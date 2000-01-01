zavřít
Velká Británie o víkendu slavila Vzpomínkovou neděli. Ta připadá na neděli před Dnem válečných veteránů, který se slaví 11. listopadu. Jde o den, kdy se ve Spojeném království a v Commonwealthu uctívá památka vojáků a civilistů, kteří padli během světových válek a dalších konfliktů. Na jedné z akcí se poprvé ukázal také princ George (12).
Autor: AP
Ještě před nedělním ceremoniálem v centru Londýna se v sobotu v Royal Albert Hall konal slavnostní koncert.
Autor: Reuters
Právě na něm George dělal společnost své mamince, princezně Kate.
Autor: AP
Nejstarší syn následníka trůnu prince Williama se této akce zúčastnil poprvé.
Autor: AP
Už v květnu byl s rodiči na setkání s válečnými veterány.
Autor: Reuters
Tehdy byla akce v Buckinghamském paláci.
Autor: AP
Mladý princ naslouchá válečným veteránům.
Autor: AP
Princ George a princezna Kate na květnovém setkání s veterány v Buckinghamském paláci.
Autor: Reuters
Princův otec William nyní v sobotu na slavnosti chyběl, protože se vracel z návštěvy Brazílie.
Autor: Reuters
George tak v Royal Albert Hall seděl po boku princezny Kate.
Autor: Reuters
V lóži s nimi byl také jeho královský dědeček s chotí.
Autor: AP
Král Karel III. a královna Camilla
Autor: AP
Královna Camilla na každoroční akci na počest příslušníků vojenské služby
Autor: Reuters
Letos má tato akce zvláštní význam, jelikož se slaví 80. výročí konce druhé světové války. Dorazil také princ Edward s manželkou.
Autor: Reuters
Vévodkyně z Edinburghu Sophie
Autor: Reuters
Vévodkyně z Gloucesteru Birgitte (vlevo) a její manžel, princ Richard
Autor: AP
Král Karel III. byl v dobré náladě.
Autor: AP
Přišel také britský premiér Keir Starmer a jeho manželka Victoria Starmerová.
Autor: AP
Zazpíval Rod Stewart.
Autor: Reuters
Festival of Remembrance Královské britské legie v Royal Albert Hall v Londýně
Autor: Reuters
V neděli pak členové královské rodiny uctili památku válečných veteránů a obětí válek. Princezna Kate vzdala hold i Williamově matce Dianě jejími perlovými náušnicemi. Svého dědečka Petera Middletona, který během druhé světové války sloužil u letectva, uctila broží RAF.
Autor: Reuters
V neděli dorazil také princ William.
Autor: Reuters
Předtím byl na pětidenní návštěvě Brazílie.
Autor: Reuters
Král Karel III. položil věnec u památníku Cenotaph.
Autor: Reuters
Králův nejmladší bratr, princ Edward
Autor: Reuters
Hlavním symbolem Dne veteránů je červený vlčí mák.
Autor: Reuters
Královna Camilla a princezna Kate spolu přihlížely na kladení věnců.
Autor: Reuters
Vypadá to, že si našly chvilku i na odlehčený hovor.
Autor: Reuters
Veteráni na ceremoniálu Vzpomínkové neděle
Autor: Reuters
Památka vojáků a civilistů, kteří padli během světových válek a dalších konfliktů se slaví vždy druhou neděli v listopadu.
Autor: Reuters
Ceremoniál Vzpomínkové neděle v centru Londýna u památníku Cenotaph
Autor: Reuters