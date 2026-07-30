Před zraky 3500 pozvaných hostů a asi 750 milionů lidí u obrazovek ve dvou stovkách zemí světa se 29. července 1981 oženil v londýnské katedrále svatého Pavla následník britského trůnu princ Charles (současný král Karel III.) s učitelkou z mateřské školky Dianou Spencerovou.
Mezi hosty na svatbě dvaatřicetiletého prince s nevěstou mladší o 12 let byla i Camilla Parkerová Bowlesová, která se později v roce 2005 sama stala Charlesovou nevěstou a v roce 2022 královnou manželkou.
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Proč si Charles nemohl vzít Camillu?
Karel a Camilla Shandová (později Parkerová Bowlesová) se poznali na začátku 70. let a ohromně si porozuměli. Hlavně díky stejnému smyslu pro humor. O 16 měsíců starší Camilla pocházela z vyšší společenské třídy, mezi jejími bohatými a vlivnými příbuznými byl i dědeček baron.
Přesto nebyla považována za vhodnou nevěstu pro budoucího následníka trůnu. Proč? Ač se to zdá dnes nepochopitelné, komické a velmi staromódní, překážkou bylo to, že už s nějakými muži randila.
Camilla se totiž už v roce 1965 seznámila s Andrewem Parkerem Bowlesem, důstojníkem Královské jízdní gardy (než si vzal Camillu, randil s princeznou Annou, jedinou sestrou prince Charlese). Vznikl mezi nimi vášnivý, byť problematický vztah. A když nebyla s Parkerem Bowlesem, měla i jiné přítele. Její milostný život nebyl nijak výjimečný, ale palác ji považoval za „zkušenou“ – a protože tyto vztahy byly veřejně známé, Camilla nemohla předstírat nevinnost.
Dobové zvyklosti vyžadovaly, aby se britský následník trůnu oženil s ženou, která alespoň navenek působila jako panna. „Nikdo přece nechtěl, aby se kolem ní táhla nějaká minulost,“ napsal Sally Bedell Smith, autor biografie Charlese.
Dokonce i princův nejbližší člen rodiny, strýc lord Mountbatten, byl toho názoru, že je nanejvýš důležité najít panenskou nevěstu. „Myslím, že je znepokojující, když ženy mají zkušenosti, pokud mají po svatbě zůstat na piedestalu,“ napsal v roce 1974 pětadvacetiletému Charlesovi.
Následník britského trůnu byl neustále v centru mediální pozornosti a někdejší milostné vztahy jeho manželky by zcela jistě plnily stránky bulváru. Jako milenka byla Camilla přijatelná, jako nevěsta nepřipadala v úvahu.
Zatímco Charlesovy četné milostné aféry se nesetkaly s žádným odsouzením, pro jeho ženu se nedalo počítat se stejnou shovívavostí. Což sehrálo velkou roli při výběru princovy partnerky. Když začal Charles randit s Dianou Spencerovou, bylo jí 19 let. Velký věkový rozdíl pomohl zajistit, že neměla žádnou vážnou milostnou minulost.
Jak se seznámila Diana s Charlesem?
Charles se s Dianou poprvé setkal v roce 1977 na rodinném sídle Althorp. Tehdy se přitom scházel s její starší sestrou Sarah Spencerovou. Dianě bylo pouhých šestnáct let a budoucímu králi devětadvacet. Znovu se začali vídat až o několik let později při společenských akcích a lovech.
Zamilovali se do sebe v létě 1980. Svůj vztah nejdříve tajili, zásnuby oznámili v únoru 1981. Princ Charles asi ani nedoufal, že se zamiluje. „Myslím, že teprve postupně jsem si začal uvědomovat, co se mi honí hlavou a co si myslí ona,“ prohlásil.
Lady Diana prý také váhala. „Dlouho jsem o tom přemýšlela, protože tlak byl na nás obou. Ale nakonec to nebylo vůbec složité rozhodnutí. Chtěla jsem to a chci to,“ svěřila se v televizi a trochu se u toho červenala.
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Kolik bylo Dianě, když si brala Charlese?
Svatba prince Charlese a lady Diany Spencerové se konala 29. července 1981 v londýnské katedrále svatého Pavla. Diana byla čerstvě dvacetiletá, narozeniny oslavila 1. července. Charlesovi se blížily 33. narozeniny, které má v listopadu.
Vdát se ve dvaceti nebylo v 80. letech neobvyklé, i Charlesova matka se vdala velmi mladá.
- Budoucí královna Alžběta II. se vdávala ve 21 letech.
- Její dcera Anna byla ve svůj svatební den o dva roky starší (23 let).
- Sarah Fergusonová se za Charlesova bratra Andrewa vdala ve 26 letech.
- Sophie Rhys-Jonesová si počkala na svatbu s nejmladším královniným synem Edwardem do 34 let.
Charlesovi a Dianini synové si na svou svatbu také počkali.
|Manželé
|Datum svatby
|Věk ženicha
|Vějk nevěsty
|Princ William a Catherine (Kate) Middletonová
|29. dubna 2011
|28 let
(*21. června 1982)
|29 let
(*9. ledna 1982)
|Princ Harry a Meghan Markle
|19. května 2018
|33 let
(*15. září 1984)
|36 let
(*4. srpna 1981)
Jak dlouho byla Diana s Dodim?
Manželství prince a princezny z Walesu začalo sice velkolepou svatbou, ale první trhliny se objevily už po pár letech. Královna Alžběta II. však trvala na tom, že rozvod nepřipadá v úvahu.
Rezignovala ve chvíli, kdy Diana poskytla BBC slavný rozhovor, kde popsala své psychické problémy, boj s bulimií a na rovinu řekla, že v manželství žijí ve třech a ona sama sebe nevidí jako královnu.
V prosinci 1992 pak bylo oficiálně oznámeno odloučení ostře sledovaného páru, který již nějaký čas žil odděleně. Rozvod následoval 28. srpna 1996. Děti byly svěřeny do střídavé péče.
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V létě 1997 se v tisku objevily první zmínky o vztahu Diany s egyptským filmovým producentem Dodim Al-Fayedem, synem podnikatele Mohameda Al-Fayeda. Jejich románek trval jen několik týdnů, přesto vzbudil mimořádnou pozornost světových médií.
Dvojice společně trávila dovolenou na jachtě ve Středozemním moři a následně odcestovala do Paříže. Právě tam oba 31. srpna 1997 zahynuli při autonehodě v tunelu Pont de l’Alma, když jejich vůz pronásledovali fotografové.
Smrt zastihla Dianu na vrcholu sil a ve stejném věku jako americkou herečku Marilyn Monroe. Ne nadarmo zpíval na jejím pohřbu její blízký přítel, zpěvák Elton John, píseň Candle in the Wind (Svíce ve větru), upravenou verzi songu, který věnoval původně právě Marilyn. Singl s touto písní si koupilo rekordních 31,8 milionu lidí.
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