovou sbírkou se William může právem zvát vlastníkem největšího území v celé Británii.

Do vévodství spadá i Highgrove House, rodinné sídlo krále Karla III. a jeho manželky Camilly, takže William je technicky vzato domovníkem svého otce. Princ si za rok 2023 mohl na soukromý účet připsat více než 23 milionů liber, a to právě díky tomu, že pobírá příjmy z tohoto obrovského vévodství.

Společně se svou manželkou Kate v témže roce zveřejnili video, kde hovoří o svých ekologických úmyslech týkajících se cornwallského panství. David Cope z pozice vedoucího pro udržitelnost oznámil, že by od roku 2030 chtěli vynakládat veškeré příjmy právě na budování „komunit podporujících účelnost, společenské vazby, zdraví a všeobecné blaho“, jak říká současný tajemník organizace Will Bax.

Přestože tedy prince George do budoucna čekají velké povinnosti, jeho rodiče se prozatím soustředí na to, aby měl dětství bez stresu a tíhy nadměrné odpovědnosti. „Oba rodiče jej chtějí chránit. Dopřávají mu co nejvíce soukromí a volného času, aby bylo jeho vyrůstání co možná nejvíce normální,“ uvádí k tomu Ailsa Anderson, tisková zástupkyně zesnulé královny.

Není proto divu, že právě s tímto úmyslem se princova rodina odstěhovala z Londýna – v současnosti žije na Adelaide Cottage, menším soukromém sídle v oblasti Windsor.