Charita prince Charlese dostala milion liber od nevlastních bratrů bin Ládina

O daru informoval bulvární deník The Sun. Podle Charlesovy kanceláře s darem souhlasili správci fondu, což ale deník rozporuje. Podle listu naopak prince Charlese jeho spolupracovníci od přijetí částky odrazovali.

Podle informací deníku Charlesův charitativní fond obdržel finance v roce 2013 od bratrů Bakra a Šafíka bin Ládinových. Oba jsou nevlastními bratry zakladatele teroristické sítě Al-Káida, neexistují však žádné poznatky, že by byli zapojeni do teroristických aktivit.

Podle deníku The Times se Charles setkal ve svém londýnském sídle s jedním z bratrů, Bakrem, v roce 2013, dva roky po zabití Usámy bin Ládina americkými speciálními silami.

Podle deníku The Sun vedení fondu Charlese od přijetí částky odrazovalo. Charlesova kancelář naopak tvrdí, že dar schválilo všech pět správců fondu a nikoli samotný nástupník britského trůnu. Podle kanceláře se tak stalo po důkladném prošetření dárců. To potvrdil i šéf fondu Ian Cheshire.

Za poslední měsíc je to už podruhé, co Charles čelí kritice kvůli darům pro své nadace. Na konci června deník The Times zveřejnil informaci, že Charlesova charita přijala v hotovosti tři miliony dolarů (sedmdesát čtyři milionů korun) od bývalého katarského premiéra šajcha Hamada bin Džasíma bin Džabra Sáního.

Dary vyplacené v letech 2011 až 2015 byly podle Charlesova mluvčího zcela legální. Samotný Charles později prohlásil, že by tak vysoké sumy dnes v hotovosti nepřijal.

VIDEO: Princ Charles přijal dar od nevlastních bratrů bin Ládina: