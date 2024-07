Je už tradicí, že princ William s manželkou na narozeniny svých tří děti zveřejňují jejich nové fotky, které pořídila princezna Kate. Princ George, kterému je 22. července 11 let, se dočkal černobílého portrétu. Po dříve rošťáckých narozeninových snímcích ten poslední působí seriózněji a je vidět, jak moc George vyrostl.

Autor: Instagram / The Prince and Princess of Wales