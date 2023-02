Není úplně fér, že syn přišel o trůn, připustil švédský král

Dědičkou švédského trůnu se stala v roce 1980 princezna Victorie, která se královskému páru narodila v roce 1977. Zákon o následnictví tehdy říkal, že pokud se králi a královně později narodí syn, nastoupí na trůn on. To se stalo dva roky po narození Victorie. Na svět přišel syn, princ Carl Philip.

1. ledna 1980 však došlo ke změně zákona, který stanovil, že dědicem se má stát prvorozené dítě bez ohledu na pohlaví. A i když obě královy děti byly v té době už na světě a následnictví se zdálo jasně dané, nakonec se rozhodlo, že se zákon bude uplatňovat na obě děti i zpětně. Koruna tak připadla starší Victorii a Carl Philip byl zbaven titulu korunního prince.

Švédský princ Carl Philip

Král se už tehdy proti tomuto rozhodnutí postavil a v nedávném rozhovoru se vyjádřil, že jej stále považuje za nespravedlivé. „Je ošemetné aplikovat zákony zpětně. Nezdá se mi to moudré,“ řekl. „Můžete je přijmout pro další generace – to je v pořádku. Ale tenkrát se mi narodil syn a oni se toho všeho zbavili. Je to zvláštní. To přece nejde.“

Král však zároveň dodal, že nástupnictví své dcery plně podporuje. „Hluboce mě zabolelo, když jsem zpětně slyšel komentáře, že bych se nepostavil za svou dceru jako následnici švédského trůnu. Korunní princezna je mou nástupkyní. Je pro mě, mou rodinu a naši zemi mimořádným přínosem. Jsem na ni a její neúnavnou práci pro Švédsko hrdý,“ dodal.

Král Carl XVI. Gustaf a královna Silvia mají kromě Victorie a Carla Philipa ještě dceru Madeleine. Švédský panovník v roce 2019 odebral královské statusy všem vnoučatům, kromě dětí korunní princezny. Dětem princezny Madeleine a prince Carla Philipa sice ponechal tituly prince nebo princezny, ale staly se tituly osobními, což znamená, že na ně nebudou mít právo jejich budoucí manželé a děti.