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Syn vévody a vévodkyně z Walesu princ George slaví 13. narozeniny a královská rodina jako každý rok zveřejnila jeho oficiální portrét. Tentokrát ho fotil Matt Porteous a pořídil ho během tradiční přehlídky Trooping the Colour k oslavě narozenin krále Karla III.
Autor: Instagram/princandprincessofwales
Portrét prince George k 12. narozeninám pořídil loni Josh Shinner. Princ od loňska nesmí cestovat letecky se svým otcem, protože je druhý v následnictví britského trůnu a toto pravidlo má v případě leteckého neštěstí zamezit, aby zahynuli dva následníci naráz.
Autor: Josh Shinner
K 11. narozeninám prince George zveřejnila královská rodina poprvé černobílý snímek. Princ na něm navíc v saku působí seriózněji než na ostatních narozeninových fotkách. Autorkou fotky je princova matka, která ho fotila pravidelně až do 9. let.
Autor: Instagram / The Prince and Princess of Wales
Když budoucí britský král slavil 10. narozeniny, působil jeho portrét už více „dospělácky,“ ale stále velmi uvolněně. Snímek pořídila fotografka Millie Pilkingtonová.
Autor: Reuters
Do roku 2022 fotila prince George jeho maminka Kate. Portrét k 9. narozeninám byl od ní poslední barevný.
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Princ George na snímku vévodkyně Kate k jeho osmým narozeninám, které slaví 22. července 2021.
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Princ George na snímku k šestým narozeninám, který pořídila jeho maminka Kate v roce 2019.
Autor: Reuters
K 6. narozeninám prince George zveřejnila rodina tři snímky, aby ukázala veselého malého prince.
Autor: Reuters
Na snímcích k 6. narozeninám má princ George na sobě dres anglické fotbalové reprezentace.
Autor: Reuters
Na oficiálním portrétu z roku 2017 ke čtvrtým narozeninám je George roztomilý klučina.
Autor: Reuters
Před druhými narozeninami George v roce 2015 jeho matka zveřejnila sérii portrétů, na kterých je s jen několik týdnů starou sestřičkou Charlotte.
Autor: Reuters
Britský princ George a jeho sestra princezna Charlotte na snímku z poloviny května 2015.
Autor: Reuters
Britský princ George a jeho sestra princezna Charlotte na snímku, který v polovině května 2015 pořídila jejich matka, vévodkyně z Cambridge Kate.
Autor: Reuters
George je momentálně druhý v pořadí nástupnictví na britský trůn po svém otci Williamovi. Jeho sestra Charlotte je třetí.
Autor: Reuters
Princ George začal sám chodit ještě před prvními narozeninami a tento snímek vybrali William a Kate v roce 2014 jako jeho narozeninové foto.
Autor: Reuters
William a Kate se svým prvorozeným synem zapózovali před porodnicí druhý den po jeho narození. S mladšími dětmi Charlotte a Louisem se princezna ukázala hned v den porodu.
Autor: Reuters