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Britský princ George (13) nastoupil na prestižní internátní školu Eton College. Tam před lety studoval také jeho otec William i strýc Harry. Nejstaršího syna v první den školy doprovodili rodiče William a Kate.
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Rozhodnutí o Eton College, kde je školné skoro dva miliony, ukončilo dlouhé spekulace o tom, kam princ a princezna z Walesu pošlou svého nejstaršího syna.
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Podle zdroje blízkého královské rodině nebyla volba náhodná. „George vždycky chtěl jít ve stopách svého otce,“ uvedl.
Autor: Reuters
Jedním z důvodů, proč nakonec zvítězil právě Eton, je také jeho poloha. Škola leží jen asi 15 minut od rodinného sídla ve Windsoru, takže George bude moci studovat na internátu a zároveň se pravidelně vracet domů.
Autor: Reuters
Právě tuto rovnováhu mezi samostatností a blízkostí rodiny William během vlastních studií údajně velmi oceňoval.
Autor: Reuters
Eton College v 15. století založil král Jindřich VI. Roční školné tam stojí v přepočtu skoro dva miliony korun. Mezi absolventy patří řada vůdců, umělců a také 20 britských premiérů.
Autor: Reuters
Ředitel školy Eton College Simon Henderson a probošt Nicholas Coleridge vítají prince George na škole.
Autor: Reuters
Školu navštěvoval také Georgeův strýc, princ Harry. Na snímku je s otcem, princem Charlesem při nástupu na Eton College 2. září 1998.
Autor: AP
Mnozí o ní říkají, že je nejslavnější školou na světě. Přitom zřejmě není nejdražší a její studenti rozhodně nevykazují nejlepší výsledky.
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Přesto se britská elitní kolejní škola Eton může chlubit tím, že je líhní britských premiérů.
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Přes pověst konzervativního místa se staletými tradicemi škola klade důraz na individualismus a poskytuje studentům obrovské množství svobody.
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Na škole platí pravidla stará několik století a studenti nosí viktoriánské školní uniformy. Dnešní podobu dresscodu zavedl ředitel Anthony Chenevix-Trench, který školu vedl v letech 1964 až 1970. Současný školní úbor zahrnuje černý frak, vestu, kalhoty s proužkem a tuhý bílý límec.
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Eton College nedaleko Windsoru v jižní Británii, kde britský princ George začne tento akademický rok studovat, 6. září 2026.
Autor: Reuters
Studenti jsou podle expertů perfektně připravení na život v politice díky velkému množství školních spolků či sportovních klubů, které si sami spravují.
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Eton je kolejní škola pro chlapce ve věku 13 až 18 let, stojí severně od anglického města Windsor.
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