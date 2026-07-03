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Princ George je čahoun. Nastoupí na Eton College se školným skoro dva miliony

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  11:12
Princ George a princezna Kate na návštěvě základny RAF Coningsby v Lincolnshire...

Princ George a princezna Kate na návštěvě základny RAF Coningsby v Lincolnshire (27. června 2026) | foto: Instagram / The Prince and Princess of Wales

Princ William jeho děti Charlotte, Louis a George na snímku ke Dni otců (16....
Princ George a princezna Charlotte plní své královské povinnosti (Trooping the...
Dvanáctiletý George a jedenáctiletá Charlotte měli elegantní oblečení ladící s...
Princ William jako student Eton College (2000)
70 fotografií
Na snímcích z poslední akce, kam princ George zamířil s maminkou Kate, je vidět, jak následník britského trůnu opět vyrostl. Nejstarší syn prince Williama, který 22. července oslaví 13. narozeniny, letos v září nastoupí na prestižní internátní školu Eton College. Tam před lety studoval také jeho otec.
Princ George a princezna Kate na návštěvě základny RAF Coningsby v Lincolnshire (27. června 2026)
Princ William jeho děti Charlotte, Louis a George na snímku ke Dni otců (16. června 2024)
Princ George a princezna Charlotte plní své královské povinnosti (Trooping the Colour, 13. června 2026)
Dvanáctiletý George a jedenáctiletá Charlotte měli elegantní oblečení ladící s outfitem jejich matky (Trooping the Colour, 13. června 2026)
70 fotografií

Princezna Kate a princ George na konci června spolu navštívili základnu RAF Coningsby v Lincolnshire. Když spolu zapózovali fotografům, bylo vidět, že princ je už skoro stejně vysoký jako jeho maminka.

George čeká letos nástup na střední školu. Rozhodnutí o Eton College, kde je školné ukončilo dlouhé spekulace o tom, kam princ a princezna z Walesu pošlou svého nejstaršího syna. Podle zdroje blízkého královské rodině nebyla volba náhodná. „George vždycky chtěl jít ve stopách svého otce,“ uvedl.

Královská rodina na balkoně Buckinghamského paláce sledovala přelet stíhacích letounů RAF (Trooping the Colour 13. června 2026)

Královská biografka Sally Bedell Smithová zároveň připomněla, že Eton sehrál v životě prince Williama důležitou roli. „Eton byl pro Williama tolik potřebným útočištěm. Georgovi poskytne vzdělání, které bude pro svou budoucí roli potřebovat,“ řekla.

William a Kate podle bývalé tiskové mluvčí královny Alžběty II. Ailsy Andersonové zvažovali více možností. „Jak William, tak Kate si provedli rozsáhlý průzkum, aby se mohli správně rozhodnout,“ uvedla. a dodala, že princ William svého syna do výběru prestižní školy rozhodně nenutil. „William si studium v Etonu velmi užíval, ale určitě by zvážil, která škola by nejlépe vyhovovala Georgovým silným stránkám, vlastnostem a osobnosti.“

Princ George a princezna Charlotte plní své královské povinnosti (Trooping the Colour, 13. června 2026)

Jedním z důvodů, proč nakonec zvítězil právě Eton, je také jeho poloha. Škola leží jen asi 15 minut od rodinného sídla ve Windsoru, takže George bude moci studovat na internátu a zároveň se pravidelně vracet domů. Právě tuto rovnováhu mezi samostatností a blízkostí rodiny William během vlastních studií údajně velmi oceňoval.

Eton College v 15. století založil král Jindřich VI. Roční školné tam stojí v přepočtu skoro dva miliony korun. Mezi absolventy patří řada vůdců, umělců a také 20 britských premiérů. Školu kromě Williama navštěvoval také jeho mladší bratr Harry.

Královští experti zároveň upozorňují, že George vyrůstá v odlišných podmínkách než jeho otec. Přesto ani jemu se nevyhnuly těžké chvíle - v loňském roce podporoval spolu se sourozenci svou matku během léčby rakoviny.

Princ William jako student Eton College (2000)

„Velkou výhodou George je, že pochází ze stabilního a milujícího domova, který se díky nemoci Kate zdá být ještě pevnější. Pro George to musela být zkušenost, která ho zocelila a dodala mu ještě větší míru empatie,“ uvedla Bedell Smithová.

Pomoct má ale i postupný přechod k životu na internátu. I když princ George na Eton nastoupí až v září, v květnu princ William prozradil, že George strávil noc na internátu v Lambrooku, kde si mnoho žáků zvyká na internátní život ještě před samotným nástupem na školu. Jedná se o pozvolnější přístup, než jaký zažil sám William, který začal pravidelně trávit část týdne na internátní škole Ludgrove už v osmi letech.

SPECIÁL

Britská královská rodina

SPECIÁL: Britská královská rodina
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