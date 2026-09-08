Princ George nastoupil na Eton. Na školu britských premiérů chodil i William

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Britská královská rodina
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SPECIÁL
Britská královská rodina
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Anna Kadeřávková si užívá dovolenou na řeckém ostrově Rhodos. Devětadvacetiletá herečka a influencerka se na Instagramu pochlubila fotografiemi z pobytu u moře a ukázala také svou postavu v bikinách....
Andrea Verešová si užívá poslední letní dny v Chorvatsku. Šestačtyřicetiletá modelka vyrazila k moři společně se svým manželem Danielem Volopichem (62) a přáteli, ze své dovolené sdílela na...
Ivana Christová výrazně zhubla, bývalá Miss Československo z roku 1989 je o dvacet kilogramů lehčí. Při hubnutí se nespoléhala na injekce, ale změnila jídelníček a přidala pohyb. Štíhlejší postavou...
Zpěvačka Dara Rolins zveřejnila snímky a podrobnosti ze své svatby s bývalým fotbalistou Pavlem Nedvědem. Rolins se vdávala v šatech od slovenského módního návrháře Lukáše Kimličky.
Česko-japonská kráska Sofia Maria Osako (22) se stala českou Miss Universe. Rozhodně ale nechce zůstat jen u modelingu. Studuje historii umění a filozofii, skládá hudbu, píše vlastní texty a chystá...
Zpěvačka a herečka Nelly Řehořová (25) otevřeně promluvila o svém novém albu, toxickém vztahu, současné lásce i o tom, proč jí intimní scény před kamerou nejsou příjemné. Přiznala také, jaké herecké...
Velká Británie zažívá velký návrat ztraceného syna. A média spekulují, jaký je asi skutečný důvod stěhování prince Harryho a jeho ženy Meghan do Anglie. Chce se snad usmířit s Williamem? Nebo...
Před třinácti lety si už roli porotkyně SuperStar vyzkoušela. Před pěti lety pak pěveckou soutěž moderovala a nyní se Ewa Farna vrátila do poroty. Spolu s ní o nové hudební hvězdě rozhodují Calin,...
Byl jejím největším inspiračním zdrojem. Ale právě proto nemohla Bára Vaculíková po smrti manžela Pepeho Rafaje v rámci svého sólového projektu vystupovat. Většina písniček totiž popisovala jejich...
Před domem hollywoodského herce Nicolase Cage v Malibu se objevila velká propadlina. Podle BBC je dlouhá a široká přibližně devět metrů. Vznikla poté, co jižní Kalifornii v posledních dnech zasáhly...
Norsko se rozloučilo s dlouholetým a oblíbeným králem Haraldem V. Nejstarší evropský monarcha, který stál v čele severského státu přes tři desítky let, má na svém kontě jedno evropské prvenství. Byl...
Manželka George Clooneyho Amal (48) má úspěšnou právnickou kariéru a je matkou dvou dětí. Na festivalu v Benátkách uchvátila po boku manžela v různých šatech a působila, jako by hvězdou stříbrného...
Bývalý fotbalista Milan Baroš (44) a herečka Aneta Vrzalová (34) se spolu na veřejnosti neukazují, už ale několik let tvoří pár. Nyní se herečka ukázala na tiskové konferenci s těhotenským bříškem....
Miss Rakousko Lucia Sisicová zemřela ve věku 22 let. Její úmrtí oznámili pořadatelé soutěže Mission Austria, kteří na mladou vítězku zavzpomínali na sociálních sítích. Přesná příčina modelčiny smrti...
Marta Jandová se naplno připravuje na čtrnáctou řadu StarDance. Náročné taneční tréninky už se podle fotografií, které zpěvačka zveřejnila na sociálních sítích, podepisují na jejím těle. Před...
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Animovaný seriál Včelka Mája, který se na německých obrazovkách poprvé objevil 9. září 1976, si rychle získal srdce dětí nejen v západním Německu. Za svůj úspěch vděčily příhody neposedné včelky,...
„Ono to k tomu věku patří, protože člověk má za sebou nějaké příběhy, kotrmelce, starosti a dokáže si představit, co všechno se může stát. Takže jsem teď ve fázi, že mě všechno dojímá. Nejvíc brečím...