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Bianca Censori opět provokuje. V tělovém korzetu působila modelka téměř nahá
Australská architektka a modelka Bianca Censori (31) znovu přitáhla pozornost fotografů svým odvážným módním výběrem. Při procházce Los Angeles po boku manžela Kanyeho Westa (49) oblékla tělový top...
Indiana Jones nestárne. Harrison Ford oslavil 84, ukázal svaly a skvělou kondici
Harrison Ford oslavil 84. narozeniny ve skvělé kondici. Hollywoodskou legendu zachytili fotografové při projížďce na kole v Los Angeles, představitel Indiana Jonese ukázal svalnaté paže i vyrýsovanou...
Šlo jen o sex. Brian Austin Green promluvil o vztahu s exmanželkou Megan Foxovou
Herec Brian Austin Green (53) se po letech ohlédl za manželstvím s Megan Foxovou (40). Přiznal, že ve vztahu zpočátku hrála zásadní roli fyzická přitažlivost. Po rozvodu s pomocí terapeutů svůj...
Sara Sandeva a Jakub Prachař jsou manželé. Svatbu drželi v utajení
Herecký pár Sara Sandeva (29) a Jakub Prachař (42) se vzali. O utajené svatbě informoval jako první server Super.cz, který zveřejnil také několik fotografií.
Chodúr ukázal přeplněnou pláž v Nice. Turisté se mačkají jeden vedle druhého
Zpěvák Martin Chodúr (36) si s rodinou užívá letní dovolenou na Francouzské riviéře. Z oblíbeného Nice ale fanouškům ukázal i odvrácenou stránku hlavní sezony a to extrémně přeplněnou městskou pláž,...
Sara Sandeva a Jakub Prachař jsou manželé. Svatbu drželi v utajení
Herecký pár Sara Sandeva (29) a Jakub Prachař (42) se vzali. O utajené svatbě informoval jako první server Super.cz, který zveřejnil také několik fotografií.
Ve 35 letech zemřela finalistka Miss Universe Jamajka LaToya Malcolmová
Ve věku pouhých 35 let zemřela jamajská herečka, tanečnice a finalistka soutěže Miss Universe Jamajka LaToya Malcolmová. Smutnou zprávu oznámili organizátoři soutěže, příčina jejího úmrtí zatím...
Kam mě pozveš, Belmondo? Těhotnej kuchař ukázal, jak vypadal v 18 letech
Populární tvůrce videoreceptů Těhotnej kuchař, vlastním jménem Jaroslav Vajgl (50), překvapil fanoušky archivním snímkem z mládí. Na sociálních sítích ukázal, jak vypadal v osmnácti letech, a pobavil...
Na koncertech Strippers jsme polonazí, prozradil Opp. S misskou by už nechodil
Zpěvák a herec Šimon Opp (23) patří k výrazným tvářím nastupující generace českých umělců. V rozhovoru pro nový pořad FameCzech promluvil o své kapele Strippers, jejíž koncerty jsou proslulé odvážnou...
Pfauserová ukázala tělo v bikinách. Dřív bych tuhle fotku smazala, říká
Herečka Denisa Pfauserová (37) se nebojí na sociálních sítích ukázat své tělo bez filtrů, retuše, make-upu a v nelichotivé póze. Sama přiznala, že ještě před pár lety by takovou fotku nezveřejnila,...
Při natáčení Odyssey zastupovala herce Matta Damona 137 cm vysoká kaskadérka
Americký herec Matt Damon (55) prozradil překvapivou zákulisní zajímavost z natáčení filmu Odyssea. Při některých náročných scénách ho zastupovala kaskadérka Devyn Daltonová, jejíž svalnaté paže ho...
Je mi dobře i samotné, říká ovdovělá zpěvačka Marcela Březinová
Marcela Březinová je už dvojnásobnou babičkou. Od dcery Vandy a syna Jana má po jednom vnoučkovi. „Jáchymovi byly v lednu dva roky a naprosto mě překvapuje svojí slovní zásobou. Jsou to slova, která...
Modelka Debnárová zhubla 30 kilo. Za proměnou nejsou injekce, ale dřina, říká
Modelka a módní expertka Natálie Debnárová (40) promluvila v rozhovoru pro iDNES.cz o své výrazné proměně. Přiznala, že shodila třicet kilogramů, odmítla spekulace o injekcích na hubnutí a zhodnotila...
Připravuje na role i své kolegy. Vycházím z principu energie a charakteru, líčí Melíšková
Míra a celá jeho rodina se stali přirozenou součástí mého života. A společně s našimi dětmi jsme vlastně vytvořili takový tvůrčí kruh, říká Klára Melíšková, která patří k nejobsazovanějším českým...
Komu se George podobá nejvíc? Takto vypadali William, Karel a Philip ve 13 letech
Z britského prince George je oficiálně teenager. Narodil se 22. července před 13 lety. Co v tomto věku prožíval jeho otec William, dědeček Karel III. a pradědeček Philip? A jak jsou si muži z rodu...
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
Módní milionář skončil v Řecku ve vězení. Nahý se otíral o sochu prezidenta
Módní influencer Samuel Onuha (26) skončil na řeckém ostrově ve vězení za to, že tančil nahý na soše a nevhodně se o ni otíral. Podle policie se pohyboval zcela svlečený na veřejnosti v centru města...
Hiltonová slaví. Zavřou ústav, kde podle ní týrali a zneužívali ji i další děti
Pro Paris Hiltonovou jde o okamžik, na který čekala dlouhé roky. Úřady v americkém státě Utah odebraly licenci nápravnému zařízení Provo Canyon School, kde podnikatelka a mediální hvězda jako...